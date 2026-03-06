Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

El banquero brasileño Daniel Vorcaro, dueño del liquidado Banco Master, volvió a ser detenido en São Paulo en medio de una investigación por fraude financiero que ha sacudido al sistema bancario del país.

Según informó el diario El País, el empresario ya había sido arrestado en noviembre pasado cuando intentaba salir de Brasil rumbo a Dubái en su jet privado, justo cuando el escándalo comenzaba a hacerse público.

El fraude atribuido al banco supera los US$7.600 millones y ya es considerado uno de los mayores de la historia reciente del país .

El caso ha provocado un terremoto en el sistema financiero brasileño.

El banco, que hasta hace poco era una entidad de tamaño medio, creció rápidamente ofreciendo depósitos a plazo con intereses muy superiores a los del mercado.

Una estrategia que atrajo a cientos de miles de clientes pero que terminó por revelar enormes riesgos financieros.

Un ascenso meteórico

Vorcaro, de 42 años, construyó su carrera empresarial en pocos años.

Originario de Belo Horizonte, comenzó haciendo negocios vinculados a una iglesia evangélica y luego logró tejer una extensa red de contactos en la élite política y económica de Brasil.

Hace cinco años compró un banco prácticamente en bancarrota y lo rebautizó como Banco Master. Desde entonces la entidad experimentó un crecimiento acelerado.

Sin embargo, ese crecimiento se apoyaba en una estrategia arriesgada: captar dinero ofreciendo retornos muy por encima de la competencia , ligados a operaciones financieras de alto riesgo y sin garantías claras de liquidez.

Según la investigación citada por El País, para aparentar solidez el banco habría realizado operaciones con activos inexistentes y posteriormente vendió esos créditos al banco público Banco de Brasília.

La entidad estatal habría desembolsado más de 12.000 millones de reales (cerca de US$ 2.200 millones) sin la documentación necesaria, en una maniobra que buscaba mejorar artificialmente las cuentas del Banco Master.

La caída del banco

El plan se derrumbó cuando el Banco Central do Brasil detectó inconsistencias en la operación y bloqueó la compra del banco .

Poco después, la policía arrestó a Vorcaro cuando se encontraba en el aeropuerto de São Paulo intentando abandonar el país.

Tras su detención, el regulador financiero ordenó la liquidación de la entidad.

La medida dejó a unos 500 empleados sin trabajo y a cerca de 1,6 millones de acreedores con depósitos e inversiones en el banco por unos 41.000 millones de reales, equivalentes a más de US$7.600 millones .

Ese dinero será cubierto en gran parte por el Fundo Garantidor de Créditos, el sistema de garantía de depósitos del país, financiado parcialmente con recursos públicos. Según las autoridades, se trata de un rescate de una magnitud sin precedentes.