SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    El banquero brasileño fue detenido nuevamente en São Paulo en medio de una investigación por un fraude que ya supera los US$7.600 millones.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    El banquero brasileño Daniel Vorcaro, dueño del liquidado Banco Master, volvió a ser detenido en São Paulo en medio de una investigación por fraude financiero que ha sacudido al sistema bancario del país.

    Según informó el diario El País, el empresario ya había sido arrestado en noviembre pasado cuando intentaba salir de Brasil rumbo a Dubái en su jet privado, justo cuando el escándalo comenzaba a hacerse público.

    El fraude atribuido al banco supera los US$7.600 millones y ya es considerado uno de los mayores de la historia reciente del país.

    El caso ha provocado un terremoto en el sistema financiero brasileño.

    El banco, que hasta hace poco era una entidad de tamaño medio, creció rápidamente ofreciendo depósitos a plazo con intereses muy superiores a los del mercado.

    Una estrategia que atrajo a cientos de miles de clientes pero que terminó por revelar enormes riesgos financieros.

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Un ascenso meteórico

    Vorcaro, de 42 años, construyó su carrera empresarial en pocos años.

    Originario de Belo Horizonte, comenzó haciendo negocios vinculados a una iglesia evangélica y luego logró tejer una extensa red de contactos en la élite política y económica de Brasil.

    Hace cinco años compró un banco prácticamente en bancarrota y lo rebautizó como Banco Master. Desde entonces la entidad experimentó un crecimiento acelerado.

    Sin embargo, ese crecimiento se apoyaba en una estrategia arriesgada: captar dinero ofreciendo retornos muy por encima de la competencia, ligados a operaciones financieras de alto riesgo y sin garantías claras de liquidez.

    Según la investigación citada por El País, para aparentar solidez el banco habría realizado operaciones con activos inexistentes y posteriormente vendió esos créditos al banco público Banco de Brasília.

    La entidad estatal habría desembolsado más de 12.000 millones de reales (cerca de US$ 2.200 millones) sin la documentación necesaria, en una maniobra que buscaba mejorar artificialmente las cuentas del Banco Master.

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    La caída del banco

    El plan se derrumbó cuando el Banco Central do Brasil detectó inconsistencias en la operación y bloqueó la compra del banco.

    Poco después, la policía arrestó a Vorcaro cuando se encontraba en el aeropuerto de São Paulo intentando abandonar el país.

    Tras su detención, el regulador financiero ordenó la liquidación de la entidad.

    La medida dejó a unos 500 empleados sin trabajo y a cerca de 1,6 millones de acreedores con depósitos e inversiones en el banco por unos 41.000 millones de reales, equivalentes a más de US$7.600 millones.

    Ese dinero será cubierto en gran parte por el Fundo Garantidor de Créditos, el sistema de garantía de depósitos del país, financiado parcialmente con recursos públicos. Según las autoridades, se trata de un rescate de una magnitud sin precedentes.

    Lee también:

    Más sobre:Daniel VorcaroBrasilBanco MasterBancoBanqueroEconomíaFinanzasFraudeDetenciónInternacionalMundoTendencias

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Italia cierra su Embajada en Irán “por motivos de seguridad” en medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Tres sujetos detenidos tras intentar atropellar a personal policial: conductor fue baleado y se mantiene grave

    Las localidades de Chile que rompieron récords históricos de calor extremo en febrero de 2026

    A fondo con Tini: “Mientras el artista sea real con lo que está sintiendo, la música tiene sentido”

    Al fin Morrissey hace noticia por su música: el pedregoso regreso al disco del cantante

    El Ejército de Irán advierte de ataques “más intensos y generalizados” en sus represalias contra Estados Unidos e Israel

    Lo más leído

    1.
    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    2.
    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    3.
    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 6 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 6 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Beca Presidente de la República: ¿Cómo postular y hasta cuándo hay plazo para solicitarla?

    Beca Presidente de la República: ¿Cómo postular y hasta cuándo hay plazo para solicitarla?

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Temblor hoy, viernes 6 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, viernes 6 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tres sujetos detenidos tras intentar atropellar a personal policial: conductor fue baleado y se mantiene grave

    Se pagó rescate de $500 millones: en internación provisoria adolescente involucrado en secuestro de mujer y su hija en Quilicura

    Temor en mercados: petróleo anota mayor alza diaria desde que estalló guerra en Irán y el Ipsa pasa a negativo en el año
    Negocios

    Temor en mercados: petróleo anota mayor alza diaria desde que estalló guerra en Irán y el Ipsa pasa a negativo en el año

    Chile fue el sexto país de la Ocde con la tasa de desempleo más alta en 2025

    Cámara aprueba proyecto que autoriza a la UAF a levantar secreto bancario y nuevo Senado deberá resolver en tercer trámite

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo
    Tendencias

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Las localidades de Chile que rompieron récords históricos de calor extremo en febrero de 2026

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    A pensar en Medvedev: Alejandro Tabilo consigue un triunfo con autoridad en su estreno en el Masters de Indian Wells
    El Deportivo

    A pensar en Medvedev: Alejandro Tabilo consigue un triunfo con autoridad en su estreno en el Masters de Indian Wells

    Las Diablas avanzan invictas: derrotan a Francia y quedan a un partido de clasificar al Mundial

    Repasa el triunfo de Las Diablas frente a Francia que le entrega el pase a las semifinales de las Clasificatorias 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    A fondo con Tini: “Mientras el artista sea real con lo que está sintiendo, la música tiene sentido”
    Cultura y entretención

    A fondo con Tini: “Mientras el artista sea real con lo que está sintiendo, la música tiene sentido”

    Al fin Morrissey hace noticia por su música: el pedregoso regreso al disco del cantante

    Los Jaivas regresan al Teatro Caupolicán para celebrar los 45 años de Alturas de Machu Picchu

    Italia cierra su Embajada en Irán “por motivos de seguridad” en medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    Italia cierra su Embajada en Irán “por motivos de seguridad” en medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    El Ejército de Irán advierte de ataques “más intensos y generalizados” en sus represalias contra Estados Unidos e Israel

    Análisis de The New York Times vincula bombardeo a escuela con más de un centenar de muertos a ataque de EE.UU. contra base naval iraní

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos
    Paula

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda