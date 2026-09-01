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    Chile sufre una dolorosa derrota ante República Dominicana por las Eliminatorias para el Mundial de Básquetbol

    Los pupilos de Juan Manuel Córdoba tuvieron un buen comienzo e, incluso, complicaron al poderoso equipo caribeño. Sin embargo, en la segunda mitad sucumbió antes sus errores y los aciertos del rival.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Chile sufrió una dura derrota frente a República Dominicana.

    Después de las buenas sensaciones dejadas frente a Estados Unidos a pesar de su derrota en Santiago, la selección chilena de básquetbol visitó a República Dominicana en Santo Domingo, por la segunda ronda de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar. Sin embargo, la experiencia fue amarga, ya que no pudo sostener el buen nivel de la primera mitad y terminó cayendo expesivamente por 101-66.

    El equipo nacional jugó de igual a igual ante un rival con figuras de muy buen nivel internacional. Aun así, los pupilos de Juan Manuel Córdoba estuvieron a la altura en el inicio frente a un rival que propuso un juego muy físico.

    En el primer cuarto, la Roja cestera quiso tomar el protagonismo a través de Felipe Haase, Sebastián Herrera y Sebastián Carrasco. Con aciertos y errores, el marcador se mantuvo muy cerrado. Solo en el último segundo del primer cuarto, el local se despegó un poco más con un triple de David Jones tras una pérdida chilena, cerrando el parcial por 20-16.

    En el segundo cuarto, la estrechez en el tanteador se mantuvo. Si bien el equipo nacional no estuvo tan fino desde los tres puntos, sí estuvo acertado en el goleo y le propuso un partido incómodo al conjunto centroamericano, que cometió varias faltas. Al descanso se fueron con un parejo 42-36.

    La debacle

    A la vuelta del entretiempo, los pupilos de Córdoba sufrieron con los robos generados por los anfitriones y su efectividad frente al tablero, donde Andrés Feliz destacó con sus triples. Estos dos factores, sumados a la poca eficacia chilena en la pintura, provocaron que en los primeros tres minutos del tercer cuarto la distancia se estirara a 15 puntos. Al término de este capítulo, la cifra se alargaría a casi el doble gracias un impresionante triple de Bautista, desde campo propio: 75-46 y el partido comenzaba a quedar sentenciado.

    La misión para los 10 minutos finales simplemente fue evitar que la catástrofe fuera mayor y que el resultado lo más corto posible. Al menos, en el comienzo, las cosas fueron un poco más amigables dentro de un contexto tan adverso.

    Para la estadística, los máximos anotadores nacionales fueron Sebastián Herrera, Sebastián Suárez e Ignacio Varela, todos con 10 anotaciones.

    A pesar de la derrota, las esperanzas de clasificación de Chile se mantienen intactas. El 27 de noviembre recibirá a México en Santiago y tres días después será anfritrión frente al cuadro dominicano. Dos partidos que asoman fundamentales para seguir soñando con Qatar 2027.

    Más sobre:EliminatoriasBásquetbolMundial de BásquetbolChileRepública DominicanaJuan Manuel Córdoba

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