SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista

    Desde la marca anticipan que su nueva campaña, Born Classic. Worn for Life., “busca destacar la autenticidad, la individualidad y la confianza como valores atemporales”. La colección co-diseñada por la cantante incluirá calzado y vestuario inspirados en su estilo personal, historia e influencia.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista Cortesía / Tendencias LT

    Reebok anunció una alianza multianual con Karol G, la galardonada artista colombiana que cuenta con éxitos como Latina Foreva, Amargura y Si antes te hubiera conocido entre su repertorio.

    Ahora, la cantante figura como la nueva embajadora global de la firma especializada en vestimenta y calzado deportivo, así como en el rostro principal de la renovada etapa de Reebok Classics.

    Con esta nueva colaboración, la artista se posiciona en el centro de la narrativa creativa de la marca. Por lo tanto, protagonizará campañas, contenidos y futuras activaciones a nivel global.

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista Cortesía / Tendencias LT

    Cómo es la nueva campaña de Reebok con Karol G como embajadora global

    La nueva campaña, titulada Born Classic. Worn for Life., “representa el inicio de un nuevo capítulo para Reebok Classics, celebrando el impacto cultural de sus siluetas icónicas a lo largo de las décadas y reinterpretándolas desde una mirada moderna”, según detallan desde la marca.

    “La propuesta busca destacar la autenticidad, la individualidad y la confianza como valores atemporales, conectando generaciones a través del estilo”.

    Karol G declaró a través de un comunicado: “Estoy muy emocionada de unirme a la familia Reebok. He usado Reebok desde que tengo memoria, por lo que convertirme en embajadora global de la marca se siente como un momento de cierre de ciclo”.

    “Reebok Classics tiene una base y una herencia muy rica en estilo, algo que es realmente importante para mí cuando se trata de moda, y me encanta poder ser parte de la historia de la marca y mostrarle al mundo cómo llevo Reebok conmigo a donde quiera que vaya”.

    El anuncio se da en un momento clave en la carrera de Karol G, quien se ha consolidado como una de las artistas más influyentes de la escena global y un referente cultural más allá de la música.

    Desde la firma anticipan que, en las próximas temporadas, presentarán una colección exclusiva co-diseñada por la cantante, la cual incluirá calzado y vestuario inspirados en su estilo personal, historia e influencia global.

    Lee también:

    Más sobre:ModaKarol GEstiloReebokReebok ClassicsRopaRopa deportivaBorn Classic. Worn for Life.La Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Belleza Perfecta: cómo es la serie que reúne a Ryan Murphy, Ashton Kutcher y Lux Pascal

    Elizalde y Alvarado abrirán ronda de bilaterales entre ministros de Boric y Kast

    Fiscal regional Barros y persecutores Jacir y Cabrera se suman al juego de tronos para quedarse con la Centro Norte

    Alzar secreto bancario y escéptica del cierre de fronteras: las definiciones de Steinert antes de llegar al gabinete de Kast

    Trump en Davos: Presidente de EE.UU. dice que “no usará la fuerza” contra Groenlandia, pero pide “negociaciones inmediatas”

    Kast define a Ampuero como su embajador ante la ONU y comienza a cerrar su red de representantes en el exterior

    Lo más leído

    1.
    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    2.
    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    3.
    Por 70 años pensaron que tenían un mamut en el museo: los huesos pertenecían a otra especie

    Por 70 años pensaron que tenían un mamut en el museo: los huesos pertenecían a otra especie

    4.
    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio

    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio

    5.
    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Olympique de Marsella vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Olympique de Marsella vs. Liverpool en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Slavia Praga vs. Barcelona en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Slavia Praga vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise en TV y streaming

    Elizalde y Alvarado abrirán ronda de bilaterales entre ministros de Boric y Kast

    Fiscal regional Barros y persecutores Jacir y Cabrera se suman al juego de tronos para quedarse con la Centro Norte

    Jorge Quiroz pone fecha a la reforma tributaria y prepara batería de medidas para marzo
    Negocios

    Jorge Quiroz pone fecha a la reforma tributaria y prepara batería de medidas para marzo

    El intenso día después de Quiñenco: una jornada plena de directorios extraordinarios para reemplazar a Francisco Pérez Mackenna

    Bethia vende casi $80 mil millones en acciones de Falabella

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista
    Tendencias

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista

    ¿Por qué se descarriló el tren en Adamuz? Las pistas que encontró la investigación hasta ahora

    Qué opciones militares “decisivas” evalúa Trump contra Irán en medio de la ola de protestas en el país

    El palo de Lucero a Colo Colo por la hinchada de la U: “Lidera el ranking de asistencia; siempre juega con 40 mil personas”
    El Deportivo

    El palo de Lucero a Colo Colo por la hinchada de la U: “Lidera el ranking de asistencia; siempre juega con 40 mil personas”

    ¿Tiene la U la mejor delantera del fútbol chileno? El intenso debate que desatan los arribos de Lucero, Rivero y Vargas

    ¿Más entradas? Hinchas cruzados agotan localidades de la UC para la final de la Supercopa y ANFP evalúa aumento de aforo

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Belleza Perfecta: cómo es la serie que reúne a Ryan Murphy, Ashton Kutcher y Lux Pascal
    Cultura y entretención

    Belleza Perfecta: cómo es la serie que reúne a Ryan Murphy, Ashton Kutcher y Lux Pascal

    Entre comediantes y estrellas del género urbano: los eventos solidarios por los incendios en el sur

    “Aún es surreal, no me cabe en la cabeza”: el camino de Matapanki al Festival de Berlín

    Trump en Davos: Presidente de EE.UU. dice que “no usará la fuerza” contra Groenlandia, pero pide “negociaciones inmediatas”
    Mundo

    Trump en Davos: Presidente de EE.UU. dice que “no usará la fuerza” contra Groenlandia, pero pide “negociaciones inmediatas”

    Trump afirma que EE.UU. es “el único capaz de proteger Groenlandia” y pide negociaciones para comprarla

    Parlamento Europeo paraliza la aprobación del pacto comercial con Mercosur y lo lleva al Tribunal de Justicia de la UE

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar