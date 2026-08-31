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    “La otra cara de La Moneda”: Vodanovic (PS) propone un “Segundo Piso” que asesore la estrategia de la oposición

    La timonel de los socialistas transparentó la idea, en la habitual cita de coordinación cada lunes. La fórmula propuesta es que un integrante de cada partido integre esta mesa que ayude al sector a enfrentar al gobierno de Kast.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Valparaiso, Archivo de junio 2026 La Senadora Paulina Vodanovic en la sesion del Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Fue este lunes cuando la senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, propuso en la habitual reunión de la oposición una idea que estaba alojada desde hace unos días en su cabeza: crear un “Segundo Piso” en la oposición, como el que funciona en La Moneda desde que Ernesto Ottone matriculó el concepto durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos.

    La idea, planteó Vodanovic, es que cada partido ponga uno de sus dirigentes a disposición de esta nueva instancia. Ella, dicen presentes, llegó a hablar de establecer “la otra cara de La Moneda”.

    La misma senadora por el Maule indicó que “se busca levantar propuesta de acciones, tanto legislativas, administrativas y políticas, que sirvan como insumos a la mesa de presidentes de partido”.

    Los presidentes y secretarios generales de los partidos, quienes se congregaron para coordinar la agenda de septiembre de la oposición. recogieron el guante y respaldaron la iniciativa de la senadora socialistal.

    En la cita estaban Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa, por el Partido Comunista; Gael Yeomans y Constanza Martínez, por el Frente Amplio; Vodanovic y Arturo Barrios, por el Partido Socialista; Raúl Soto y Sebastián Vergara, por el Partido Por la Democracia; Álvaro Ortiz y Alejandra Krauss, por la Democracia Cristiana, y Juan Carlos Urzúa con Nicole Troncoso, por el Partido Liberal.

    De concretarse la idea, cada colectividad tendrá que definir un nombre propio para conformar este “Segundo Piso” de la oposición.

    Dicho grupo tendría la misión de asesorar estratégicamente a la oposición en las distintas definiciones que deben tomar en el sector de cara a los próximos años del gobierno del Presidente José Antonio Kast. Esto con miras a mejorar la coordinación dentro del sector, que ya sufrió una dura derrota con la megarreforma económica, que llegaron a calificar como la “madre de todas las batallas”.

    La idea, al mismo tiempo, es que este grupo asesor pueda dotar de contenidos a los dirigentes que se reúnen habitualmente en la sede del PS cada lunes. Esto, dicen dos presentes en la cita de hoy, “para darle mayor profundidad” al debate.

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    La idea de armar un “Segundo Piso” opositor no fue el único tema de la cita de este lunes. El encuentro buscaba coordinar la agenda del sector en septiembre.

    Esto a solo tres días del Foro Madrid, hito de la derecha que se realizará en Santiago este jueves y en el que participará el Presidente José Antonio Kast.

    La apuesta de la oposición es disputar la agenda mediante una cita de fuerzas de izquierda y centroizquierda durante la tarde de este jueves en el Hotel Fundador.

    A esa reunión convocarán a todas las figuras del sector partiendo por el expresidente Gabriel Boric. La encargada de extender esa invitación es la nueva presidenta del Frente Amplio Gael Yeomans.

    Este lunes potenciaron la puesta en escena con pendones y chapitas con el nombre del evento: “Democracia Siempre”.

    Cita previa al encuentro Democracia Siempre. En la imagen: Arturo Barrios, Raúl Soto, Gael Yeomans y Álvaro Ortiz.

    “Como ven, estamos hablando de Democracia Siempre, porque lo que vemos hoy día es una amenaza desde el gobierno a la democracia. Cuando se empieza a hablar de entregarle facultades al Presidente de la República para terminar con lo que significa el control entre los poderes del estado“, dijo Paulina Vodanovic.

    A eso agregó que: “Nos preocupa, nos preocupa que el Presidente adhiera a este Club de Madrid que finalmente proponga una ideología contraria a la democracia que persigue ideologías contrarias a ellos. Esos son los invitados que vamos a tener durante esta semana por el Presidente de la República. Nos preocupa y vamos a hacer todos los esfuerzos consistentes con la defensa de la democracia como corresponde para nuestro país”.

    El timonel del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se sumó a los cuestionamientos, al señalar que es “un hecho negativo para el proceso tan complejo que lleva la profundización de nuestra democracia y la defensa de él, que se vaya a consumar en Chile una cumbre de los sectores más reaccionarios, más de ultraderecha”.

    Más sobre:Paulina VodanovicVodanovicSegundo PisoOposición

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