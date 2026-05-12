Bimistro Mas celebra alza del cobre, pero llama a mejorar la competitividad del sector minero

Luego que este martes el precio del cobre alcanzara un nuevo máximo histórico al transarse en US$6,29 la libra, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, valoró el hito, pero llamó a mejorar la competitividad del sector.

“Bueno, es una gran noticia para Chile, siendo la importancia que tiene el cobre para el país, para nuestras arcas fiscales y para la actividad económica”, dijo en entrevista con Radio Agricultura.

Mas recordó que estos mayores precios se dan en un contexto de menor competitividad dado que los yacimientos del país han ido envejeciendo y tienen menores leyes del mineral, lo que hace que la extracción sea más cara.

“Hay un montón de inversión en la última década, pero esa inversión solo está orientada a tratar de mantener la producción. Lo que nos hemos propuesto como gobierno y con todo el mundo minero, es pasar de esos 5,5 millones tonelada a 6 millones. Es algo no tan fácil. Eso tiene el supuesto que Codelco debiera mantener al menos la producción en 1.300.000 toneladas, pero estamos trabajando por ello”, indicó.

Afirmó que “lo que hemos visto en estos primeros días de gobierno, son ingresos muy relevantes de proyectos mineros a la evaluación ambiental, lo que concuerda con lo que estamos pensando y con la actividad que queremos para el país”.

En este sentido destacó que “si vemos la cantidad de proyectos que ingresaron en el primer trimestre, que son un poquito menos de US$30 mil millones, récord en los últimos 30 años de ingresos al Servicio de Impacto Ambiental. Vemos que sigue siendo atractivo. Lo que pasa es que esos son proyectos y todavía no se toma la decisión de inversión que viene cuatro o cinco años después”.

En contexto indicó que Chile enfrenta la competencia de países vecinos que está ofreciendo mejores condiciones a los inversionistas. “Argentina hoy día ha despertado y con condiciones de estabilidad tributaria a largo plazo. Perú está en lo mismo. Bolivia, nuestro canciller estuvo hace algunas semanas, también está poniéndose en movimiento. Es un mundo que es competitivo por la inversión y Chile tiene que ser ganador en eso”, señaló.

Por ello recalcó la necesidad de avanzar en la propuesta de invariabilidad tributaria contenida en el proyecto de megarreforma que el ingresó el gobierno al Congreso. “Es una parte relevante del proyecto de procrecimiento. Gran proyecto que estamos trabajando para Chile, porque es lo que hemos recogido de los inversionistas. Los inversionistas lo que quieren es reglas claras, certeza jurídica. Son inversiones que tienen retornos en 20 o 30 años y lo que quieren es que sea más o menos estable. Nuestra historia nos condena. Hemos cambiado muchas veces los temas tributarios, las reglas del juego y hoy día queremos ofrecer algo distinto para ser competitivos, para volver a ser competitivos”.

Crecimiento económico

Consultado respecto de si este año se logrará alcanzar cifras de crecimiento mayores a las proyectadas sostuvo que “es difícil porque hemos tenido un trimestre que no nos va a aportar. Vamos a tener que crecer en el segundo semestre más de lo que pensábamos y una cifra cercana al 2% es lo que esperamos”.

De acuerdo a la última Encuesta de Expectativas Económicas (EEE), dada conocer más temprano por el Banco Central, lo expertos consultados prevén que el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile crecerá 2% este año.

En tanto, sobre la posibilidad de eliminar el subsidio a la contratación en la megarreforma Mas dijo que “dentro del paquete de medidas pro crecimiento está, efectivamente, esta medida de apoyo a las pymes. Lo que pensábamos era apoyar a un montón de pymes, 230.000 pymes y a un montón de trabajadores. Eso es lo que se está discutiendo hoy día y estamos recibiendo algunas iniciativas complementarias y bueno, está en etapa de evaluación”.

Precisó que el proyecto se está conversando con mucha gente y que evidentemente tiene baja probabilidad que salga exactamente como entró.