Carrera de Bachelet entra en etapa crucial: ONU se alista para primeros “straw polls” del Consejo de Seguridad

Con la confianza de triunfar en su cruzada y con los sondeos iniciales del Consejo de Seguridad en la mira, la expresidenta Michelle Bachelet presentó la propuesta de medidas para los primeros 100 días de su mandato si se convierte en la nueva secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Lo hizo en el primer debate oficial con todos los postulantes al máximo cargo del organismo multilateral, este jueves en el Salón de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, con el que se dio paso a la etapa clave del proceso para elegir al sucesor del portugués António Guterres.

Los otros cinco candidatos son María Fernanda Espinosa (Ecuador), Rafael Grossi (Argentina), Rebeca Grynspan (Costa Rica), Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana) y Macky Sall (Senegal).

“Durante mis primeros 100 días estableceré prioridades y alcanzaré metas; nombraré a altos funcionarios, basándome, por supuesto, en su competencia e integridad demostradas, pero también teniendo en cuenta el equilibrio de género y geográfico”, propuso Bachelet.

A eso añadió que de manera personal, y desde el principio, pondrá el foco “en colaborar con los Estados miembros para abordar los principales desafíos de gestión. Esto implica avanzar considerablemente en la mejor manera de profundizar y acelerar reformas que combinen una mayor eficiencia y eficacia. El objetivo será siempre lograr una ONU más ágil pero robusta; no queremos una ONU debilitada”.

La carrera de la expresidenta cuenta con la nominación de Brasil y México, luego que el gobierno del Presidente José Antonio Kast le retiró el respaldo de Chile, a contrapelo del exmandatario Gabriel Boric, que en septiembre de 2025 anunció la postulación.

“Straw polls” del Consejo de Seguridad

La programación de la ONU contempla que la próxima semana, a solo días del foro en NY, se inicien los primeros “straw polls”, es decir, las votaciones de prueba informales del Consejo de Seguridad, que medirá el respaldo a cada candidatura para la Secretaría General.

Con aquello en vista, la otrora dos veces jefa de Estado llegó al diálogo en Estados Unidos luego de un nuevo periplo internacional para sumar apoyos a su cruzada, con pasos por Medio Oriente y África, que incluyó citas claves con Bahréin y Pakistán, y con Liberia, Somalia y República Democrática del Congo, respectivamente.

En una gira anterior lo hizo con Grecia, Letonia, Colombia y Panamá. Además, sostuvo una conversación telefónica con la primera ministra de Noruega, Mette Frederiksen. Así, logró acercamientos con los diez miembros no permanentes actuales del órgano principal de la ONU, que si bien no tienen poder de veto, eran esenciales para la ex jefa de Estado.

En el caso de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que tienen el poder de vetar su candidatura, Estados Unidos es el único pendiente de Bachelet. En otro intenso recorrido, tuvo encuentros con Francia, Inglaterra, China y Rusia.

En el primer proceso de “straw polls” del Consejo de Seguridad, se miden la viabilidad de las candidaturas y momento en el que se pueden mostrar señales de querer vetar o no alguna de las nominaciones.

Esto se hará cuando los países integrantes del Consejo de Seguridad marquen en una papeleta si alentarían, desalentarían o no tienen ninguna opinión sobre cada una de las candidaturas que están en carrera.

Ahí, nuevamente los ojos de la expresidenta y su círculo estarán puestos en Washington. Esto, por las señales negativas de algunas de sus autoridades, que han manifestado aprensiones con su postulación. En particular, el embajador de la Casa Blanca en la ONU, Michael Waltz, hace un tiempo dijo que compartía las preocupaciones del congresista estadounidense Pete Ricketss (republicano) por sus aptitudes.

Ante esto, Bachelet ya se ha puesto en el caso de ser vetada por sus ideas, lo que ha calificado como algo que la hará sentirse “honrada”.

Con todo, tras la votación, el Consejo de Seguridad enviará una recomendación a la Asamblea General, que es la instancia que vota y nombra al nuevo secretario general a través de una resolución, lo que podría ocurrir en octubre próximo. El segundo y último periodo de António Guterres finaliza el 31 de diciembre de 2026.