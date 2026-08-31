Banco de Chile y Santander son sancionados por infringir la ley del pago de pensiones alimenticias

El Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionó a Santander y Banco de Chile por la infracción a la Ley N°14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias.

Según explicó el regulador, las entidades bancarias ligadas al grupo español y Luksic otorgaron créditos a personas que figuraban en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, sin cumplir con las exigencias de la ley en cuestión.

“La Ley N°14.908 establece que las instituciones financieras deben consultar el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos al momento de otorgar un crédito y, en caso de que el solicitante figure como deudor de pensiones, retener hasta el 50% del crédito otorgado para destinarlo al pago de las pensiones adeudadas”, explicó la CMF.

Ante este contexto, el regulador sancionó en relación con los montos de los créditos otorgados a los deudores de pensión sin la retención correspondiente.

De esta forma, Banco Santander-Chile fue multado con UF 2.656,46 (cerca de $109 millones) y el Banco de Chile recibió una sanción de multa de UF 238,14 (casi $10 millones).

Respecto a la gravedad del caso, la CMF comentó que la acción significó afectar “a los acreedores de pensiones de alimento al no efectuar la consulta y posterior retención dispuesta por la ley ni enterarles esa suma en la oportunidad correspondiente”.

En el caso de Santander Chile, fueron 27 créditos de consumo que se otorgaron a deudores de pensiones alimenticias. Sobre estos casos, la firma dijo a la CMF que en 22 operaciones no obtuvo el certificado de deuda y no realizó las retenciones. En tanto en tres operaciones se dijo que no obtuvo el certificado de deuda que mostraba deuda del cliente y no realizó las retenciones. Finalmente, en dos operaciones de crédito, indicó que el cliente canceló con anterioridad la deuda de pensión.

Por su parte, el Banco de Chile registró siete casos de créditos de consumo otorgados a deudores de pensiones sin la retención correspondiente. En dos se dijo que “no registraba deuda de pensión de alimentos”; en otros dos apareció el mensaje “error” al realizar la consulta y en los tres restantes no se pudo realizar la consulta por “un cambio tecnológico en la plataforma CMR del Banco”.