Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

El show de medio tiempo del Super Bowl es uno de los eventos televisados más vistos a nivel mundial. La edición de este año, protagonizada por Bad Bunny, contó con 135 millones de espectadores a lo largo de todo el mundo.

El espectáculo fue descrito por muchos como un mensaje de amor y unidad.

Los fans destacaron en redes sociales momentos específicos: la aparición de Lady Gaga para interpretar su canción Die With a Smile en versión salsa, el cameo de un niño durmiendo entre dos sillas en el medio de una fiesta, y el saludo del final del show, cuando Bad Bunny nombró a todos los países del continente americano y mostró un balón de fútbol con el mensaje Juntos somos América.

Sin embargo, hubo algunos usuarios que no pudieron evitar notar un curioso detalle de la escenografía presente a lo largo del show: las cañas de azúcar, que rodeaban todo el escenario en el que se realizó la performance, eran personas, no plantas.

Los videos subidos a redes sociales de los cientos de individuos caminando con el disfraz una vez finalizó el show causó risa y asombro, sin embargo, uno de los fans que tuvo la oportunidad de participar en el show de medio tiempo, confesó detalles de la experiencia y el significado sentimental que esto tuvo para Bad Bunny.

¿Por qué la caña de azúcar es importante para Puerto Rico?

La caña de azúcar es una de las plantaciones más relevantes en la historia de Puerto Rico. El terreno fértil, abundante en agua y el clima tropical de la Isla fue ideal para el crecimiento de la planta.

Este cultivo rápidamente se transformó en un producto de alto valor comercial para la economía de Puerto Rico, que era exportado principalmente a Europa.

En 1898, cuando la isla comenzó a ser territorio de Estados Unidos, la manera en que operaba la industria azucarera fue reorganizada y pasó a funcionar bajo el alero de grandes corporaciones estadounidenses, lo que transformó la economía de Puerto Rico en dependiente del producto y del país norteamericano.

Sin embargo, gran parte de las ganancias se trasladaban fuera del archipiélago caribeño y los trabajadores locales no contaban con grandes salarios ni condiciones laborales buenas.

Con el paso de los años, la caña de azúcar dejó de ocupar el lugar central en la economía de Puerto Rico, sin embargo, se consolidó como una parte fundamental de la composición social y racial del lugar, además de dejar una huella en su cultura.

Es por ese motivo que Bad Bunny decidió agregar a la planta en su espectáculo, para rendirle homenaje a la historia de su país.

Sam Giacometti fue uno de los cientos de seleccionados para realizar la labor de ser una caña de azúcar. El fanático comentó en una entrevista con Vogue respecto a la importancia que el cantante y su equipo de producción le dio al disfraz de la planta puertorriqueña.

“Bad Bunny seleccionó personalmente el césped para el vestuario por lo mucho que significa para él y para Puerto Rico. Se integró con todo el espectáculo, y la producción, quería asegurarse de que entendiéramos y nos sintiéramos realmente orgullosos de ser parte de honrar la herencia y la cultura ”, declaró Giacometti.

¿Cuál fue el proceso de selección para participar como caña de azúcar en el show?

Sam Giacometti le contó a Vogue que vio una solicitud de empleo, a principios de enero, en Tik Tok. Sin embargo, ni él ni ninguno de los seleccionados sabía que se trataba de un trabajo para participar en el Super Bowl.

El proceso de postulación fue sencillo. Solo se le pedía a los interesados rellenar un formulario en línea y cumplir con los siguientes requisitos: tener la capacidad para cargar entre 13 a 18 kilos de peso, medir entre 1,70 a 1,90 y tener conocimientos básicos de creación de formaciones en contextos musicales.

Dos semanas después de haber postulado, él y los demás fueron contactados por la producción del cantante, comenzaron a ser citados a ensayos y firmaron el acuerdo de confidencialidad, que les prohibió comentar respecto al show hasta después de su transmisión.

Además, los organizadores se encargaron de educar a todos respecto a la importancia cultural del disfraz y del valor emocional que este tiene para Bad Bunny.

“El equipo de producción dijo: ‘Es muy tentador querer convertirse en un meme, moverse, ser tonto. Pero cada vez que haces este movimiento, estás desviando la atención de lo que de otro modo sería un mensaje tan poderoso y alentador’”, dijo Giacometti. “ Queremos que el mensaje sea lo más importante de la historia . No queremos que la gente moviéndose en el césped le reste fuerza a esta actuación”

Los ensayos de las plantas previos al Super Bowl

El entrevistado confesó que los ensayos fueron un proceso muy importante para asegurar que todo resultara perfecto en el día del Super Bowl.

El trabajo de las personas disfrazadas de hierba era mantenerse de pie, quieto y asegurar estar en la posición adecuada para todos los ángulos de las cámaras.

Además de la planta de caña de azúcar, el vestuario de los participantes consistió en un pasamontañas que cubría sus cabezas, un poleron verde, pantalón de buzo, guantes, una túnica de velcro y antiparras.

Ya que entre las hojas y las gafas la visión era muy limitada , los ensayos fueron cruciales para tener claridad de los movimientos que debían realizar.

¿Cuánto le pagaron a las cañas de azúcar en el show de Bad Bunny?

La remuneración económica que recibieron las personas disfrazadas de planta no se tomó en cuenta desde que firmaron los contratos y acuerdos de confidencialidad, sino que se les pagó por hora trabajada en los ensayos, las pruebas de vestuario y el show de medio tiempo.

Según comentó José Villanueva, otro participante, en NBC News, la paga fue de $18.70 dólares la hora.