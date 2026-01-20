SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    El legado de Valentino Garavani, “el último emperador” de la alta costura que falleció a sus 93 años

    Desde la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti confirmaron que “falleció tranquilamente en su casa de Roma, rodeado del amor de su familia”. Su deceso ha desencadenado múltiples reacciones de diseñadores, modelos, fotógrafos, aficionados y autoridades.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    El legado de Valentino Garavani, “el último emperador” de la alta costura que falleció a sus 93 años. Foto: archivo.

    Este lunes 19 de enero se confirmó el fallecimiento de Valentino Garavani, el reconocido diseñador de moda italiano también conocido como “el último emperador” de la alta costura.

    Desde la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti confirmaron el deceso a través de un comunicado.

    Aseguraron que Valentino, a sus 93 años, “falleció tranquilamente en su casa de Roma, rodeado del amor de su familia”.

    El diseñador será velado en la Piazza Mignanelli de la capital italiana entre el 21 y el 22 de enero, mientras que su funeral se realizará el 23 en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires.

    Hasta el momento, la fundación no ha entregado públicamente detalles sobre la causa de muerte.

    El fallecimiento de Valentino, uno de los nombres más destacados en la historia de la moda, ha desencadenado múltiples reacciones de diseñadores, modelos, fotógrafos, aficionados y autoridades.

    La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, escribió este lunes en sus redes sociales: “Maestro indiscutible del estilo y la elegancia, y símbolo eterno de la alta costura italiana. Hoy Italia pierde una leyenda, pero su legado seguirá inspirando a generaciones”.

    Quién era Valentino Garavani, “el último emperador” de la alta costura

    Valentino Clemente Ludovico Garavani nació en Voghera, Italia, el 11 de mayo de 1932, como hijo de Teresa de Biaggi y Mauro Garavani. Su progenitor era propietario de una empresa de suministros eléctricos.

    Desde pequeño se sintió atraído por la estética, el lujo y la ropa fina.

    Según relató en una entrevista con Vogue en 1985, cuando tenía 6 años y estaba enfermo con fiebre convenció a su mamá para que lo llevara a ver a una de sus primas, quien se estaba vistiendo de tul rosa para asistir a un baile.

    Valentino, entonces un niño, sentía una intensa necesidad de poder apreciar su vestido.

    En una entrevista con The New Yorker en 2005, comentó: “Vivien Leigh, Hedy Lamarr, Lana Turner y Katharine Hepburn... Soy diseñador hoy porque soñaba con esas damas con abrigos de zorro y lamé, bajando esas majestuosas escaleras que aparecían en las películas”.

    “Eso era lo que pensaba. Eso era lo que quería”.

    Sus padres lo apoyaron: a los 17 años lo enviaron a París, en donde pasó por distintas escuelas y estudios.

    Durante unas vacaciones en Barcelona en 1949, quedó sorprendido al ver a mujeres vestidas de rojo entre el público de una ópera.

    Aquello le dio inspiración para más tarde diseñar el llamado “rojo Valentino”, un color que destaca por su tonalidad intensa y elegante, y que posteriormente se convertiría en característico de su firma.

    El legado de Valentino Garavani, “el último emperador” de la alta costura que falleció a sus 93 años. Foto: archivo.

    Con el apoyo de su padre, en 1959 fundó una casa de alta costura en Roma. Y, al año siguiente, inició su relación con Giancarlo Giammetti, quien entonces era estudiante de arquitectura.

    En un principio, Valentino y Giammetti fueron amantes. Aunque más adelante terminaron su vínculo romántico, permanecieron juntos hasta los últimos días del diseñador.

    Este último se convirtió en su principal socio de negocios y fue clave en la gestión de sus finanzas.

    El legado de Valentino Garavani, “el último emperador” de la alta costura que falleció a sus 93 años. Foto: archivo.

    El primer desfile de Valentino fue en Florencia, en 1962. Sin embargo, fue en 1964 cuando ganó mayor reconocimiento, luego de que Jacqueline Kennedy comprara seis vestidos mientras seguía de luto por la muerte de su esposo, el presidente estadounidense John F. Kennedy.

    La escritora y socialité se convirtió no solo en su clienta, sino que también en una amiga de por vida.

    Cuando se casó con el magnate Aristóteles Onassis en 1968, lució un vestido de Valentino, el cual fue retratado en múltiples portadas de revistas y diarios de todo el globo.

