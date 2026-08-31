Con allanamiento a instalaciones de Vasco da Gama: justicia brasileña investiga a jugador por tráfico de armas y drogas

El popular jugador DVD de Vasco es uno de los apuntados por la justicia brasileña.

Vasco da Gama, el segundo equipo más popular de Río de Janeiro después de Flamengo, vivió una jornada agitada. Una circunstancia completamente fuera del fútbol que compromete seriamente a la institución y a una de sus principales figuras.

El delantero David Correa da Fonseca, más conocido como DVD, es uno de los sujetos de interés de la Operación La Tropa, procedimiento que busca desbaratar un mecanismo de tráfico interestatal de drogas y armas, además de blanqueo de dinero.

No es el único jugador que está en la mira de las autoridades. Hayner William Monjardim Cordeiro, de 30 años, atleta que pertenece a los registros de Vila Nova, también fue objeto de órdenes de búsqueda e incautación en Goiás la mañana del lunes.

En gran parte del territorio de Brasil se desplegaron equipos para ejecutar 4 órdenes de arresto provisional, además de 15 procedimientos de registro e incautación.

Los operativos se están llevando a cabo en municipios de la Gran Vitória y en Afonso Cláudio, en Espírito Santo en el sudeste del país, así como en objetivos ubicados en los estados de Río de Janeiro, Sao Paulo y Goiás, además del Distrito Federal.

Vasco en alerta

En la capital carioca, agentes de la Comisaría 14 de Leblon y de la División Especializada en Armas, Municiones y Explosivos (Desarme) ejecutaron tres órdenes de allanamiento.

Entre los domicilios registrados se encontraban la casa de DVD, en Barra da Tijuca, en la zona suroeste de la Cidade Maravilhosa, así como también el centro de entrenamiento Vasco da Gama ubicado en la zona de Jacarepaguá de la misma región.

El propio futbolista del Gigante da Colina, quien arribó el año pasado desde Inter de Porto Alegre, se dirigió en su propio automóvil al centro de entrenamiento del club para seguir el evento. Al marcharse, declinó en hacer declaraciones a las decenas de medios apostados fuera de las instalaciones.

En un comunicado, el cuadro de Sao Januario afirmó que “está cooperando con las autoridades y espera la conclusión de las investigaciones”.

Según las investigaciones realizadas por la Policía Civil de Espírito Santo, se está examinando la posible implicación de otros deportistas profesionales y empresarios en el grupo delictivo que se está investigando.

La operación se está llevando a cabo simultáneamente en varios estados, movilizando a más de 100 agentes de policía civil, más de 38 vehículos y 2 helicópteros, en una acción coordinada de alcance interestatal.

“La operación forma parte de un esfuerzo conjunto entre las fuerzas de la Policía Civil de los estados para hacer cumplir las órdenes judiciales y enfrentar a las organizaciones criminales que operan a través de las fronteras estatales”, dijo la Policía Civil de Río de Janeiro.

Asimismo, las autoridades de Espírito Santo advirtieron que “el nombre de la operación La Tropa hace referencia a la autodenominación utilizada por los propios sospechosos para referirse al grupo criminal”.