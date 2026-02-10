SUSCRÍBETE POR $1100
    El Super Bowl como motor del marketing: cómo las marcas salieron “jugando” con Bad Bunny

    La masividad del evento se ha posicionado desde hace décadas como una instancia para que las compañías promocionen sus marcas y productos. Aquello ha llevado a que empresas de diferentes tamaños utilicen sus redes sociales y otras vías para ser parte del entusiasmo. Estas son algunas.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más esperados del año. Y, más allá del interés que genera la final de fútbol americano en sí, son millones de personas las que siguen desde sus pantallas el esperado espectáculo de medio tiempo.

    Este año, la presentación estuvo a cargo de Bad Bunny, quien desplegó una escenografía que incluyó desde un falso campo de caña de azúcar hasta la “Casita”, que también se ha hecho presente en los conciertos de su gira más reciente.

    El puertorriqueño contó con artistas invitados como Lady Gaga y Ricky Martin, quienes cantaron junto a él en determinados momentos del espectáculo. Asimismo, celebridades como Pedro Pascal, Karol G, Cardi B y Jessica Alba, por nombrar solo algunas, estuvieron entre las que bailaron y celebraron con él en la cancha del Levi’s Stadium en California.

    La presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl tuvo una audiencia de más de 130 millones de espectadores, según estimaciones, mientras que los anuncios durante la transmisión televisiva tuvieron un valor de 16 millones de dólares por minuto.

    La masividad del encuentro se ha posicionado desde hace décadas como una instancia para que las compañías promocionen sus marcas y productos.

    Aquello ha llevado a que empresas de diferentes tamaños utilicen sus redes sociales y otras vías para ser parte del entusiasmo que genera el evento.

    Cómo las marcas se promocionaron con el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    Uno de los casos más destacados es el de Adidas. Durante su presentación en el Super Bowl, Bad Bunny utilizó unas zapatillas blancas que ideó en colaboración con la marca, las “BadBo 1.0”, que salieron a la venta al día siguiente de su espectáculo en el Levi’s Stadium.

    Pese a que el puertorriqueño no hizo mención a las zapatillas durante la instancia del domingo, su atuendo rápidamente se convirtió en uno de los puntos más comentados del show. A su vez, el calzado pasó a figurar en las conversaciones en redes sociales.

    A solo unas horas desde su lanzamiento, las “BadBo 1.0” se agotaron y rápidamente comenzaron a ser revendidas en Internet, por precios que multiplican su valor original.

    Otras marcas —que no tienen vínculo directo con el artista— optaron por hacer publicaciones en sus redes sociales en las que aludieron al autor de álbumes como Debí tirar más fotos (2025) y Un verano sin ti (2022), así como a la escenografía que desplegó en el Super Bowl, a su actuación, a los títulos de sus canciones y a las portadas de sus discos.

    Algunas lo abordaron desde el humor, mientras que otras adoptaron una perspectiva más seria.

    Por ejemplo, la marca de desodorantes Axe publicó en su cuenta de Instagram en español una imagen en la que se simulaba un post de un medio de comunicación. En este caso, el nombre era “Nariz Al Día”.

    Bajo el encabezado de “alerta climática”, titularon: “Cientos de fans aseguran haber sentido olor a playa en el estadio”.

    Detrás de esas palabras se ve un estadio de fútbol americano y una foto de uno de sus productos.

    “Fuentes afirman que el artista usaba AXE Pure Coconut durante el evento. Fue un baile inolvidable”, escribieron en el post de su supuesto medio, haciendo referencia a la canción Baile inolvidable de Bad Bunny.

    En Chile, la cuenta de Red Salud en Instagram publicó imágenes en las que se ve una representación animada del cantante, mientras se lanza de espaldas hacia un grupo de personas que espera recibirlo.

    En cada una de las imágenes, esas personas tienen frases en las que se leen los servicios que ofrecen, tales como “Urgencia Red Salud disponibles 24/7” y “Telemedicina, estés dónde estés”.

    “Porque si Bad Bunny dejó todo en el Super Bowl, nosotros también lo hacemos entregando el mejor servicio para ti”, escribió Red Salud en su post.

    Ikea Chile también hizo referencia a esa situación y puso una foto en la que se ve un peluche de un conejo con traje de astronauta, mientras se tira hacia un grupo de personas.

    En otras imágenes del mismo post se ven otros peluches de animales, los cuales imitan momentos que se desarrollaron durante la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl.

    De la misma manera, el perfil de la aseguradora Allianz para Colombia publicó una imagen en la que se ve cómo un conejo canta en el techo de la “Casita”, en medio de un estadio de fútbol americano repleto de espectadores.

    Cabe recordar que Bad Bunny, en español, puede traducirse como “Conejo Malo”.

    “Sabemos que no controlas lo que hacen los conejos malos, pero sí que cuidas lo que llevas construyendo tanto tiempo. Cotiza tu seguro de hogar en Allianz”, escribieron en la publicación.

    A continuación encontrarás una serie de otras publicaciones en las que empresas se hicieron parte de la instancia a través de mensajes alusivos al artista y su espectáculo.

    Entre estas se encuentran Bestmart, Cineplanet, Wom, McDonalds y JetSmart, por mencionar solo un par.

    Super BowlBad BunnyMarketingLevi's StadiumDebí tirar más fotosBenito Antonio Martínez OcasioViralesRedes sociales

