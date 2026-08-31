Biministro Alvarado y opción de que Kast pida a Milei derogar decreto sobre Estrecho de Magallanes: “No hay exclusión de temas”

Sin descartar que sea un tema de conversación en el encuentro entre el Presidente José Antonio Kast y su par de Argentina, Javier Milei, que se espera para los próximos días, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, se refirió al decreto del vecino país, de 2021, que relativiza la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes.

Así durante un punto de prensa realizado este lunes en La Moneda, el jefe de gabinete al ser consultado sobre si Kast va a pedir al gobierno argentino actualizar el decreto que define el Estrecho de Magallanes y el Mar de Drake como espacios donde resulta fundamental fortalecer la “exploración, estudio y control conjunto” - además de pedir agilizar la extradición del exfrentista, Galvarino Apablaza-, este sostuvo que puede ser parte de la conversación entre ambos jefe de Estado.

Según expuso Alvarado, “esta es una visita que está aún en su etapa de coordinación. Lo más probable que se dé un encuentro entre ambos presidentes aquí en La Moneda”, añadiendo que: “Obviamente, en instancias de esta característica, las agendas son abiertas y las materias de interés para conversar de nuestra parte con el presidente Milei pueden involucrar, sin lugar a dudas, innumerables materias y entre ellas la que usted señala. No hay exclusión de temas para una agenda abierta entre los presidentes”.

Foro Madrid

En tanto, Alvarado también fue consultado sobre las diferencias -y exposición de las supuestas “dos almas”- que ha generado en los partidos oficialistas la participación del Presidente Kast en el Foro Madrid que se desarrollará en los próximos días en Chile. Al respecto, el ministro defendió su intervención en la instancia.

“El Presidente es fundador de esta instancia. Han existido anteriormente cuatro encuentros de esta característica, en el cual el Presidente ha participado en tres. En esta ocasión se realiza aquí en Chile. Participará en su condición de jefe de Estado y su posición y su intervención estará orientada en ese carácter donde él gobierna para todos los chilenos y no para un foro político en especial”.

“Por lo tanto, dará su posición en materia de seguridad, en materia de crecimiento, en materia de libertad, en materia de democracia. Por lo tanto, creemos que es total y absolutamente legítimo que pueda participar” ,

Dichos embajador Zaliasnik

Además, Alvarado fue consultado sobre si el Presidente Kast solicitará la renuncia, como lo han pedido algunos sectores, del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, luego de que el diplomático cuestionara el tamaño de la comunidad palestina en el país y criticara la política exterior del gobierno de Gabriel Boric hacia el conflicto en Medio Oriente.

“El gobierno obviamente, tal como lo ha señalado el Presidente y la Cancillería, no comparte los dichos del embajador. Estamos claros de que él cometió un error, así también él lo entendió, ofreció disculpas, no es la opinión del Gobierno”, señaló Alvarado.

Así el biministro agregó que: “Será la Cancillería la que de manera interna converse, ¿no es cierto? Y llame al orden al embajador".