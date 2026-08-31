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    El Gran Falsificador: llega película basada en insólito caso de la posguerra en Francia

    Ambientada en París después de la Segunda Guerra Mundial, la cinta sigue a un refugiado polaco que cultiva una extraordinaria habilidad para reproducir billetes. Sus acciones obsesionan a un detective con el que mantiene una particular dinámica.

    Por 
    Equipo de Culto
    El Gran Falsificador: llega película basada en insólito caso de la posguerra en Francia

    Con elementos de thriller, cine policial y drama, El gran falsificador narra un insólito caso ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial en París, Francia.

    Su protagonista es Jan Bojarski (Reda Kateb), un refugiado polaco que lleva una vida aparentemente normal. Lo que mantiene en secreto es que ha desarrollado una extraordinaria habilidad para reproducir billetes y sortear los controles del Banco de Francia. Sus acciones desatan la obsesión del detective André Mattéi (Bastien Bouillon), con quien inicia un particular duelo que alcanza ribetes personales.

    Dirigida y coescrita por Jean-Paul Salomé, la película reconstruye la particular personalidad de Bojarski y la obsesión detrás de su oficio.

    “La dirección de Jean-Paul Salomé es eficaz, está bien ambientada la historia y la cuenta lineal y ordenadamente y con evidente inclinación a la simpatía hacia su personaje, a su esfuerzo, su tesón y profesionalidad”, reseñó ABC.

    En tanto, La Razón destacó “la notable y muy realista ambientación de aquel enrarecido París de posguerra”.

    El filme debutó en los cines de Francia en febrero y llegará a salas chilenas este jueves 3 de septiembre.

    Revisa el trailer a continuación:

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    Más sobre:CineEl Gran FalsificadorJean-Paul SaloméL’affaire BojarskiReda KatebBastien BouillonThe Money MakerCine Culto

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