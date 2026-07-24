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    “Misión cumplida”: el emotivo gesto de Pedro Porro después de consagrarse campeón mundial con España

    El lateral del Tottenham reconoce a su familiar más influyente después del momento más glorioso de su carrera.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Pedro Porro celebra después de anotarle a Francia, en el Mundial. (Foto: Xinhua) Huang Zongzhi

    Pedro Porro es uno de los héroes del título mundial que España consiguió en el torneo que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá. El lateral del Tottenham no solo cumplió adecuadamente sus faenas defensivas. También anotó dos goles. El último de ellos tiene un valor adicional: fue en la semifinal, frente a Francia. Su tanto cerró la trascendental victoria sobre los galos. Ese día, además, fue elegido como el mejor jugador del encuentro.

    La campaña que el carrilero cumplió en el torneo global generó interés por conocer su historia, que no siempre supo de momentos gloriosos. De hecho, está llena de momentos de esfuerzo y privaciones. Y, sobre todo, de profundas decisiones familiares que terminaron resultando claves para revertir el destino.

    “Misión cumplida”: el emotivo gesto de Pedro Porro después de consagrarse campeón mundial con España

    En la vida de Pedro Porro hay una figura clave: la de sus abuelos. “Hicieron esa labor también de padre y madre cuando no estaban los míos”, ha confesado. Hay una historia que lo refleja y, que, a estas alturas, es un hito.. En un torneo infantil que se jugó en Alcobendas, el pequeño Pedro se enteró solo al final del enorme sacrificio que realizó la familia solo para verlo jugar. “Cuando terminó el partido y ganamos, hablé con mi familia y me dijeron que llevaban cinco horas más que yo ahí, que se habían quedado a dormir en el coche”, recordó.

    En su momento más glorioso, el futbolista no olvida especialmente a Antonio Sauceda, su abuelo materno, la persona más influyente en su vida. Precisamente, como reconocimiento al apoyo que le brindó, el jugador del equipo londinense le entregó el que podría considerar como su tesoro más preciado: la medalla que recibió después de darles a los ibéricos su segundo título global, después del que habían obtenido en Sudáfrica 2010.

    Las palabras no fueron un necesarias. “Toma”, le dijo Pedro Porro al momento de la simbólica entrega. En su cuenta en Instagram, valoró el momento. “Misión cumplida”, posteó.

    ”Es un orgullo esto. Tú no lo sabes bien, pero yo lo llevo aquí adentro“, le respondió el emocionado Antonio. ”Es preciosa", comentó, respecto de la presea, que se transforma en el testimonio de un vínculo eterno.

    Más sobre:Pedro PorroEspañaTottenhamFútbolFútbol Internacional

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