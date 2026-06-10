Durante esta madrugada comenzó el primer evento de lluvia del invierno meteorológico en la Región Metropolitana y zona central. Santiago ya bajó sus temperaturas desde el pasado martes, y finalmente se largó a precipitar durante este miércoles lluvioso, gracias a un sistema frontal que ingresó a la zona.

Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la RM experimentará chubascos aislados y lluvia débil durante este evento . Se esperan entre 5 y 10 milímetros de agua caída hasta que finalice.

Un escenario similar tendrán otras regiones de la zona central, como Valparaíso y O’Higgins, donde también comenzaron las precipitaciones esta mañana.

Pero, ¿hasta qué hora se extenderá la lluvia? Esto dice el pronóstico.

Miércoles de lluvia: hasta qué hora durarán las precipitaciones en Santiago y la zona central. Foto: ATON.

Pronóstico: hasta qué hora habrá lluvia en la RM y zona central

De acuerdo a los datos de Meteochile, la lluvia comenzó durante la madrugada y se extenderá hasta la tarde, tanto en la RM como las otras regiones afectadas en la zona central . Por tanto, quienes salgan durante la mañana de sus casas deben llevar un paraguas y abrigarse, ojalá, por capas.

Ya después de mediodía, el cielo comenzará a despejarse y algo de lluvia podría perdurar, por lo que posiblemente podría aparecer un arcoíris.

Según el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, la lluvia cesará en el centro de Santiago a eso de las 15:00 horas . El modelo ECMWF, de la plataforma Meteored, también confirma el término de las precipitaciones a esa misma hora.

Miércoles de lluvia: hasta qué hora durarán las precipitaciones en Santiago y la zona central Tendencias / La Tercera

El frío después de la lluvia

Además de la lluvia, será un día invernal: las ciudades principales tendrán temperaturas máximas bajas. Santiago y Valparaíso marcarán 13 °C, mientras que Rancagua tendrá a lo más 11 °C.

Pero el frío más intenso se sentirá durante la mañana del jueves 11, el día después de las lluvias . Las mínimas estarán por rozar los 0 °C en distintos sectores.

Específicamente en la Región Metropolitana, estas son las mínimas según el sector:

Colina: 2 °C.

Santiago centro: 3 °C.

Santiago norte: 2 °C.

Santiago oriente: 2 °C.

Santiago sur: 3 °C.

Santiago poniente: 3 °C.

Curacaví: 2 °C.

Melipilla: 4 °C.

San José de Maipo: 1 °C.

El llamado es a abrigarse bien durante la madrugada y mañana del jueves, pues serán mínimas bastante bajas, en especial para las personas que deben salir de sus casas temprano en la mañana.