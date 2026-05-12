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    Política

    Tras presentación de Contraloría: Espinoza señala que “se derrumba definitivamente cualquier viabilidad de una AC contra Carlos Montes”

    El presidente de la Comisión de Vivienda enfatizó que "quedan absolutamente descartadas las violaciones a la constitución que han pregonado algunos sectores de la derecha".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Dedvi Missene

    Tras la presentación por parte de la contralora Dorothy Pérez en la Comisión de Vivienda del Senado respecto al informe N° 421 del ente fiscalizador, el presidente de aquella instancia legislativa, Fidel Espinoza (PS), señaló que “se derrumba definitivamente cualquier viabilidad de una acusación constitucional contra Carlos Montes”.

    Este martes, la contralora habría ahondado en las implicancias de la información contenida en aquellas 139 páginas, que detalla la adquisición de suelos para el cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional durante el período 2022-2026, correspondiente al gobierno de Gabriel Boric.

    En su presentación, Pérez habría detallado debilidades de control interno, ya que el Ministerio de Vivienda (Minvu) utilizaba una plantilla Excel para seguir el control de avance de cumplimiento de las metas del PEH.

    Dedvi Missene

    Además, mencionó que identificaron una ausencia de rango de precios para los terrenos e inconsistencias en la adquisición de terrenos. Esto último, debido a que se habría notado que se adquirieron terrenos para regiones que ya habrían cumplido con el Plan de Emergencia Habitacional.

    En ese contexto, el senador socialista resaltó que “la contralora Dorothy Pérez hizo una contundente exposición en donde quedó absolutamente claro que dentro de las observaciones presentadas por la Contraloría en este informe no había absolutamente ninguna calificada como de alta complejidad, lo que descarta, por ende, cualquier atisbo de falta de probidad, menos de corrupción”.

    En ese sentido, Espinoza resaltó que el gobierno de Boric “requería premura, aceleración, y en ese accionar omitió hechos que además, sumado a la falta de un reglamento exigido por la ley, fue observado por el ente contralor”.

    Quedan absolutamente descartadas las violaciones a la constitución que han pregonado algunos sectores de la derecha, por lo que se derrumba definitivamente cualquier atisbo de viabilidad de una acusación constitucional contra el exministro Carlos Montes”, concluyó el parlamentario.

    6 MAYO 2026 EL EX MINISTRO CARLOS MONTES, DURANTE COMISION DE VIVIENDA EN LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Ya la semana pasada el exministro Montes había abordado tanto en la Cámara Baja como en el Senado las implicancias del informe N° 421, instancias en las que habría defendido el PEH y descartado la compra de terrenos a sobreprecio.

    Además de lo anterior, también criticó en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados la posible acusación constitucional que estaba siendo evaluada desde el Partido Republicano.

    Cualquiera tiene facultades para hacer acusaciones constitucionales, yo fui parlamentario mucho tiempo. Lo que pasa es que usted sabe lo que eso significa, las guerras de acusaciones constitucionales han hecho mucho daño al Parlamento”, señaló el extitular del Minvu ante el cuestionamiento de la diputada Paz Charpentier.

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