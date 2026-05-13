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    Política

    Megaproyecto: Comisión de Hacienda frena tramitación para intentar ordenar el debate y atenuar el trasnoche legislativo

    Si bien la instancia estaba citada para las 10.30 de este miércoles en la mañana, la convocatoria se suspendió con el fin de dar espacio a la secretaría que ordenara las nuevas indicaciones, las que fueron reingresadas.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    12 MAYO 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ, DURANTE COMISION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Hasta el amanecer podrían terminar sesionando la Comisión de Hacienda de la Cámara, que en la noche del martes, logró hacer “un acuerdo de caballeros”, según lo definieron algunos diputados, con el fin de ordenar la tramitación.

    Ante el choque de estrategias de parte del gobierno y la oposición, lo cual tensionó el ambiente y amenazaba con dilatar en forma indefinida el debate, la instancia presidida por el diputado Agustín Romero (republicano) acordó fijar un plazo máximo de indicaciones hasta las 21 horas, ya que hasta el martes en la tarde seguían ingresando masivamente enmiendas de parlamentarios.

    La nueva oleada de lo que fue apodado por el diputado Jaime Araya (indep. PPD) como un “tsunami” legislativo, era una respuesta al plan defensivo que había puesto en marcha La Moneda que consistía en presentar un paquete de indicaciones sustitutivas, que al ser aprobadas, desechaban automáticamente un millar de presentaciones de legisladores.

    Hasta ayer en la tarde la cifra oficial de indicaciones llegaba a las 1.295, pero ese número no consideraba a varias ingresadas en las últimas horas. La oposición argumentaba que dado que el Ejecutivo había alterado el texto base, había que reorganizar creativamente estas enmiendas, lo cual estaba avalado por el reglamento de la Cámara.

    Sin embargo, tras un intenso intercambio de opiniones entre los diputados Jorge Brito (Frente Amplio), Daniel Manouchehri (PS), Carlos Bianchi (independiente asociado al PPD), Boris Barrera (PC), Fernando Ugarte (republicano) y Diego Schalper (RN), Romero ofreció a abrirse a que la oposición pidiera votaciones separadas para las indicaciones del gobierno, a cambio de que acabara el ingreso de modificaciones.

    Aunque la secretaria de la instancia precisó que las indicaciones sustitutivas de La Moneda no debiesen en principio ser objeto de divisiones, precisó que en la medida que hubiera unanimidad de los presentes se podían hacer votaciones separadas.

    El presidente de la Comisión de Hacienda solicitó adicionalmente que estas peticiones se limitaran a incisos (párrafos y no por frases u oraciones) y que se actuara de buena fe para no alargar intencionalmente el debate.

    De hecho, advirtió que a la medianoche de este miércoles cerraría el debate para proceder a votar “sí o sí” el texto base y las innumerables presentaciones.

    Si bien la Comisión de Hacienda estaba citada para las 10.30 de este miércoles en la mañana, la convocatoria se suspendió con el fin de dar espacio a la secretaría que ordenara las nuevas indicaciones, las que fueron reingresadas, las que hubieran sobrevivido de la deliberación inicial, pero restando las que fueron retiradas.

    Romero ratificó que independiente de este acuerdo para ordenar la discusión, mantendrá su estricto cronograma. “Ya lo señalé el día de ayer. De no alcanzarse a realizarse la votación dentro del plazo que tiene la comisión (hasta las 23:59) para despachar el proyecto dentro de la urgencia, se declara cerrado el debate y comienza la votación del proyecto. Y la consecuencia de cerrarse el debate es que se comienza la votación del proyecto sin discusión. Eso es lo que va a pasar”, dijo.

    Y agregó: “Yo espero que tengamos la disposición a legislar como corresponde, nos abramos para poder ir sacando aquellos artículos que son importantes, particularmente los relacionados con el fondo de emergencia. Y en eso estamos en este minuto, revisando bien el comparado de manera tal de que podamos partir con aquellos artículos que debieran tener una tramitación técnicamente ágil”.

    Además, el diputado republicano señaló que dado que los artículos son 50, las votaciones podrían multiplicarse con la petición de discusiones separadas, lo que al menos demorará al menos dos horas.

    Adicionalmente, la comisión tendrá que resolver las enmiendas que crean artículos nuevos o que son inadmisibles, lo que alargará aún más el despacho del proyecto.

    “Calculo más o menos que debería ser algo parecido como lo que la pasada Ley de Reajuste (que obligó a sesionar de madrugada) por la cantidad de indicaciones que hay. O sea, de aquí a la madrugada a 4 o 5 de la mañana... traigan café”, comentó.

    Más sobre:PolíticaMegaproyectoMegarreforma

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