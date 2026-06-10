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    Zelenski reivindica ataques de larga distancia contra instalaciones militares y petroleras del centro de Rusia

    “Seguimos aplicando sanciones ucranianas de largo alcance contra instalaciones militares rusas y la industria petrolera”, ha señalado el mandatario ucraniano.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Instagram @zelenskyy_official

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado este miércoles ataques de larga distancia lanzados contra puntos del centro de Rusia, una oleada de misiles que describe como “sanciones ucranianas”.

    “Seguimos aplicando sanciones ucranianas de largo alcance contra instalaciones militares rusas y la industria petrolera”, ha señalado en un mensaje en redes sociales en el que especifica que misiles de crucero FP-5 Flamingo alcanzaron una planta militar en Cheboksari “que suministra al ejército del ocupante componentes para drones y misiles.”

    Igualmente, ha detallado que el Ejército ucraniano ha alcanzado la refinería de petróleo de Kuibishev, en la región de Samara, también en el centro de Rusia, así como otras instalaciones petrolíferas en la región de Vladimir, al este de Moscú.

    “La distancia desde la línea del frente es de más de 900 kilómetros. Agradezco a los combatientes de las Fuerzas de Operaciones Especiales, las Fuerzas de Sistemas No Tripulados y la Inteligencia de Defensa de Ucrania”, ha indicado, destacando el esfuerzo del Ejército ucraniano para lanzar estos ataques dentro del territorio ruso.

    Al respecto de estos ataques, las autoridades regionales de Chuvasia han denunciado que al menos tres personas han resultado heridas a causa de un ataque con misil contra la ciudad de Cheboksari. El gobernador de Chuvasia, Oleg Nikolaev, ha afirmado que la ciudad ha sido objetivo de “un ataque con misiles” y ha confirmado dos heridos en estado moderado y uno en estado leve. “Sus vidas no están en peligro. Uno ha sido ya enviado de vuelta a su casa”, ha agregado.

    El líder de Ucrania viene defendiendo la estrategia de llevar la guerra a Rusia con ataques de largo alcance contra su territorio y contra regiones ocupadas, en respuesta a la ofensiva del Ejército ruso. Asimismo, Kiev señala que se ha producido un “cambio” a favor de sus fuerzas que cuentan ahora con la iniciativa y tienen ante sí la “situación militar más prometedora” en los últimos tiempos en el campo de batalla.

    Más sobre:UcraniaRusiaGuerra

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