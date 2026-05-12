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    Fiscalía de Perú pide más de cinco años de cárcel para el candidato presidencial Roberto Sánchez

    Solicita la "inhabilitación definitiva" como presidente de Juntos por el Perú, al acusarlo de falsear información financiera del partido.

    Por 
    Europa Press
    El candidato presidencial Roberto Sánchez de Juntos por el Perú emite su voto en el distrito de San Borja durante la jornada de las Elecciones Generales 2026. Foto: Agencia Andina

    La Fiscalía de Perú ha solicitado una pena de cinco años y cuatro meses de prisión para el candidato a la Presidencia por Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, por varios delitos relacionados con el financiamiento de su campaña entre los años 2018 y 2020.

    El organismo ha pedido, asimismo, la “inhabilitación definitiva” de Sánchez como presidente de la formación política, al acusarlo de la comisión de dos delitos: “falsa declaración en procedimiento” administrativo y falsedad documental, tal y como recoge el documento difundido por el diario El Comercio de Perú.

    En particular, el Ministerio Público considera que el líder de Juntos por el Perú, en su calidad de representante del partido, habría declarado datos falsos ante la Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de cara a las elecciones de 2018.

    De acuerdo al organismo electoral, Juntos por el Perú declaró ingresos por valor de “cero soles”, mientras que la acusación asegura que el partido recibió aportes por valor de más de de 200.000 soles (cerca de 50.000 euros) que se habían depositado en una cuenta bancaria a nombre de William Sánchez Palomino, expresidente del Comité Nacional Electoral de JP y hermano del actual candidato a la Presidencia.

    La Fiscalía considera que Sánchez también habría falseado información sobre gastos e ingresos en la gestión de la campaña para las elecciones de 2020, así como sobre el financiamiento general del partido ese mismo año.

    El abogado de Sánchez, Carlos García Asenjo, ha rechazado las acusaciones contra su defendido, alegando que no es competencia de Sánchez los informes financieros de la formación, que son elaborados por el tesorero.

    “El Ministerio Público está confundiendo quién es el verdadero transmisor de la información económica del partido. Quien envía la información económica del partido o quien es el responsable de elaborar e informar sobre las cuentas es el tesorero. Lo que hace el señor Roberto Sánchez es agarrar el informe, hacer una carta indicando que está adjuntando la información económica elaborada por el tesorero y presentarla ante la ONPE”, ha señalado en declaraciones recogidas por la emisora peruana RPP.

    Está previsto que Roberto Sánchez dispute la Presidencia a Keiko Fujimori el próximo 7 de junio, tras superar a Rafael López Aliaga por apenas 14.000 votos, con el 99,63% del voto escrutado, en una primera ronda electoral no exenta de polémica.

    El exjefe de la ONPE Piero Corvetto y otros seis funcionarios están siendo investigados por supuestas irregularidades después de que unos 60.000 electores, principalmente en Lima, denunciaran no haber podido ejercer su derecho al voto la jornada electoral, debido a la falta de material electoral, por lo que las autoridades prorrogaron la votación hasta el lunes 13 de abril.

    Más sobre:PerúFiscalíaRoberto SánchezJuntos por el PerúONPEMundo

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