    Para la década de 1970, la firma se extendió al mercado prêt-à-porter, lo que le permitió llegar a un público más amplio.

    Según rescata el Wall Street Journal, Valentino fue uno de los primeros grandes diseñadores de alta costura en licenciar su marca.

    Desde personas de la realeza hasta estrellas de Hollywood y figuras del ámbito empresarial han utilizado sus prendas.

    Audrey Hepburn, Nancy Reagan, la princesa Diana, Jennifer Lopez, Elizabeth Taylor y Julia Roberts son solo algunos de los nombres que han vestido sus diseños a lo largo de su historia.

    Cuando se informó su fallecimiento este 19 de enero, Giammetti publicó una foto de Valentino en sus redes sociales.

    Escribió: “...para siempre…”

    Lee también:

    Más sobre:ModaValentinoValentino GaravaniAlta CosturaGiancarlo GiammettiEstiloRojo ValentinoDiseñoRopaVestidosLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Susana García, directora ejecutiva de TVN y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”

    Netflix ajusta su oferta por parte de Warner Bros. Discovery en medio de disputa con Paramount

    Ministerio Público acepta renuncia de Trinidad Steinert como fiscal regional de Tarapacá

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    Lucas Espinoza estrena su primer especial y anuncia gira de verano

    Pablo Longueira acusa “improvisación” en gabinete de Kast: “Varios ministros van a ser yogures con fecha de vencimiento”

    Lo más leído

    1.
    El hábito que redujo el riesgo de padecer demencia a casi la mitad, según un reciente estudio

    El hábito que redujo el riesgo de padecer demencia a casi la mitad, según un reciente estudio

    2.
    Por 70 años pensaron que tenían un mamut en el museo: los huesos pertenecían a otra especie

    Por 70 años pensaron que tenían un mamut en el museo: los huesos pertenecían a otra especie

    3.
    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    4.
    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    5.
    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Rating del lunes 19 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 19 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienzan matrículas a universidades para la Admisión 2026: extienden plazo para Ñuble y Biobío

    Comienzan matrículas a universidades para la Admisión 2026: extienden plazo para Ñuble y Biobío

    Ministerio Público acepta renuncia de Trinidad Steinert como fiscal regional de Tarapacá
    Chile

    Ministerio Público acepta renuncia de Trinidad Steinert como fiscal regional de Tarapacá

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Pablo Longueira acusa “improvisación” en gabinete de Kast: “Varios ministros van a ser yogures con fecha de vencimiento”

    Netflix ajusta su oferta por parte de Warner Bros. Discovery en medio de disputa con Paramount
    Negocios

    Netflix ajusta su oferta por parte de Warner Bros. Discovery en medio de disputa con Paramount

    Banco Central reducirá el plazo de publicación de las minutas de política monetaria

    Briones elogia a Quiroz en Hacienda: “Es muy inteligente (...) lo veo súper empoderado”

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años
    Tendencias

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    El legado de Valentino Garavani, “el último emperador” de la alta costura que falleció a sus 93 años

    Run and Sand se expande en 2026 y suma fechas en Zapallar, La Serena y Papudo
    El Deportivo

    Run and Sand se expande en 2026 y suma fechas en Zapallar, La Serena y Papudo

    Entrevista con Diego Moya: “Trato de no quemarme con lo de ser el mejor de América”

    “Dios salvó mi hogar”: los crudos relatos de Nery Veloso y de exjugador de la U tras el megaincendio en el Biobío y Ñuble

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Susana García, directora ejecutiva de TVN y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”
    Cultura y entretención

    Susana García, directora ejecutiva de TVN y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”

    Lucas Espinoza estrena su primer especial y anuncia gira de verano

    La falsa invención del “Roto Chileno” en homenaje a la batalla de Yungay (y cuál fue el real origen)

    Trump intensifica su ofensiva por Groenlandia: publica fotos creadas con IA para simular su conquista y revela mensajes de Macron y Rutte
    Mundo

    Trump intensifica su ofensiva por Groenlandia: publica fotos creadas con IA para simular su conquista y revela mensajes de Macron y Rutte

    Trump amenaza con aranceles del 200% a vinos de Francia para que Macron se sume a la Junta de Paz para Gaza

    Amnistía Internacional alerta sobre la “erosión” de DD.HH. por “prácticas autoritarias” de Trump en su primer año de mandato

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad
    Paula

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?