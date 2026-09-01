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    Quiroz responde a Marcel por “punto de inflexión” económico, y adelanta ajuste en la proyección para el año

    El Banco Central informó que la actividad económica, medida con el Imacec, cayó 1,5% en julio respecto a igual mes del año anterior, anotando su mayor retroceso desde marzo de 2023.

    Por 
    Patricia San Juan
    Quiroz responde a Marcel por “punto de inflexión” económico Dedvi Missene

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respondió a los cuestionamientos del extitular de la cartera, Mario Marcel, luego que el primero afirmara hace algunas semanas que tras el crecimiento de la actividad en junio, después de cinco meses de retrocesos, la economía había llegado a un punto de inflexión.

    Esta mañana el Banco Central informó que la actividad económica, medida con el Imacec, cayó 1,5% en julio respecto a igual mes del año anterior, anotando su mayor retroceso desde marzo de 2023 y situándose en la parte más baja de las estimaciones de los analistas.

    Luego de conocerse los datos, en entrevista con radio Infinita, Marcel señaló que “creo que el ministro va a tener que esperar todavía un poco antes de poder ver un punto de inflexión efectivo”.

    Y la respuesta no se hizo esperar, en un punto de prensa Quiroz sostuvo que “vamos por partes, yo creo que no es bueno mirar la cifra que ocurrió con un microscopio, sino que mejor miramos las cosas con telescopio. Y cuando uno la mira con telescopio, lo que ve es que venimos de un periodo muy largo, de muchos años, no quiero individualizar en algo pocos, sino que son muchos, con un estancamiento económico que tiene una economía extremadamente resiliente a distintos shocks”.

    Añadió que “por lo tanto, estamos viendo esas consecuencias y la verdad es que lo ocurrido solo nos reafirma la importancia y la relevancia de las cosas que estamos haciendo, los cambios que hicimos en materia tributaria, en términos de certeza, en términos de atraer inversiones, y eso nos anima hacia adelante”.

    En este sentido afirmó que no se había adelantando al afirmar que el Imacec de junio había sido un punto de inflexión señalando que “no nos adelantamos porque la verdad es que fue inflexión, porque todo lo que hemos visto en términos de expectativas, en términos de inversiones que se aprueban, en términos de perspectivas de inversión, han ido al alza”.

    Estimaciones para 2026

    Consultado respecto de si el dato de Imacec de julio podría cambiar las perspectivas para 2026, que consideran una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 1,8%, Quiroz sostuvo que “desde luego que en la proyección de crecimiento para el año completo, hay que tomar en cuenta este número, y hay que ajustarla, el próximo informe de finanzas públicas va a tomar cuenta de ello. Ahora, lo que no ha cambiado en absoluto es nuestra perspectiva de lo que viene hacia adelante. Nosotros lo que estamos viendo son puras noticias positivas hacia adelante”.

    Sobre si la caída en el Imacec pone presión al proyecto de ley de Presupuesto para el 2027 Quiroz dijo que “como nuestras perspectivas de crecimiento futuro no han cambiado, no nos pone presión”.

    Con el Imacec de julio la meta de crecimiento del gobierno de 1,8% este año se vuelve una misión prácticamente imposible ya que la economía debería crecer a una tasa promedio de 4,9% anual entre agosto y diciembre.

    Incluso la posibilidad de cerrar el ejercicio con una expansión de 1% se pone cuesta arriba ya que la actividad debería acelerar a un crecimiento de 3% en los meses restantes de 2026.

    El mal desempeño de la economía tiene su peor cara en el desempleo que en el último trimestre móvil volvió a situarse sobre la barrera del 9%, con un número de desocupados que se acerca al millón de personas.

    Más sobre:EconomíaImacecJorge QuirozMario Marcel

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