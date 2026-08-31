SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Master, Dark Horse, INSS y Lulinha: Los casos judiciales que atraviesan la campaña presidencial en Brasil

    A pocas semanas de la primera vuelta, los dos candidatos que lideran las encuestas -Bolsonaro y Lula da Silva- deben responder por sus vínculos con el exbanquero Daniel Vorcaro, mientras el fraude en el sistema previsional, las investigaciones contra el hijo del presidente y las tensiones entre la Policía Federal, el Supremo Tribunal Federal y el Tribunal Superior Electoral se instalan en el centro de la campaña.

    Por 
    Ignacio Vera
    Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva.

    La carrera presidencial brasileña de 2026 tiene en la corrupción uno de sus ejes centrales. Los dos candidatos que encabezan las encuestas, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, enfrentan casos judiciales que sirven de munición para los ataques de sus rivales a poco más de un mes de los comicios presidenciales del 4 de octubre.

    El nexo común es Daniel Vorcaro, expresidente del Banco Master, intervenido por el Banco Central, ahora liquidado. Tanto Lula como Flávio debieron explicar sus vínculos con el exbanquero después de que se conocieran grabaciones, documentos y reuniones que los relacionan con él, según consignó CNN Brasil.

    Fachada de una sede del Banco Master. Foto: archivo

    A esto, se suman las investigaciones contra Fábio Luís Lula da Silva, hijo mayor del mandatario y conocido como “Lulinha”, por un presunto esquema de descuentos indebidos en las pensiones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

    También, -de acuerdo con Folha de S.Paulo- en la antesala electoral aparece la disputa de competencias entre la Policía Federal, el Supremo Tribunal Federal (STF) y el Tribunal Superior Electoral (TSE), que podrían determinar el curso del proceso.

    A la fecha, la ventaja del presidente Lula sobre Bolsonaro se redujo de cara a las elecciones, mientras el líder izquierdista enfrenta las repercusiones de las acusaciones de corrupción contra Lulinha. Lula aventaja a Bolsonaro con un 47,1% frente a un 42,6% en caso de una segunda vuelta, según una encuesta de AtlasIntel para Bloomberg News publicada este lunes.

    En la encuesta anterior, realizada en julio, Lula aventajaba a Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, por aproximadamente 6 puntos. La semana pasada, Lula tenía una ventaja de 1 punto en una encuesta de BTG Pactual/Nexus y de 4 puntos en una encuesta de Datafolha del 21 de agosto.

    El nexo con el Banco Master

    Flávio Bolsonaro fue el primero en verse obligado a dar explicaciones en relación al Caso Master. Audios revelados en mayo por The Intercept Brasil mostraron al senador pidiéndole fondos a Vorcaro, en teoría para financiar la película Dark Horse, centrada en la carrera política de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. El extitular del Banco Master habría transferido $61 millones de reales a la producción.

    El senador sostuvo que se trataba de transacciones comerciales privadas y negó irregularidades. En una entrevista con CNN Brasil, tras conocerse los audios, prometió justificar los gastos de la película, promesa que no se ha cumplido a la fecha.

    Un documento que se conoció en junio, adjunto a la investigación policial del caso, detalla que la película costó 75 millones de reales, 54 millones gastados en el extranjero y 20,9 millones en Brasil. Sin embargo,no hay recibos ni facturas que respalden esas cifras. La oposición usa este vacío para presionar a Flávio de cara a las elecciones.

    El hijo del presidente brasileño, Fábio Luís Lula da Silva. Foto: archivo

    Lula, por su parte, se reunió con Vorcaro en diciembre de 2024, en un encuentro extraoficial al que también asistió Gabriel Galípolo, entonces nominado a la presidencia del Banco Central. En esa cita, Vorcaro le habría detallado a Lula la situación operativa de su banco. Pero el mandatario restó importancia al encuentro. En una entrevista con el portal UOL dijo que ya se había reunido con otros empresarios y que Vorcaro asistió por gestión del entonces ministro de Hacienda, Guido Mantega.

    Las esquirlas del caso Master también salpican al Partido de los Trabajadores (PT) de Lula a través de Jacques Wagner, exlíder del oficialismo en el Senado. La Policía Federal sostiene que existen pruebas de que el senador recibió beneficios económicos de directivos del banco a cambio de su gestión parlamentaria en asuntos de interés para la entidad, entre ellos la negociación de un departamento avaluado en 2,5 millones de reales.

    El otro flanco abierto para Lula -así como el de su rival- también involucra a la familia. Lulinha enfrenta tres investigaciones de la Policía Federal por presunto tráfico de influencias y corrupción vinculados a contratos con empresas del gobierno federal, entre ellas su relación con la lobista Roberta Luchsinger.

    La defensa del hijo del mandatario niega cualquier irregularidad. Luchsinger, a su vez, está acusada de colaborar con el lobista Antônio Carlos Camilo Antunes -o “Careca do INSS”- en el fraude previsional, quien es apuntado como el principal intermediario del esquema de desvíos de las administradoras de pensiones.

    Según la Policía Federal, empresas ligadas a Antunes recibieron más de 53 millones de reales provenientes de descuentos indebidos aplicados a jubilados y pensionistas. Lula ha insistido en que confía en la inocencia de su hijo, aunque ha asegurado que la Policía Federal debe investigarlo.

    Jueces con protagonismo electoral

    Fuera del control de los candidatos, las decisiones de la Policía Federal y de ministros del STF y del TSE podrían influir en el resultado final de la campaña, que osciló primero a favor del PT y más recientemente hacia Flávio.

    Buena parte de la incertidumbre recae en el ministro del STF André Mendonça, elegido por Jair Bolsonaro, descrito como “ferozmente evangélico”, y que goza de la simpatía de la derecha y de la desconfianza de la izquierda.

    Mendonça es el relator del caso Master y de dos de las tres investigaciones contra Lulinha. La tercera está en manos de Flávio Dino, considerado cercano al PT.

    La Policía Federal, al mando del director general Andrei Rodrigues, enfrenta desconfianza desde la derecha. El Partido Liberal (PL) de los Bolsonaro denuncia filtraciones selectivas en el caso Master por parte de la policía. Flávio Bolsonaro incluso rechazó la escolta que la corporación le ofreció como candidato presidencial y optó por la seguridad de la Policía del Senado.

    La defensa de Lulinha, en el extremo opuesto, también acusa filtraciones selectivas y exige al gobierno corregir lo que califica de “maniobra para dañar la campaña del PT”.

    El ministro del STF, Alexandre de Moraes. Foto: archivo Carla Carniel

    A esa disputa se suma el conflicto de competencias entre el TSE, presidido por Kassio Nunes Marques, y el STF, en particular el sector alineado con Alexandre de Moraes, por el juzgamiento de videos deepfake hechos con inteligencia artificial.

    Kassio, quien fue nominado por Jair Bolsonaro, es cuestionado puertas adentro del tribunal por respaldar a Flávio en cuanto a la legalidad de un deepfake del expresidente exhibido en la convención del PL. Moraes, por su parte, sugirió que el caso podría derivar en la inhabilitación de Flávio, lo que integrantes del TSE interpretaron como una injerencia.

    Para el PL, Moraes es la figura que más pesa en el proceso electoral. Fue él quien persiguió judicialmente al expresidente derechista por el intento de golpe de Estado en 2022. El ministro ordenó la prisión de Jair Bolsonaro y prohibió las visitas de su hijo. Tras esa decisión, en julio, el senador acusó a Moraes de interferir en la elección al impedirle ver a su padre, una denuncia que ya había anticipado en abril, cuando advirtió en el pleno del Senado que el ministro buscaría desequilibrar los comicios desde el STF, como -según su acusación- hizo al frente del TSE en 2022.

    Lee también:

    Más sobre:Flávio BolsonaroPartido LiberalLuiz Inácio Lula da SilvaPartido de los TrabajadoresBanco MasterCaso MasterLulinhaINSSBrasilDark HorseElecciones Brasil 2026Presidente de BrasilJair BolsonaroAlexandre de MoraesMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Guillermo Martínez, escritor: “Años atrás había otra clase de juventud dispuesta a dar la vida por cambiar la sociedad”

    Desde hoy condenados por delitos graves contra mujeres no podrán acceder a pensión de sobrevivencia de sus víctimas

    Rechazan recursos de amparo de tres reos que buscaban volver al CP de Valparaíso desde la cárcel La Laguna

    Cámara aprueba aumentar sanciones por ofensas contra carabineros y otras autoridades policiales

    Los abogados que enfrentarán al pleno de la Suprema para defender a los jueces que están al borde de la remoción

    La agenda legislativa del Minsal: desde cambios a Cenabast a nuevas condiciones para la devolución de becas formativas

