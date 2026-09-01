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    A semanas de su eliminación: el castigo de la Conmebol a la UC por la Copa Libertadores

    El conjunto estudiantil es sancionado y recibe dos advertencias por infracciones al Reglamento de Seguridad.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    A semanas de su eliminación: el castigo de la Conmebol a la UC por la Copa Libertadores. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    A dos semanas de su eliminación de la Copa Libertadores, la UC recibió una sanción de la Conmebol por “infracciones al Reglamento de Seguridad” de la organización durante el partido ante Estudiantes de La Plata en el Claro Arena.

    La Comisión Disciplinaria del organismo resolvió imponer a Cruzados una multa de US$ 5.000, correspondiente a una falta al artículo 24, literal a), del Reglamento de Seguridad de la Conmebol 2026.

    “1°. IMPONER al CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATÓLICA una multa de USD 5.000 (CINCO MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción al Artículo 24 literal a) del Reglamento de Seguridad de la CONMEBOL 2026. El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio”, señala el documento firmado por Eduardo Gross. El artículo del castigo señala que “las banderas, pancartas, lienzos y otros elementos textiles similares no pueden obstaculizar la visibilidad”.

    La UC el día de la derrota ante Estudiantes.

    Además de la sanción económica, el organismo disciplinario determinó una advertencia contra la institución por otras dos infracciones contempladas en el mismo reglamento.

    “IMPONER al CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATÓLICA una ADVERTENCIA por la infracción a los Artículos 24 literal h) y 26 literal m) del Reglamento de Seguridad de la CONMEBOL 2026″, establece la resoolución. Los acápites citados corresponden a la altura de los lienzos y la prohibición rohíbe de que los aficionados escalen las barreras del estadio.

    “ADVERTIR expresamente al CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATÓLICA que en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento será de aplicación lo dispuesto en el Art. 27 del Código Disciplinario de la CONMEBOL, y las consecuencias que del mismo se pudieran derivar”, añade.

    El documento también establece que la decisión es definitiva dentro de esta instancia disciplinaria. “Contra esta decisión no cabe recurso”, indica.

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