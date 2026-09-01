Diputados UDI piden a Kast desplegar las FF.AA. en la frontera sur ante nuevas rutas del narcotráfico

Diputados UDI buscan que se replique el despliegue de las FF.AA de la Macrozona Norte, en el extremo sur. Alex Díaz/Aton Chile

Los diputados de la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Mario Olavarría y Omar Sabat solicitaron este lunes al Presidente José Antonio Kast evaluar el despliegue de las Fuerzas Armadas en sectores de la frontera sur, en medio de la agenda que el Mandatario desarrolla en la Región de Magallanes.

Este martes, el jefe de Estado se trasladará hasta Punta Arenas para participar en los ejercicios militares conjuntos que desarrollan el Ejército y la Armada en la zona.

En ese contexto, los legisladores, integrantes de la Comisión de Gobierno Interior, plantearon al Presidente Kast evaluar el despliegue militar ante la advertencia sobre nuevas rutas utilizadas por grupos dedicados al narcotráfico, formulada por el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto.

El persecutor había advertido que “acá el delito no es local, es continental. Hemos podido evidenciar, en estos años, que existen bandas de crimen organizado establecidas acá en esta región y que están operando con bastante importancia. Hay bandas que se mantienen acá, pero que para su existencia necesitan su vinculación con Argentina y con otras rutas”.

Ante ello, Olavarría y Sabat señalaron que “las advertencias del fiscal regional de Magallanes deben ser tomadas con la máxima seriedad, porque vienen de alguien que conoce la zona y tiene a la vista las diversas causas penales que se han abierto. Y si está levantando una alerta de esta magnitud, es porque existen antecedentes que justifican que como Estado evaluemos todas las alternativas que están disponibles”.

“Es cierto que durante los últimos años, y con justa razón, gran parte de la atención se ha concentrado en la frontera norte producto de la grave crisis migratoria que vivimos, pero eso no puede llevarnos a desatender lo que está ocurriendo en el extremo sur”, agregaron.

Los diputados sostuvieron que la experiencia implementada en el norte podría servir como referencia para Magallanes. “Si desde 2023 existe una experiencia de colaboración de las FF.AA. en el norte del país, creemos que sería importante evaluar la posibilidad de replicarla en los sectores más vulnerables de esta zona”, afirmaron.

“El crimen organizado está permanentemente buscando nuevas rutas y zonas con menor vigilancia donde pueda eludir los controles del Estado, y nuestro deber es anticiparnos antes de que esas vías terminen consolidándose con el tiempo (...)”, concluyeron los parlamentarios.