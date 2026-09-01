El petróleo anota otra fuerte alza por los nuevos ataques entre Irán y Estados Unidos en Medio Oriente

Los precios del petróleo extienden sus alzas ante el temor a una escalada entre EEUU e Irán en el Estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo suben este martes, en momentos en que los operadores evalúan el riesgo de una escalada tras la reanudación de los ataques militares entre Estados Unidos e Irán y una nueva jornada de turbulencia en el Estrecho de Ormuz.

El crudo Brent de referencia para Chile anota un alza de 1,48% a 91,86 y llega a su nivel más alto desde el 24 de agosto pasado, de acuerdo a los registros de Tradingview.

El barril WTI que se transa en Nueva York, por su parte, escala 2,09% a US$ 87,54

El detonante inmediato es un incidente en la principal ruta de salida del crudo del Golfo Pérsico. Un buque tanque fue impactado por tres proyectiles de origen desconocido mientras transitaba por el Estrecho de Ormuz el lunes, informó este martes, hora de Asia, la agencia británica UK Maritime Trade Operations (UKMTO) en una publicación citada por CNBC.

La nave navegaba por el carril de navegación sur, cerca de la costa de Omán, precisó el organismo, que agregó que no se reportaron víctimas.

El episodio se produce en paralelo al intercambio de ataques entre Washington y Teherán. Irán lanzó el lunes una ofensiva contra dos bases estadounidenses en Jordania como represalia por el ataque de EEUU contra la isla de Larak.

Las fuerzas estadounidenses atacaron el domingo dos lanzadores de cohetes iraníes en esa isla, con un saldo de tres muertos según agencias internacionales, y sostuvieron que Teherán planeaba lanzar cohetes con minas marinas hacia el Estrecho de Ormuz.

El petróleo salta una vez más por las turbulencias en el Estrecho de Ormuz Richard Carson

Larak, una isla pequeña ubicada dentro del propio estrecho, ha sido un punto crítico de control militar y marítimo para las fuerzas iraníes, que desde ahí mantienen vigilancia sobre el tráfico de buques en una de las rutas marítimas más relevantes del mundo.

En el plano diplomático, el Presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó este martes ante la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái que Teherán respondería de inmediato con reciprocidad si Washington acepta volver a sus compromisos bajo el acuerdo interino firmado en junio, de acuerdo con la agencia iraní ISNA, citada por CNBC.

Las hostilidades cruzadas marcan la primera vez en más de un mes que Estados Unidos e Irán intercambian ataques. Aunque ninguna de las partes parece buscar el retorno a una guerra a gran escala, ambas dieron señales de estar preparadas para responder a nuevas ofensivas. “Los vamos a golpear fuerte”, dijo el Presidente Donald Trump a Fox News el lunes, y señaló que “habrá una respuesta” a los ataques iraníes contra las bases militares estadounidenses en la región.

Liza Salinas, branch Business Director de Liberty Finance, dijo que los ataques a instalaciones y las amenazas sobre terminales de exportación iraníes mantienen al mercado con la respiración contenida.

“Mientras el flujo por Ormuz siga en entredicho, el crudo mantendrá un sesgo alcista difícil de revertir. Para una economía importadora neta de combustibles como la chilena, es un dato que pesa tanto en el bolsillo como en las cuentas fiscales”, dijo la experta.