Gobierno confirma que presentará indicaciones para agilizar levantamiento de secreto bancario por la vía judicial

Luego de que el Senado rechazara por tercera vez este martes la propuesta que buscaba ampliar las facultades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el marco del proyecto que crea un Subsistema de Inteligencia Económica, el gobierno delineó el camino que seguirá en la comisión mixta que revisará la norma sobre secreto bancario.

Tras la votación que terminó empatada a 24 votos y obligó a enviar la iniciativa a una instancia mixta entre diputados y senadores, el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, confirmó que el Ejecutivo ingresará indicaciones destinadas a mejorar la eficacia del sistema, aunque descartó modificar uno de los principios que considera fundamentales, que es la autorización judicial previa para acceder a información bancaria protegida por secreto.

Con esto, el gobierno sostiene que no pretende eliminar los controles judiciales, sino acelerar los procedimientos asociados a la entrega de antecedentes financieros cuando existan investigaciones relacionadas con lavado de activos, crimen organizado u operaciones sospechosas.

El foco estará en los plazos

Consultado sobre qué aspectos podrían modificarse si actualmente la legislación ya contempla mecanismos para levantar el secreto bancario mediante autorización de tribunales, el jefe de la Segpres sostuvo que el problema no radica en la actuación de los jueces, sino en los tiempos que toma posteriormente la entrega efectiva de la información.

“Nosotros queremos mantener la autorización judicial porque nos parece que es la manera de respetar el derecho a la privacidad, el derecho a la vida privada de las personas que está, reitero, establecido en nuestra Constitución Política”, afirmó.

El secretario de Estado señaló que la experiencia acumulada demuestra que los tribunales suelen conceder estas autorizaciones de manera expedita.

“Es algo que, en general, nosotros creemos que la experiencia nos indica, primero, que siempre se han dado las autorizaciones y siempre han sido bastante rápidas”, indicó.

Sin embargo, advirtió que el principal cuello de botella aparece una vez que la autorización ya fue otorgada.

“ Cuando se busca cumplir esa normativa y los bancos tienen que remitir la información, eso está tomando más tiempo del que debiéramos y, por lo tanto, le resta efectividad a la medida ”, sostuvo.

Tercera votación del secreto bancario en el Senado

Según explicó, precisamente sobre ese punto se concentrarán las modificaciones que propondrá el Ejecutivo en la comisión mixta.

También reveló que el gobierno está evaluando incorporar elementos utilizados en otras jurisdicciones para hacer más eficiente el acceso a información financiera vinculada a investigaciones complejas.

“En materias como esa, por supuesto que estamos dispuestos a revisar y también, como lo ha dicho el ministro Jorge Quiroz, dispuestos a revisar la aplicación en Chile de algunas normas que están llevando adelante otros países que, en esta materia, están muy adelantados”, apuntó.

Indicaciones serán ingresadas apenas se constituya la mixta

Respecto del calendario legislativo, el titular de la Segpres confirmó que las indicaciones ya están siendo preparadas y que serán presentadas inmediatamente después de que el Congreso constituya formalmente la comisión mixta.

“Apenas se constituye la mixta”, respondió al ser consultado sobre los plazos para ingresar las modificaciones.

El ministro recordó además que el Ejecutivo decidió otorgar urgencia suma al proyecto, con el objetivo de acelerar su tramitación.

“La misión es del Congreso constituir la mixta y, evidentemente, apenas se constituya y ya está, además, con urgencia suma, de tal manera que ambas situaciones, constituir la mixta más la urgencia que le hemos puesto a este proyecto de ley, debiera permitir que muy prontamente ya debiéramos estar trabajando en la resolución final de esta importante materia”, afirmó.