Cadem: 83% está de acuerdo con el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial previa

Una nueva entrega de la encuesta Plaza Publica de Cadem da cuenta que el 83% de los encuestados está de acuerdo con el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial previa, en los casos excepcionales o donde haya una sospecha anterior, medida que fue rechazada en el Senado, tras obtener un empate a 24 votos a favor y 24 en contra.

El sondeo de opinión considera la segunda semana de junio y recogió las respuestas de 1.008 personas, alcanzando una cobertura de 157 comunas del país.

En esa línea, frente a la reciente discusión que dio el Senado, donde se rechazó que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) pueda alzar el secreto de las cuentas y que deberá zanjarse en una comisión mixta en el Congreso, un 83% de las personas se mostró a favor del acceso a las cuentas bancarias cuando haya una actividad sospechosa y sin autorización judicial previa.

Cadem - 2da semana de junio - Secreto bancario

Solo un 13% se mostró en desacuerdo con la disposición contenida en la creación del Subsistema de Inteligencia Financiera, y que se busca usar para hacer seguimiento de los dineros usados por el crimen organizado.

Frente a la discusión que dio la Cámara Alta el pasado martes, un 90% afirmó tener conocimiento de la tramitación legislativa, frente a un 10% que dijo no estar enterada del debate.

En la misma línea, se consultó por dos planteamientos y cuál genera mayor adhesión. Un 74% se mostró de acuerdo con que “para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, el Estado debe poder acceder más rápido a información bancaria sospechosa”.

En tanto, un 22% cree que “aunque sea para combatir el crimen organizado, siempre debe existir autorización judicial previa para acceder a información bancaria”.

Quienes se identifican con la derecha, un 55% está de acuerdo con el acceso expedito a las cuentas, mientras que del mismo grupo, un 42% considera que debe haber siempre autorización previa.

Mientras que, quienes se identifican con la izquierda, un 92% respalda el acceso a las cuentas bancarias y solo un 5% está en contra de la medida.

Cadem - 2da semana de junio - Secreto bancario

Frente al escenario de que la medida ya esté aprobada, un 94% respalda que existan sanciones penales para los funcionarios que mal utilicen la información bancaria; mientras que un 56% respalda que el Congreso fiscalice el uso de la facultad, frente a un 37% que rechaza la intromisión del Poder Legislativo en la materia.

Cadem - 2da semana de junio - Secreto bancario

Desaprobación de Kast al alza

Cadem también evaluó nuevamente el desempeño del Presidente José Antonio Kast, reflejando un nuevo aumento en la desaprobación en la conducción del gobierno, con un 53%, un alza de tres puntos en relación a la medición anterior, cuando marcaba un 50% de rechazo.

A su vez, la aprobación de Kast cayó dos puntos, desde un 43% al 41%.