Imacec de julio decepciona con su mayor caída desde marzo 2023 y pone cuesta arriba el cálculo del gobierno e incluso crecer 1% este año

La economía chilena sumó un nuevo mes en rojo. La actividad económica medida con el Imacec cayó 1,5% en julio respecto de igual mes del año anterior, su mayor retroceso desde marzo de 2023 y situándose en la parte más baja de las estimaciones.

De acuerdo al Banco Central, la serie desestacionalizada disminuyó 1,7% frente a junio y 2,1% en doce meses. El mes tuvo la misma cantidad de días hábiles que julio de 2025, por lo que el efecto calendario no incide en la comparación.

El dato se ubicó cerca del extremo inferior del rango de proyecciones del mercado, que iba desde una contracción de 2% hasta una expansión de 0,7%.

Con este resultado, la economía suma cinco meses de retroceso en los siete transcurridos del año, luego de las cifras revisadas del Banco Central (marzo y junio).

El promedio de las variaciones mensuales de enero a julio llega a 0,4% negativo, de acuerdo con el cálculo de Pulso sobre la serie empalmada del instituto emisor.

Es el peor desempeño para ese tramo del calendario desde 2020, el año de la pandemia, y descontado ese ejercicio excepcional hay que retroceder hasta 2009 para encontrar un arranque más débil..

Desde marzo, mes en que asumió el gobierno de José Antonio Kast, el indicador ha caído en tres de cinco meses: abril, mayo y julio.

Qué pasó en julio con el Imacec

La minería fue el principal lastre del indicador, de acuerdo al Banco Central.

El sector se contrajo 9,3% anual y restó 1,3 puntos porcentuales a la variación del Imacec. El emisor atribuyó el desempeño del cobre a menores leyes del mineral, mantenciones y condiciones climáticas adversas, un elemento que según el organismo incidió de forma transversal en el mes al afectar “el normal funcionamiento de los establecimientos productivos”.

La producción de cobre entre enero y julio, de hecho, anotó su nivel más bajo en más de dos décadas.

La minería golpeó duramente al Imacec de julio. ©Claudio Pérez

La industria manufacturera bajó 3,1%, con una menor elaboración de combustibles y productos químicos, mientras que los servicios retrocedieron 0,7%, arrastrados por los servicios personales, donde el instituto emisor consignó suspensiones de clases en educación.

También incidieron a la baja los servicios empresariales, de transporte y de restaurantes y hoteles. Ambas actividades restaron 0,3 puntos cada una.

La producción de bienes en su conjunto cayó 3,2% anual. Dentro de ese grupo, el resto de bienes, que reúne a los sectores agropecuario-silvícola, pesca, electricidad, gas, agua y construcción, creció 3,4% por un mayor valor agregado de la generación eléctrica ante una mayor disponibilidad de agua. Fue el componente con el aporte positivo más alto del mes, con 0,4 puntos.

Las manufacturas también afectaron al Imacec de julio. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

El comercio avanzó 0,7% y sumó 0,1 punto. El alza vino del segmento minorista, con mayores ventas en almacenes de comestibles, establecimientos especializados de vestuario y plataformas online, y fue compensada en parte por el mayorista, que resintió menores ventas de materiales de construcción.

El automotor creció marginalmente: subieron los servicios de mantención y bajaron las ventas de vehículos. En cifras ajustadas por estacionalidad, sin embargo, la actividad comercial se contrajo 1,4% mensual.

Los impuestos sobre los productos cayeron 1,1% y restaron 0,1 punto al resultado.

Meta del gobierno: misión imposible

Otro ítem preocupante del indicador es que el Imacec no minero, que excluye la actividad extractiva, disminuyó 0,3% anual. En términos desestacionalizados bajó 0,5% respecto de junio y 1,0% en doce meses.

Jorge Quiroz, Ministro de Hacienda, había anticipado un "punto de inflexión" en la economía antes del Imacec de junio Andres Perez

Con el Imacec de julio la meta de crecimiento del gobierno de 1,8% este año se vuelve una misión prácticamente imposible ya que la economía debería crecer a una tasa promedio de 4,9% anual entre agosto y diciembre.

Incluso la posibilidad de cerrar el ejercicio con una expansión de 1% se pone cuesta arriba ya que la actividad debería acelerar a un crecimiento de 3% en los meses restantes de 2026.

Los datos ponen en tela de juicio las mejores perspectivas que había anticipado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. En entrevista con Pulso, el secretario de Estado había anticipado un “ punto de inflexión ” de la economía antes de conocer el Imacec de junio, el cual efectivamente mostró un registro positivo tras, en ese entonces, cinco caídas consecutivas.

Sin embargo, el propio Banco Central semanas después reveló que el Producto Interno Bruto (PIB) anotó una contracción en el segundo trimestre de -0,2% anual, que se sumó al -0,3% del primer trimestre, instalando la denominada recesión técnica.

El mal desempeño de la economía tiene su peor cara en el desempleo que en el último trimestre móvil volvió a situarse sobre la barrera del 9%, con un número de desocupados que se acerca al millón de personas.