Vanessa Kaiser (PNL): “Si Kast desistió de la idea (de indultar), que lo diga y que deje en manos del Congreso el tema”

En su última entrevista, en radio Cooperativa, el Presidente José Antonio Kast reiteró un mensaje que ha dicho varias veces a lo largo de su mandato: que revisará los indultos presidenciales que pretende otorgar “caso a caso”.

“Lo que yo he señalado es que voy a ir viendo caso a caso, en la medida que se presenten (solicitudes de indulto), y voy a ir analizando las circunstancias de caso y caso, sin discutir el fallo judicial”, dijo esta mañana. Junto con eso, descartó que vaya a otorgar este beneficio durante septiembre.

Su mensaje generó molestia en parte de la derecha, sector en que esperan que el Mandatario pueda indultar a algunos de los uniformados condenados por su actuar en el estallido social.

La senadora Vanessa Kaiser, del Partido Nacional Libertario, da cuenta de esa molestia. “Sería bueno que el Presidente, más que señalar cuándo no, informara cuándo sí habrá indultos”, dijo.

La legisladora agregó: “Si finalmente (Kast) desistió de la idea, y en definitiva no honrará su compromiso de campaña, mejor que lo diga y que deje en manos del Congreso el tema y le ponga urgencia al proyecto de ley que hemos presentado con ese fin”.

La senadora Kaiser es parte de la bancada de los indultos, que también incluye a Rodolfo Carter, Ignacio Urrutia, Cristián Vial y Camila Flores, desde donde presionan para que este beneficio se concrete.

Esta instancia, además, busca que el Ejecutivo respalde y otorgue urgencia al proyecto de ley de indulto general impulsado por la senadora Kaiser (PNL).

“La respuesta tipo de que revisarán ‘caso a caso’ le servirá para ganar un poco de tiempo, pero no podrá pasarse cuatro años repitiendo esa excusa como mantra”, concluyó la senadora, frente a las palabras de Kast.

Ella ha sido de quienes más duramente ha exigido indultos al Mandatario. “No puede ser que tengamos un Presidente que no tenga coraje”, dijo hace unos días, en CNN.