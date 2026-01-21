Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista

Reebok anunció una alianza multianual con Karol G, la galardonada artista colombiana que cuenta con éxitos como Latina Foreva, Amargura y Si antes te hubiera conocido entre su repertorio.

Ahora, la cantante figura como la nueva embajadora global de la firma especializada en vestimenta y calzado deportivo, así como en el rostro principal de la renovada etapa de Reebok Classics .

Con esta nueva colaboración, la artista se posiciona en el centro de la narrativa creativa de la marca. Por lo tanto, protagonizará campañas, contenidos y futuras activaciones a nivel global.

Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista Cortesía / Tendencias LT

Cómo es la nueva campaña de Reebok con Karol G como embajadora global

La nueva campaña, titulada Born Classic. Worn for Life., “representa el inicio de un nuevo capítulo para Reebok Classics, celebrando el impacto cultural de sus siluetas icónicas a lo largo de las décadas y reinterpretándolas desde una mirada moderna”, según detallan desde la marca.

“La propuesta busca destacar la autenticidad, la individualidad y la confianza como valores atemporales, conectando generaciones a través del estilo” .

Karol G declaró a través de un comunicado: “Estoy muy emocionada de unirme a la familia Reebok. He usado Reebok desde que tengo memoria, por lo que convertirme en embajadora global de la marca se siente como un momento de cierre de ciclo” .

“Reebok Classics tiene una base y una herencia muy rica en estilo, algo que es realmente importante para mí cuando se trata de moda, y me encanta poder ser parte de la historia de la marca y mostrarle al mundo cómo llevo Reebok conmigo a donde quiera que vaya”.

El anuncio se da en un momento clave en la carrera de Karol G, quien se ha consolidado como una de las artistas más influyentes de la escena global y un referente cultural más allá de la música.