    Lo más leído

    1.
    Vicepresidenta del Bank of America muere tras ser apuñalada en Times Square

    Vicepresidenta del Bank of America muere tras ser apuñalada en Times Square

    2.
    Jefe de la Armada argentina señala que el Estrecho de Magallanes pertenece a Chile en medio de tensión por soberanía

    Jefe de la Armada argentina señala que el Estrecho de Magallanes pertenece a Chile en medio de tensión por soberanía

    3.
    Emanuela Fronza: “Existe una tendencia muy difundida a la ‘desinternacionalización’ en los países que son parte del Estatuto de Roma”

    Emanuela Fronza: “Existe una tendencia muy difundida a la ‘desinternacionalización’ en los países que son parte del Estatuto de Roma”

    4.
    EE.UU. lanza nuevos ataques sobre objetivos de la Guardia Revolucionaria en Irán

    EE.UU. lanza nuevos ataques sobre objetivos de la Guardia Revolucionaria en Irán

    5.
    Cientos de noruegos acompañan a la familia real en misa por el fallecimiento del rey Harald V

    Cientos de noruegos acompañan a la familia real en misa por el fallecimiento del rey Harald V

    6.
    Investigan restos humanos hallados en 20 bolsas que podrían pertenecer a estudiantes de Ayotzinapa

    Investigan restos humanos hallados en 20 bolsas que podrían pertenecer a estudiantes de Ayotzinapa

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Comienza pago anual del Subsidio al Empleo Joven: revisa el monto con el RUT

    Comienza pago anual del Subsidio al Empleo Joven: revisa el monto con el RUT

    Comienzan pagos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: estos son los montos de 2026

    Comienzan pagos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: estos son los montos de 2026

    Rating del lunes 31 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 31 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Desde hoy condenados por delitos graves contra mujeres no podrán acceder a pensión de sobrevivencia de sus víctimas
    Chile

    Desde hoy condenados por delitos graves contra mujeres no podrán acceder a pensión de sobrevivencia de sus víctimas

    Rechazan recursos de amparo de tres reos que buscaban volver al CP de Valparaíso desde la cárcel La Laguna

    Cámara aprueba aumentar sanciones por ofensas contra carabineros y otras autoridades policiales

    Subsidio a la tasa hipotecaria: bancos reciben más de 100 mil solicitudes y han cursado un tercio de los cupos tras ampliación
    Negocios

    Subsidio a la tasa hipotecaria: bancos reciben más de 100 mil solicitudes y han cursado un tercio de los cupos tras ampliación

    Grupo Santander concreta compra del negocio de rentas vitalicias de Principal en Chile y renueva directorio de la filial

    Quiroz responde a Marcel por “punto de inflexión” económico, y adelanta ajuste en la proyección para el año

    Septiembre comienza con sistemas frontales: estas son las regiones que tendrán lluvia
    Tendencias

    Septiembre comienza con sistemas frontales: estas son las regiones que tendrán lluvia

    Solo 10 minutos de este ejercicio pueden beneficiar a tu cerebro y hacerte sentir con más ánimo, según un estudio

    Qué edad tienen los jugadores que gastan más en videojuegos, según un estudio

    El Toro supera a Harry Kane y embiste a la historia: la producción goleadora que encumbra a Fernando Zampedri en el mundo
    El Deportivo

    El Toro supera a Harry Kane y embiste a la historia: la producción goleadora que encumbra a Fernando Zampedri en el mundo

    Los bombásticos fichajes que deja el último día del mercado de pases en Europa

    Un millonario traspaso: en Inglaterra aseguran que Crystal Palace está a detalles de fichar a Darío Osorio

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Guillermo Martínez, escritor: “Años atrás había otra clase de juventud dispuesta a dar la vida por cambiar la sociedad”
    Cultura y entretención

    Guillermo Martínez, escritor: “Años atrás había otra clase de juventud dispuesta a dar la vida por cambiar la sociedad”

    María Becerra regresa a Chile con show en Movistar Arena

    Inauguran exposición gratuita por los 40 años de Pateando Piedras de Los Prisioneros en el GAM

    EE.UU. lanza nuevos ataques sobre objetivos de la Guardia Revolucionaria en Irán
    Mundo

    EE.UU. lanza nuevos ataques sobre objetivos de la Guardia Revolucionaria en Irán

    Vicepresidenta del Bank of America muere tras ser apuñalada en Times Square

    Explosión de auto bomba cerca de una comisaría en la frontera de Colombia con Venezuela deja un muerto y 11 heridos

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena
    Paula

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena

    Las placas íntimas de Aurora: imágenes de un Chile que ya no existe

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”