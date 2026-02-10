Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

La presencia de Chile se dejó ver (y comentar) en uno de los eventos televisivos más vistos del año.

El Super Bowl 2026 no solo estuvo marcado por el show de medio tiempo encabezado por el puertorriqueño Bad Bunny, sino también por una serie de guiños que conectaron directamente con Chile: desde figuras del espectáculo hasta símbolos culturales y comerciales .

La aparición de Pedro Pascal

Uno de los momentos que más reacciones generó en redes sociales fue la aparición del actor chileno Pedro Pascal durante el espectáculo del “Conejo Malo” .

El actor de The Last of Us y The Mandalorian fue captado bailando en la denominada “Casita”, un escenario alternativo que Bad Bunny ha incorporado en su gira Debí tirar más fotos y que representa un ambiente latino

En ese espacio, el artista suele invitar a distintas celebridades, y en esta ocasión también se vio a Karol G, Cardi B, Young Miko y Jessica Alba, entre otros nombres.

Chile nombrado y en la bandera

El cierre del show de medio tiempo sumó otro gesto con acento regional.

Bad Bunny cerró su presentación en el Super Bowl 2026 rodeado de banderas de países de todo el continente americano y, tras decir “God bless America”, enumeró uno por uno los países desde el extremo sur hasta el norte (comenzando por Chile y terminando con Canadá) como un gesto de unidad continental.

En esa secuencia, transmitida en vivo por televisión, la bandera chilena pudo verse de forma clara mientras el espectáculo llegaba a su fin.

El chileno encargado de vestir a Lady Gaga

La huella chilena también estuvo presente en otro de los números musicales de la noche.

Para su aparición sorpresa, Lady Gaga lució un vestido celeste de la marca neoyorquina Luar, cuya confección contó con la participación del diseñador chileno Diego Cajas Parra .

El creativo compartió en sus redes sociales imágenes del proceso de elaboración de la pieza.

En escena, la artista interpretó una versión en clave salsa de Die with a Smile, acompañada por una banda y bailarines vestidos de blanco, antes de compartir una coreografía con Bad Bunny.

La bailarina chilena que apareció en el show

A ese listado se sumó también la bailarina chilena Bárbara Moscoso , quien formó parte del elenco que acompañó a Bad Bunny —y posteriormente a Lady Gaga— en la escena de la boda que fue parte del espectáculo.

Con una trayectoria que incluye su paso por Rojo Fama Contrafama y presentaciones junto a artistas como Gloria Estefan y Karol G, la intérprete celebró su participación en el Super Bowl 2026 a través de redes sociales.

“Esta Barby nunca pensó que iba a llegar aquí. Hay sueños que parecen demasiado grandes… y hoy uno de esos sueños se cumplió”, publicó.

Bárbara Moscoso, la bailarina chilena que se lució en el show de Bad Bunny en el Super Bowl

El Super Bowl y las alitas de pollo chilenas

Más allá del espectáculo, Chile también tuvo un rol en uno de los rituales más asociados al Super Bowl: el consumo de alitas de pollo.

Previo al partido, se estimó que el consumo de alitas de pollo podría llegar a cerca de 1.480 millones de unidades, pero ¿qué tiene que ver Chile?

La carne de pollo chilena representa hoy cerca del 30% del mercado del pollo importado en Estados Unidos, según cifras de la Asociación de Exportadores de Carne en Chile (ChileCarne), recogidas por El Mercurio.

En ese contexto, Agrosuper tuvo una presencia relevante durante la temporada previa al evento, al abastecer al mercado estadounidense con 3.819 toneladas de carne entre octubre de 2025 y enero de este año, equivalentes a casi 60 millones de alitas.

Si se toma en cuenta la participación chilena del mercado, podría decirse que casi una de cada tres alitas de pollo podría tener origen chileno.

O Globo y un guiño a Colo-Colo

El último guiño llegó desde Brasil y solo sus habitantes pudieron verlo.

La cadena O Globo emitió una introducción previa al show de medio tiempo que reforzaba el mensaje de unión y resistencia latinoamericana impulsado por Bad Bunny.

En ese pequeño video, entre banderas y referencias al continente, apareció fugazmente el escudo de Colo-Colo: un hombre que en su cabeza lucía un gorro del club.