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    Política

    Gobierno y partidos socializan agenda de seguridad y acuerdan bajar a urgencia simple reforma constitucional

    El ministro de la Segpres, junto a sus pares Claudio Alvarado y Martín Arrau, recibió este domingo en la noche a los timoneles del oficialismo para coordinar la agenda de seguridad del gobierno y en particular abordar la discusión por la reforma constitucional que ha tensionado al sector y se apuesta se radique solamente en la comisión de Constitución del Senado.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Cristóbal Fuentes

    El domingo por la tarde, para distender el ambiente, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, recibió con una torta de merengue y frambuesa a la senadora Andrea Balladares.

    La presidenta de Renovación Nacional (RN) -quien se encontraba de cumpleaños- llegó cerca de las 19 horas al domicilio del secretario de Estado, junto a sus pares del oficialismo Guillermo Ramírez (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Arturo Squella (Partido Republicano), para sostener una nueva reunión de coordinación por la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y en particular por la discusión de la reforma constitucional en seguridad. Del encuentro también participaron los ministros Claudio Alvarado (Interior y Segegob) y Martín Arrau (Seguridad).

    “La semana pasada tuvimos una reunión con los presidentes de partidos y el ministro García, el ministro Alvarado, el ministro Arrau. Ayer repetimos la reunión de coordinación, que es algo que nosotros habíamos planteado. Hoy día tenemos múltiples desafíos y la coordinación política se hace muy necesaria”, dijo Balladares consultada por la cita, que se dio en medio de las fuertes tensiones en el oficialismo.

    Aunque en el Ejecutivo ya se han abierto a modificar algunos de los puntos más cuestionados como el nuevo estado de excepción, las críticas en el sector por el proyecto se han mantenido. Sin ir más lejos, durante la mañana de este lunes, la propia Balladares -en entrevista con radio Agricultura- reconoció que las diferencias se mantendrán “hasta que no terminemos de acordar un texto que permita dar tranquilidad a todos y que sea efectivo en lo que necesitan las policías hoy día”.

    En ese contexto, el encuentro del domingo, afirman en los partidos, fue clave para empezar a encaminar la tramitación de la iniciativa. Allí, eso sí, los presidentes de partido llegaron con una solicitud: la discusión por la agenda de seguridad del gobierno no se podía reducir a la reforma constitucional, sino que había que empezar a avanzar con los otros proyectos de ley, de los cuales varios ya se encuentran en discusión en el Congreso.

    Como respuesta, según quienes estuvieron presentes en la cita, los ministros no solo se comprometieron a dar urgencia a distintas iniciativas dentro de la ACOT, sino que también poner urgencia simple a la reforma constitucional, incrementando así el plazo de discusión en el Congreso a 30 días.

    La decisión, que se venía estudiando hace algunos días dentro de La Moneda, se da después de que durante esta nueva reunión los presidentes de partido advirtieran que la diferencias en el sector se mantenían y que bajo este este escenario, no había ninguna garantía de conseguir los 29 votos para aprobar la idea de legislar en el Senado.

    “La urgencia simple lo que dice es que este es un proyecto que tiene que tramitarse, pero no con tanta urgencia, porque tenemos que darnos el espacio para poder conversar y pulir esa reforma de tal manera de alcanzar los quórums. No tenemos los votos para aprobar la reforma constitucional. Por lo tanto, es importante conversar con la oposición para ir acercando posiciones. Eso requiere tiempo, por eso el gobierno le bajó la urgencia”, dijo el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, a la salida del comité político de este lunes, instancia en que también se abordó la agenda de seguridad.

    En ese contexto, tanto en la reunión del domingo con el comité político ampliado se coincidió en radicar la discusión en la comisión de Constitución del Senado para perfeccionar la reforma y lograr un acuerdo lo más amplio posible, para lo que se les encargó a los parlamentarios generar los acercamientos con la oposición.

    El ministro Alvarado aseguró que la cita en casa de García tuvo como objetivo “encausar el tratamiento y el trabajo respecto al perfeccionamiento de la reforma en la Comisión de Constitución del Senado. Y desde ahí, en base a nuestra propuesta inicial, recibir propuestas y opciones alternativas de cómo modificar y cómo construir un acuerdo entre todos los sectores políticos. Por lo tanto, esta reunión tuvo como propósito reafirmar esa línea de acción”.

    En paralelo, durante la tarde de este lunes, desde la Segpres comunicaron el ingreso de nuevas urgencias a un total de 23 iniciativas. Según se informó, se le puso discusión inmediata al que moderniza el sistema de incentivos a Carabineros, el que fija la legítima defensa privilegiada para funcionarios de franco y el que busca fortalecer la seguridad municipal.

    Se definió, en tanto, la suma urgencia para los proyectos de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), responsabilidad penal adolescente, protección de infraestructura crítica y el incremento del plazo máximo de flagrancia. Estos proyectos fueron socializados con los partidos en el comité político de ayer.

    En particular, el principal escollo que sigue enredando al sector es el estado de excepción. Aunque el propio ministro Arrau se allanó a la idea de reducir de 240 a 30 días la aplicación de este régimen, en el gobierno son conscientes de que la presión por eliminar la norma del texto se mantiene. El tema fue abordado en la reunión de ayer, sin embargo, no se acordó ninguna fórmula.

    Arrau, eso sí, reiteró la disposición del Ejecutivo para acotar los plazos.

    El problema es que incluso en el oficialismo algunos han ido más allá y han solicitado que derechamente se elimine el nuevo estado de excepción de la reforma. Entre ellos, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, planteó fortalecer el actual estado de excepción de emergencia, que se aplica, por ejemplo, actualmente en La Araucanía y el Biobío.

    Al respecto, en entrevista con radio Cooperativa, este lunes en la mañana el Presidente José Antonio Kast recalcó que el estado de excepción “no es renunciable”.

    “El crimen organizado hoy día no es con los delincuentes habituales, es una especie de Estado paralelo, que funciona con líneas de acción, líneas de trabajo, económicas absolutamente distintas, y que muchas veces está concentrado en algunos lugares, y por eso el estado de excepción no es renunciable, pero entendemos que el debate legislativo puede hacerle modificaciones a cualquiera de las presentaciones que hicimos”.

    En los partidos siguen insistiendo en las modificaciones. Antes de ingresar al comité político ampliado, el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, recalcó que “hay que mejorarlo, hay que arreglarlo. Por eso yo valoro que se le haya quitado la urgencia a la reforma, que se haya de alguna forma aislado el debate en la comisión de Constitución y que vaya a haber tiempo para discutirlo mientras entran otros proyectos que son relevantes en la agenda de seguridad”.

    Más sobre:OficialismoLa Tercera PMReforma constitucionalLa MonedaJosé Antonio Kast

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