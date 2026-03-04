SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El show de Bad Bunny en el Super Bowl LX rompió récords de audiencia global. Revisa cuántas personas vieron su presentación, cuánto dinero generó y las repercusiones que tuvo después.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl Tendencias / La Tercera

    El controvertido espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl el pasado 8 de febrero continúa dando de qué hablar. En medio de la tensión en Estados Unidos por las persecuciones de ICE a los migrantes, el puertorriqueño entregó un claro mensaje sobre el aporte de los latinoamericanos en el país.

    Benito Antonio Martínez Ocasio —nombre real del cantante— cantó con dos invitados especiales: Lady Gaga y Ricky Martin. Además, en la famosa “Casita”, una icónica parte de su escenografía, se vieron rostros de celebridades como Pedro Pascal, Jessica Alba, Karol G, Cardi B, entre otras.

    Ahora, casi un mes después, la compañía de entretenimiento Roc Nation reveló los números que habría generado Bad Bunny en sus 13 minutos de aparición en el show de medio tiempo de la NFL.

    “Fue una audiencia récord”, destacaron distintos medios estadounidenses sobre la cantidad de personas que escucharon las canciones del puertorriqueño.

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    Cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    De acuerdo a Roc Nation y Apple Music, el show de medio tiempo del Super Bowl LX a cargo de Bad Bunny tuvo un total de 4.157 millones de vistas en todo el mundo, en las primeras 24 horas. Esto, tomando en cuenta las transmisiones globales, YouTube y plataformas digitales. como las redes sociales.

    Solo en YouTube, el registro del show acumula 118 millones de visualizaciones, mientras que los datos de la audiencia televisiva estadounidense muestran que fue visto por 128.2 millones de personas.

    Aunque son cifras altas, Bad Bunny no pudo superar el espectáculo de Kendrick Lamar en 2025, que atrajo a 133.4 millones de espectadores.

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    Las repercusiones del show de Bad Bunny en el Super Bowl

    Los anuncios durante la transmisión televisiva tuvieron un valor de 16 millones de dólares por minuto, según las estimaciones.

    Además, Bad Bunny se vio beneficiado por su aparición en el show: después de una semana del partido, la canción DtMF encabezó la lista Billboard Hot 100 y se convirtió en su primer hit en solitario en lograr ese puesto.

    El álbum DeBÍ TiRAR MáS FOTos también se posicionó en el top en la lista Billboard 200 Albums.

    En paralelo, el cantante puertorriqueño continuó su gira mundial, y su próxima presentación será este 7 de marzo en Tokio, Japón. Un par de meses después, comenzará su gira europea que se extenderá hasta julio.

    Lee también:

    Más sobre:Bad BunnySuper BowlBad Bunny Super BowlCuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super BowlNoticias de hoyNFLRoc NationVisualizaciones show Bad Bunny Super BowlCuánta gente vio a Bad BunnyRécordRécord Bad BunnyBillboardLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán pospone sin fecha el funeral en honor a Jamenei, asesinado en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    El crítico informe del CFA al manejo fiscal del gobierno de Boric

    García Ruminot aborda quiebre entre Boric y Kast y acusa que el gobierno tomó con “liviandad” el proyecto chino

    Cómo el conflicto en Medio Oriente podría beneficiar a Putin

    A una semana del cambio de mando: Kast sostiene reunión de trabajo con sus ministros y subsecretarios

    Rescatan a ciudadano turco que se había perdido en Lo Barnechea

    Lo más leído

    1.
    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    2.
    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile

    3.
    Encuentran un virus “oculto” en el intestino que podría estar vinculado al cáncer de colon

    Encuentran un virus “oculto” en el intestino que podría estar vinculado al cáncer de colon

    4.
    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

    5.
    La planta medicinal que puede ayudar a combatir el Alzheimer, según un estudio

    La planta medicinal que puede ayudar a combatir el Alzheimer, según un estudio

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Comienzan inscripciones a la PAES de Invierno 2026: cómo hacer el trámite y cuándo son las pruebas

    Comienzan inscripciones a la PAES de Invierno 2026: cómo hacer el trámite y cuándo son las pruebas

    Temblor hoy, miércoles 4 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 4 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Quedan los últimos días para postular a becas o gratuidad: ¿Cómo solicitar los beneficios estudiantiles?

    Quedan los últimos días para postular a becas o gratuidad: ¿Cómo solicitar los beneficios estudiantiles?

    García Ruminot aborda quiebre entre Boric y Kast y acusa que el gobierno tomó con “liviandad” el proyecto chino
    Chile

    García Ruminot aborda quiebre entre Boric y Kast y acusa que el gobierno tomó con “liviandad” el proyecto chino

    A una semana del cambio de mando: Kast sostiene reunión de trabajo con sus ministros y subsecretarios

    Comienzan inscripciones a la PAES de Invierno 2026: cómo hacer el trámite y cuándo son las pruebas

    El crítico informe del CFA al manejo fiscal del gobierno de Boric
    Negocios

    El crítico informe del CFA al manejo fiscal del gobierno de Boric

    El dólar se toma un respiro tras dispararse este martes y cae de los $900

    El petróleo modera su avance mientras EE.UU. garantiza la seguridad en el Golfo Pérsico

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl
    Tendencias

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    La candidata hecha con IA que compite en las elecciones legislativas de Colombia

    “Asistencia espectacular”: Damián Pizarro suma elogios en Argentina tras su debut en Racing
    El Deportivo

    “Asistencia espectacular”: Damián Pizarro suma elogios en Argentina tras su debut en Racing

    Marcelo Salas carga contra la ANFP tras el gol con la mano de Leandro Benegas en la Liga de Ascenso

    “No está para jugar”: Esteban Paredes liquida a Marcelo Díaz tras el triunfo de la U ante Colo Colo en el Superclásico

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro
    Tecnología

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

    Guía: películas para entender el presente y pasado reciente de Irán
    Cultura y entretención

    Guía: películas para entender el presente y pasado reciente de Irán

    Lollapalooza Chile 2026 presenta su mapa oficial

    Jessie Buckley y su gran momento: Hamnet, la novia de Frankenstein y una chance de Oscar

    Irán pospone sin fecha el funeral en honor a Jamenei, asesinado en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    Irán pospone sin fecha el funeral en honor a Jamenei, asesinado en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Cómo el conflicto en Medio Oriente podría beneficiar a Putin

    OTAN intercepta un misil balístico iraní que se dirigía al espacio aéreo de Turquía

    Empanadas de lavanda
    Paula

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?