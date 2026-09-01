SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El petróleo anota otra fuerte alza por los nuevos ataques entre Irán y Estados Unidos en Medio Oriente

    Un buque tanque fue impactado por tres proyectiles de origen desconocido mientras transitaba por el Estrecho de Ormuz.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Imagen referencial de un buque petrolero atacado en el estrecho de Ormuz Foto: AFP

    Los precios del petróleo extienden sus alzas ante el temor a una escalada entre EEUU e Irán en el Estrecho de Ormuz

    Los precios del petróleo suben este martes, en momentos en que los operadores evalúan el riesgo de una escalada tras la reanudación de los ataques militares entre Estados Unidos e Irán y una nueva jornada de turbulencia en el Estrecho de Ormuz.

    El crudo Brent de referencia para Chile anota un alza de 1,48% a 91,86 y llega a su nivel más alto desde el 24 de agosto pasado, de acuerdo a los registros de Tradingview.

    El barril WTI que se transa en Nueva York, por su parte, escala 2,09% a US$ 87,54

    El detonante inmediato es un incidente en la principal ruta de salida del crudo del Golfo Pérsico. Un buque tanque fue impactado por tres proyectiles de origen desconocido mientras transitaba por el Estrecho de Ormuz el lunes, informó este martes, hora de Asia, la agencia británica UK Maritime Trade Operations (UKMTO) en una publicación citada por CNBC.

    La nave navegaba por el carril de navegación sur, cerca de la costa de Omán, precisó el organismo, que agregó que no se reportaron víctimas.

    El episodio se produce en paralelo al intercambio de ataques entre Washington y Teherán. Irán lanzó el lunes una ofensiva contra dos bases estadounidenses en Jordania como represalia por el ataque de EEUU contra la isla de Larak.

    Las fuerzas estadounidenses atacaron el domingo dos lanzadores de cohetes iraníes en esa isla, con un saldo de tres muertos según agencias internacionales, y sostuvieron que Teherán planeaba lanzar cohetes con minas marinas hacia el Estrecho de Ormuz.

    El petróleo salta una vez más por las turbulencias en el Estrecho de Ormuz Richard Carson

    Larak, una isla pequeña ubicada dentro del propio estrecho, ha sido un punto crítico de control militar y marítimo para las fuerzas iraníes, que desde ahí mantienen vigilancia sobre el tráfico de buques en una de las rutas marítimas más relevantes del mundo.

    En el plano diplomático, el Presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó este martes ante la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái que Teherán respondería de inmediato con reciprocidad si Washington acepta volver a sus compromisos bajo el acuerdo interino firmado en junio, de acuerdo con la agencia iraní ISNA, citada por CNBC.

    Las hostilidades cruzadas marcan la primera vez en más de un mes que Estados Unidos e Irán intercambian ataques. Aunque ninguna de las partes parece buscar el retorno a una guerra a gran escala, ambas dieron señales de estar preparadas para responder a nuevas ofensivas. “Los vamos a golpear fuerte”, dijo el Presidente Donald Trump a Fox News el lunes, y señaló que “habrá una respuesta” a los ataques iraníes contra las bases militares estadounidenses en la región.

    Liza Salinas, branch Business Director de Liberty Finance, dijo que los ataques a instalaciones y las amenazas sobre terminales de exportación iraníes mantienen al mercado con la respiración contenida.

    “Mientras el flujo por Ormuz siga en entredicho, el crudo mantendrá un sesgo alcista difícil de revertir. Para una economía importadora neta de combustibles como la chilena, es un dato que pesa tanto en el bolsillo como en las cuentas fiscales”, dijo la experta.

    Más sobre:PetróleoIránGuerra Medio OrienteMedio OrienteEstrecho de ormuz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mejora la calidad del aire en Santiago: ciudad registra su tercer mejor invierno desde que existe el Plan de Descontaminación

    Cuestionado expresidente del Banco Master habría pedido a juez de la Corte Suprema de Brasil que frenara investigaciones en su contra

    Volatilidad: petróleo modera avances tras superar los US$ 96 luego de los nuevos ataques de EE.UU. a Irán

    Aumentan a más de 1.100 los muertos por las inundaciones en Nepal, con más de 3.900 desaparecidos

    La Guardia Revolucionaria de Irán afirma que dos buques fueron alcanzados por minas en el estrecho de Ormuz

    10 regiones de Chile tendrán lluvia sobre lo normal en Fiestas Patrias, según expertos

    Lo más leído

    1.
    Quiebra de Hacienda Chada: los obstáculos que su dueño deberá despejar para la venta de más de 1.500 hectáreas

    Quiebra de Hacienda Chada: los obstáculos que su dueño deberá despejar para la venta de más de 1.500 hectáreas

    2.
    Protección de datos personales: gobierno ingresa proyecto que posterga en un año entrada en vigencia de la ley

    Protección de datos personales: gobierno ingresa proyecto que posterga en un año entrada en vigencia de la ley

    3.
    Tras caída del Imacec de julio, Marcel dice que Quiroz se adelantó al decir que junio fue un mes de inflexión

    Tras caída del Imacec de julio, Marcel dice que Quiroz se adelantó al decir que junio fue un mes de inflexión

    4.
    Reforma al mercado de capitales incluirá un subsidio que incentiva el ahorro para el pie de un crédito hipotecario

    Reforma al mercado de capitales incluirá un subsidio que incentiva el ahorro para el pie de un crédito hipotecario

    5.
    Hacienda anticipa que recortará proyección de PIB 2026, tras fuerte caída del Imacec de julio

    Hacienda anticipa que recortará proyección de PIB 2026, tras fuerte caída del Imacec de julio

    6.
    Tras Imacec de -1,5% en julio el tercer trimestre podría volver a ser negativo y expectativas para 2026 se ajustan bajo 1%

    Tras Imacec de -1,5% en julio el tercer trimestre podría volver a ser negativo y expectativas para 2026 se ajustan bajo 1%

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este miércoles 2 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este miércoles 2 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, miércoles 2 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 2 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: ¿De cuánto es el pago?

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: ¿De cuánto es el pago?

    Mejora la calidad del aire en Santiago: ciudad registra su tercer mejor invierno desde que existe el Plan de Descontaminación
    Chile

    Mejora la calidad del aire en Santiago: ciudad registra su tercer mejor invierno desde que existe el Plan de Descontaminación

    Así funciona la red de Metro este miércoles 2 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, miércoles 2 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Volatilidad: petróleo modera avances tras superar los US$ 96 luego de los nuevos ataques de EE.UU. a Irán
    Negocios

    Volatilidad: petróleo modera avances tras superar los US$ 96 luego de los nuevos ataques de EE.UU. a Irán

    Contribuyentes han presentado casi 1.600 reclamos entre 2022 y 2025 por reavalúos fiscales

    Hacienda anticipa que recortará proyección de PIB 2026, tras fuerte caída del Imacec de julio

    10 regiones de Chile tendrán lluvia sobre lo normal en Fiestas Patrias, según expertos
    Tendencias

    10 regiones de Chile tendrán lluvia sobre lo normal en Fiestas Patrias, según expertos

    5 beneficios del té para la salud, según investigaciones científicas

    Cuál es el gran beneficio de estar soltero, según un reciente estudio

    Presidente de Crystal Palace se rinde ante Darío Osorio: “Es un jugador con un enorme potencial”
    El Deportivo

    Presidente de Crystal Palace se rinde ante Darío Osorio: “Es un jugador con un enorme potencial”

    Scottie Scheffler supera récord de ganancias en el golf de Tiger Woods y el puesto histórico que ocupa Joaquín Niemann

    Mourinho, el estandarte de los cambios en las bancas para la temporada 2026-2027 en Europa

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion
    Tecnología

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    IFA 2026: Sonos presenta Beam Ultra, Ace Ultra y un nuevo sistema operativo

    5 juegos recomendados para gamers

    Camiroaga rock: cuando los caminos del animador se cruzaron con los íconos de la música chilena
    Cultura y entretención

    Camiroaga rock: cuando los caminos del animador se cruzaron con los íconos de la música chilena

    Sarmiento, Sotomayor y León y Cociña: la robusta grilla chilena del Festival de Cine de Valdivia 2026

    Guillermo Martínez, escritor: “Años atrás había otra clase de juventud dispuesta a dar la vida por cambiar la sociedad”

    Cuestionado expresidente del Banco Master habría pedido a juez de la Corte Suprema de Brasil que frenara investigaciones en su contra
    Mundo

    Cuestionado expresidente del Banco Master habría pedido a juez de la Corte Suprema de Brasil que frenara investigaciones en su contra

    Aumentan a más de 1.100 los muertos por las inundaciones en Nepal, con más de 3.900 desaparecidos

    La Guardia Revolucionaria de Irán afirma que dos buques fueron alcanzados por minas en el estrecho de Ormuz

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena
    Paula

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena

    Las placas íntimas de Aurora: imágenes de un Chile que ya no existe

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”