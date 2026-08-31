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    TC le da un portazo al juez Urrutia y despeja el camino de la Suprema para su eventual remoción del Poder Judicial

    El pleno del máximo tribunal puso en tabla 57 cuadernos de remoción. Los ministros partirán el miércoles. Casi 20 magistrados han querido bloquear sus procesos con requerimientos ante la magistratura constitucional, pero fracasaron en la admisión a trámite o admisibilidad.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    El juez Daniel Urrutia. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Los jueces que cometieron faltas a la probidad por haber viajado al extranjero con licencias médicas están en problemas. Ya se les acabó el tiempo y la Corte Suprema está decidida a avanzar y proceder a la vista de las causas.

    Para eso el máximo tribunal publicó la tabla la semana pasada y puso en la pauta del pleno un total de 57 cuadernos de remoción que se comenzarán a ver a partir del miércoles.

    Para eso las salas de la Suprema solo sesionarán poco más de una hora en la mañana y luego procederán en plenos extraordinarios a ver cuaderno por cuaderno la eventual remoción de casi 60 magistrados.

    Los jueces cuestionados habían explorado un camino para evitar lo que a estas alturas es su destino inexorable. Para eso algunos de ellos habían activado el camino del Tribunal Constitucional (TC) para suspender sus procesos, ganar tiempo y ver si lograban declarar inconstitucional algunas normas del auto acordado del Acta 108 o algunos preceptos del Código Orgánico de Tribunales.

    Según una revisión realizada por La Tercera son al menos 18 jueces los que requirieron al TC. De todos ellos, hasta la fecha, se han resuelto seis casos. Casi todos se han caído ya sea en la etapa de admisión a trámite o en la admisibilidad. Es decir, casi ninguno ha pasado al fondo.

    Uno de los que fracasó en su intento de salvarse en el TC fue el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Daniel Urrutia. El magistrado -representado por el abogado Carlos Quezada quien a su vez ha requerido al TC en representación de otros seis jueces- fue notificado el viernes de la semana pasada de la mala noticia.

    En una resolución unánime de la Primera Sala del TC -integrada por las ministras Nancy Yáñez y Alejandra Precht y los ministros Miguel Ángel Fernández y Héctor Mery- se declaró no admitido a trámite el requerimiento de Urrutia.

    “Sólo alude en términos generales a las resoluciones de la Corte Suprema dictadas en el marco de las investigaciones sumarias que ordenó instruir al amparo del acta N° 108-2020, sin explicar los hechos específicos que motivaron la investigación en su contra, ni acompañó resolución que dé cuenta del resultado de dicha investigación", se lee en la resolución.

    Con esto, el TC le despejó el camino a la Suprema para que proceda a deliberar sobre su caso. Urrutia llegó a esta situación por haber viajado dos veces -una a Costa Rica y otra a Ecuador- estando con licencia médica. Ambos hechos, según la Corte de Apelaciones de Santiago, constituyeron una grave falta a la probidad.

    El primer viaje coincidió con su asistencia a audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José por una demanda que ganó a su favor y el segundo fue por su participación en Ecuador de un tratamiento de medicina alternativa y ancestral en una comunidad indígena.

    Urrutia no es el único que ha fracasado en el TC. El mismo derrotero han tenido el juez Gustavo Benavente, la jueza María Verónica Arancibia, el juez Carlos Jeria y el oficial Luis Oyarzún. Todos ellos tuvieron el mismo portazo del TC, es decir, la no admisión a trámite de sus requerimientos.

    Benavente y Oyarzún se representaron a sí mismo. Arancibia acudió con el patrocinio de Quezada. Jeria, en tanto, tuvo la representación del abogado Claudio Morales.

    A la jueza Juana Álvarez -representada por el abogado Jorge Zúñiga- también le fue mal ya que su requerimiento fue declarado derechamente inadmisible. Algo similar le pasó al juez José Delgado, quien acudió representado por el abogado Juan Carlos Manríquez, pero cuyo requerimiento fue declarado inadmisible.

    A todos ellos se suma un largo listado de magistrados que están pendientes de resolución. Representados por Quezada también recurrieron las juezas María Verónica Arancibia, Lía Chepe, María José Salas y Kathyuzka Drpic.

    La jueza Paola Rivas también requirió y aún está pendiente. Ella lo hizo con el abogado Tomás Jordán. El juez Rodrigo Chávez se está representando a sí mismo y aún está pendiente.

    Los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz en tanto, hasta ahora, representan a cuatro jueces que están a la espera de que se resuelva la admisión a trámite y admisibilidad. Se trata de las juezas Erna Fuentes y Macarena Bobadilla y los jueces Eduardo Fritz y Juan Manuel Gatica.

    El único juez que ha tenido éxito, al menos por ahora, en el TC es el juez Jorge Saavedra.

    El magistrado fue el primero que recurrió al TC y es el único que logró pasar la admisión a trámite. En el examen de admisibilidad el TC le dio luz verde, pero solo respecto del artículo 41 del auto acordado del acta 108.

    De hecho Saavedra -también representado por Quezada- logró que el TC ordenara la suspensión de su cuaderno de remoción. Eso significa que la Suprema no podrá resolver su futuro hasta que el TC alce dicha suspensión.

    Más sobre:TCPoder JudicialDaniel UrrutiaCorte SupremaCuaderno de remociónLicencias médicas

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