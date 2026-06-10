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    Política

    Ausencias de Órdenes y Walker inclinaron la balanza: por qué no asistieron a votación clave del levantamiento del secreto bancario

    La inasistencia de los parlamentarios –que la semana pasada habían votado a favor- resultó decisiva en la instancia que terminó empatada por tercera vez y que obligó a enviar la norma a comisión mixta.

    Por 
    Roberto Martínez
    Senadores Ximena Órdenes (Ind.-PPD) y Matías Walker (Demócratas)

    Las ausencias de los senadores Ximena Órdenes (Ind.-PPD) y Matías Walker (Demócratas) terminaron convirtiéndose en uno de los factores clave detrás del rechazo de la norma que buscaba permitir el levantamiento administrativo del secreto bancario por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

    Este martes, la iniciativa fue descartada por el Senado tras una tercera votación empatada y que ahora deberá ser resuelta en una comisión mixta.

    La propuesta, considerada una de las piezas centrales del proyecto que crea un Subsistema de Inteligencia Económica para combatir el lavado de activos y el crimen organizado, obtuvo un empate con 24 votos a favor y 24 en contra, resultado que impidió su aprobación y selló su envío a una instancia de negociación entre diputados y senadores.

    Sin embargo, el resultado pudo haber sido distinto debido al peso que tuvieron las ausencias de los dos parlamentarios que, en votaciones anteriores, habían respaldado la medida.

    Tercera votación del secreto bancario en el Senado

    Dos votos que pudieron cambiar el resultado

    Tanto la senadora Ximena Órdenes como el senador Matías Walker habían votado favorablemente la iniciativa en la votación previa realizada la semana pasada.

    De haber estado presentes este martes y mantenido la misma posición, la oposición y sus aliados habrían sumado dos respaldos adicionales, inclinando la balanza a favor del levantamiento administrativo del secreto bancario y evitando que la norma fuera rechazada.

    Al respecto, Órdenes explicó públicamente los motivos de su inasistencia y lamentó el desenlace de la votación.

    “Respecto a mi ausencia en la sala del Senado el día de hoy, les quiero compartir lo siguiente. Estoy intentando salir de la Región de Aysén desde el día domingo. Por razones climáticas se suspendieron los vuelos al aeropuerto de Balmaceda los días domingo y lunes, día que también me presenté al aeropuerto. Recién el día de hoy fue posible obtener un vuelo durante la tarde, razón por la cual no pude asistir a la Sala del Senado”, señaló.

    La parlamentaria agregó que “yo lamento que no se haya aprobado el levantamiento del secreto bancario. Es una medida urgente para Chile, para perseguir la ruta del dinero y para trabajar eficazmente en contra del narcotráfico”.

    Asimismo, sostuvo que continuará respaldando la iniciativa durante su próxima tramitación. “Yo seguiré votando a favor de levantar el secreto bancario en Chile, pero claramente acá es todo un sector que ha puesto un dique a avanzar en esta materia”, afirmó.

    La otra ausencia correspondió al senador Matías Walker, quien se encuentra participando como representante de la Cámara Alta en la Conferencia Internacional del Trabajo, desarrollada esta semana en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

    Dicha cita reúne a cerca de cinco mil delegados de distintos países, incluyendo representantes de gobiernos, trabajadores y empleadores, con el objetivo de abordar materias vinculadas al mundo laboral y alcanzar acuerdos internacionales en temas estratégicos.

    Comisión mixta y nuevas indicaciones

    Tras el rechazo de la norma, el proyecto será analizado por una comisión mixta integrada por cinco senadores y cinco diputados.

    El Ejecutivo ya anunció que presentará nuevas indicaciones para intentar destrabar el debate, manteniendo la autorización judicial como requisito, pero incorporando mecanismos que permitan acelerar los tiempos de respuesta de tribunales y entidades bancarias.

    Desde el gobierno han señalado que el objetivo es encontrar una fórmula que combine mayores herramientas para combatir el crimen organizado con el respeto a las garantías constitucionales, una discusión que volverá a instalarse en el Congreso en las próximas semanas.

    Más sobre:Secreto bancarioXimena ÓrdenesMatías WalkerVotaciónSenadoComisión mixta

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