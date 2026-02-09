Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto

En el marco del concierto que Tini realizará en el Estadio Nacional esta semana, Under Armour anunció el lanzamiento de una colección de merchandising exclusivo.

Se trata de una serie de prendas que fueron creadas especialmente para su presentación del próximo 12 de febrero. Estarán disponibles solo por un tiempo limitado en el país.

La colección está inspirada en el universo visual de la gira mundial Futttura y está compuesta por poleras, polerones, tote bags, pantalones y jockeys, además de las zapatillas UA Sola .

Estas últimas son el modelo protagonista de la colaboración entre la cantante argentina y Under Armour.

Las piezas fueron diseñadas como edición limitada , con foco en la experiencia del concierto y en la conexión entre la música, la moda y la cultura urbana, según afirman desde la marca.

La gerente de marketing de Under Armour Chile, Cecilia Aramburo, declaró a través de un comunicado: “Queríamos que este merch tuviera sentido cultural y emocional, no solo comercial”.

“Son prendas pensadas para acompañar un momento muy especial y que, con el tiempo, funcionen como recuerdo de una experiencia única” .

Dónde encontrar el merch exclusivo de Tini en colaboración con Under Armour

El merch exclusivo de Tini en colaboración con Under Armour ya se encuentra disponible en tiendas seleccionadas de la marca en Santiago y Viña del Mar .

Entre estas se encuentran las de Cenco Costanera, Mall Plaza Vespucio, Mall Sport, Mall Plaza Los Dominicos, Cenco Florida, Marina Arauco, Parque Arauco y Mall Plaza Oeste.

De la misma manera, puede encontrarse en su tienda online .

Desde Under Armour anticipan que las prendas estarán a la venta hasta agotar stock.

A continuación encontrarás una serie de imágenes que muestran parte del merch exclusivo creado para el concierto de Tini.

Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto Cortesía / Tendencias LT

