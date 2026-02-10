SUSCRÍBETE POR $1100
    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    La colaboración entre la banda chilena y la marca automotriz fue premiada en los Clio Music Awards, certamen que ha distinguido campañas de artistas como Beyoncé, Kendrick Lamar, U2 y Coldplay.

    Antonio Alburquerque
    Hyundai y Los Bunkers lograron algo inusual para la publicidad chilena: transformar una marca de autos en parte activa del relato de una banda de rock y llevar esa idea hasta los escenarios más importantes del país.

    La campaña “Roadstar”, desarrollada junto a la agencia Groenlandia by Havas, acaba de ser reconocida en los Clio Music Awards, uno de los galardones internacionales más prestigiosos en el sector que integra música, cultura y marketing.

    Estos premios en su historia han reconocido trabajos vinculados a artistas como Beyoncé, Kendrick Lamar, U2 o Coldplay.

    En este caso, la iniciativa se articuló en torno al esperado regreso de Los Bunkers tras una década de receso.

    Un “integrante” más de la banda

    En lugar de una campaña tradicional, Hyundai se integró simbólicamente como un nuevo integrante del grupo, acompañándolo a lo largo de su gira de retorno.

    Esto incluyó su reaparición en el Festival de Viña del Mar hasta los conciertos en el Estadio Nacional, además de su MTV Unplugged y su debut en salas de cine.

    El concepto apuntó a recorrer Chile como una experiencia compartida entre la banda y sus seguidores, con la marca presente en cada kilómetro del viaje.

    El despliegue incluyó contenidos por episodios, activaciones en shows, lanzamientos y acciones asociadas a distintos modelos de la automotriz, con una narrativa que buscó integrar música, territorio e identidad cultural.

    Uno de los ejes de la campaña fue un cortometraje con cuatro episodios protagonizado por Los Bunkers, que incluyó, por ejemplo, la presentación de modelos como la all-new SANTA FE.

    Ese enfoque fue el que destacó el jurado de los Clio Music Awards, certamen que cada año premia campañas que logran conectar emocionalmente con el público a través de la música.

    Para la industria creativa local, se trata del primer caso chileno en obtener este reconocimiento.

    Más allá del premio, “Roadstar” también marcó un punto de inflexión para la publicidad automotriz en Chile, al apostar por una construcción de marca asociada a la cultura y no solo al producto.

    Según datos de la propia campaña, la colaboración tuvo impacto directo en ventas y posicionamiento, agotando el stock de tres modelos en este período.

    El proyecto ya había sido distinguido previamente en certámenes regionales como Effie Chile, Effie Latam, IAB MIXX y Premios CREA, pero el Clio Music consolida su proyección internacional.

