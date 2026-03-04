“Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

El controvertido espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl el pasado 8 de febrero continúa dando de qué hablar. En medio de la tensión en Estados Unidos por las persecuciones de ICE a los migrantes, el puertorriqueño entregó un claro mensaje sobre el aporte de los latinoamericanos en el país.

Benito Antonio Martínez Ocasio —nombre real del cantante— cantó con dos invitados especiales: Lady Gaga y Ricky Martin. Además, en la famosa “Casita”, una icónica parte de su escenografía, se vieron rostros de celebridades como Pedro Pascal, Jessica Alba, Karol G, Cardi B, entre otras.

Ahora, casi un mes después, la compañía de entretenimiento Roc Nation reveló los números que habría generado Bad Bunny en sus 13 minutos de aparición en el show de medio tiempo de la NFL .

“Fue una audiencia récord”, destacaron distintos medios estadounidenses sobre la cantidad de personas que escucharon las canciones del puertorriqueño.

De acuerdo a Roc Nation y Apple Music, el show de medio tiempo del Super Bowl LX a cargo de Bad Bunny tuvo un total de 4.157 millones de vistas en todo el mundo, en las primeras 24 horas . Esto, tomando en cuenta las transmisiones globales, YouTube y plataformas digitales. como las redes sociales.

Solo en YouTube, el registro del show acumula 118 millones de visualizaciones, mientras que los datos de la audiencia televisiva estadounidense muestran que fue visto por 128.2 millones de personas.

Aunque son cifras altas, Bad Bunny no pudo superar el espectáculo de Kendrick Lamar en 2025, que atrajo a 133.4 millones de espectadores.

Las repercusiones del show de Bad Bunny en el Super Bowl

Los anuncios durante la transmisión televisiva tuvieron un valor de 16 millones de dólares por minuto, según las estimaciones.

Además, Bad Bunny se vio beneficiado por su aparición en el show: después de una semana del partido, la canción DtMF encabezó la lista Billboard Hot 100 y se convirtió en su primer hit en solitario en lograr ese puesto.

El álbum DeBÍ TiRAR MáS FOTos también se posicionó en el top en la lista Billboard 200 Albums.

En paralelo, el cantante puertorriqueño continuó su gira mundial, y su próxima presentación será este 7 de marzo en Tokio, Japón. Un par de meses después, comenzará su gira europea que se extenderá hasta julio.