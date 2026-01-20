El legado de Valentino Garavani, “el último emperador” de la alta costura que falleció a sus 93 años. Foto: archivo.

Este lunes 19 de enero se confirmó el fallecimiento de Valentino Garavani, el reconocido diseñador de moda italiano también conocido como “el último emperador” de la alta costura.

Desde la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti confirmaron el deceso a través de un comunicado.

Aseguraron que Valentino, a sus 93 años, “falleció tranquilamente en su casa de Roma, rodeado del amor de su familia” .

El diseñador será velado en la Piazza Mignanelli de la capital italiana entre el 21 y el 22 de enero, mientras que su funeral se realizará el 23 en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires.

Hasta el momento, la fundación no ha entregado públicamente detalles sobre la causa de muerte.

El fallecimiento de Valentino, uno de los nombres más destacados en la historia de la moda, ha desencadenado múltiples reacciones de diseñadores, modelos, fotógrafos, aficionados y autoridades.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, escribió este lunes en sus redes sociales: “Maestro indiscutible del estilo y la elegancia, y símbolo eterno de la alta costura italiana. Hoy Italia pierde una leyenda, pero su legado seguirá inspirando a generaciones ”.

Quién era Valentino Garavani, “el último emperador” de la alta costura

Valentino Clemente Ludovico Garavani nació en Voghera, Italia, el 11 de mayo de 1932, como hijo de Teresa de Biaggi y Mauro Garavani. Su progenitor era propietario de una empresa de suministros eléctricos.

Desde pequeño se sintió atraído por la estética, el lujo y la ropa fina.

Según relató en una entrevista con Vogue en 1985, cuando tenía 6 años y estaba enfermo con fiebre convenció a su mamá para que lo llevara a ver a una de sus primas, quien se estaba vistiendo de tul rosa para asistir a un baile.

Valentino, entonces un niño, sentía una intensa necesidad de poder apreciar su vestido.

En una entrevista con The New Yorker en 2005, comentó: “Vivien Leigh, Hedy Lamarr, Lana Turner y Katharine Hepburn... Soy diseñador hoy porque soñaba con esas damas con abrigos de zorro y lamé, bajando esas majestuosas escaleras que aparecían en las películas ”.

“Eso era lo que pensaba. Eso era lo que quería” .

Sus padres lo apoyaron: a los 17 años lo enviaron a París, en donde pasó por distintas escuelas y estudios.

Durante unas vacaciones en Barcelona en 1949, quedó sorprendido al ver a mujeres vestidas de rojo entre el público de una ópera.

Aquello le dio inspiración para más tarde diseñar el llamado “rojo Valentino”, un color que destaca por su tonalidad intensa y elegante, y que posteriormente se convertiría en característico de su firma.

El legado de Valentino Garavani, “el último emperador” de la alta costura que falleció a sus 93 años. Foto: archivo.

Con el apoyo de su padre, en 1959 fundó una casa de alta costura en Roma. Y, al año siguiente, inició su relación con Giancarlo Giammetti , quien entonces era estudiante de arquitectura.

En un principio, Valentino y Giammetti fueron amantes. Aunque más adelante terminaron su vínculo romántico, permanecieron juntos hasta los últimos días del diseñador.

Este último se convirtió en su principal socio de negocios y fue clave en la gestión de sus finanzas .

El legado de Valentino Garavani, “el último emperador” de la alta costura que falleció a sus 93 años. Foto: archivo.

El primer desfile de Valentino fue en Florencia, en 1962. Sin embargo, fue en 1964 cuando ganó mayor reconocimiento, luego de que Jacqueline Kennedy comprara seis vestidos mientras seguía de luto por la muerte de su esposo, el presidente estadounidense John F. Kennedy.

La escritora y socialité se convirtió no solo en su clienta, sino que también en una amiga de por vida.

Cuando se casó con el magnate Aristóteles Onassis en 1968, lució un vestido de Valentino, el cual fue retratado en múltiples portadas de revistas y diarios de todo el globo.

Para la década de 1970, la firma se extendió al mercado prêt-à-porter, lo que le permitió llegar a un público más amplio.

Según rescata el Wall Street Journal, Valentino fue uno de los primeros grandes diseñadores de alta costura en licenciar su marca .

Desde personas de la realeza hasta estrellas de Hollywood y figuras del ámbito empresarial han utilizado sus prendas.

Audrey Hepburn, Nancy Reagan, la princesa Diana, Jennifer Lopez, Elizabeth Taylor y Julia Roberts son solo algunos de los nombres que han vestido sus diseños a lo largo de su historia.

Cuando se informó su fallecimiento este 19 de enero, Giammetti publicó una foto de Valentino en sus redes sociales.

Escribió: “...para siempre…”