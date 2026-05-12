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    Culto

    El nuevo documental de Oasis llega a los cines y al streaming

    Dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace, la película se estrenará en cines durante septiembre y estará disponible en Disney+ a finales de este año.

    Por 
    Equipo de Culto

    Disney, magna studios y Sony Music Vision anunciaron una película documental sobre la legendaria banda británica Oasis. Presentada por Disney+, la película se estrenará en cines a partir de septiembre, antes de estar disponible exclusivamente en Disney+ a finales de este año.

    El documental sobre Oasis, aún sin título, ha sido creado por el guionista, productor y director Steven Knight (Peaky Blinders, Mil golpes), nominado a los premios BAFTA y a los Oscar®, y dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace (LCD Soundsystem: Cállate y toca los éxitos, Nos vemos en el baño).

    Este largometraje documental narra la triunfal gira de reunión de Liam y Noel Gallagher, Oasis Live ’25, uno de los regresos al rock ‘n’ roll más esperados de nuestro tiempo. La película es un relato inspirador de lo que podría considerarse el mayor evento musical de 2025, que captura la experiencia y las emociones de la banda y sus fans en todo el mundo.

    Esta perspectiva única incluye acceso a los ensayos, al backstage y al escenario, así como las primeras entrevistas conjuntas de Noel y Liam en más de 25 años. Además de la gira mundial con entradas agotadas de la banda, la película también explora el profundo impacto emocional de este fenómeno cultural global y lo que su música significa para el público y las generaciones de todo el mundo.

    Steven Knight comentó: “Estoy deseando que el mundo vea esta película. Creo que capta el espíritu y la emoción de un momento cultural global y hace justicia al ingenio y al genio de dos personas excepcionales. Quería contar la historia de los hermanos y de la banda, pero, igual de importante, la historia de los fans cuyas vidas la música ha marcado y, a veces, cambiado para siempre. También es la historia de cómo la música y la composición pueden unir a generaciones, culturas y países y, en una época de rencor y división, darnos a todos un motivo para tener esperanza”.

    “Oportunidades como esta son increíblemente escasas”, afirmó Eric Schrier, presidente de Direct-to-Consumer International Originals, Strategic Programming y Emerging Media. “La película es una historia íntima sobre la reconciliación, el poder de la música y Oasis, uno de los grupos más exitosos e influyentes de todos los tiempos. Es un privilegio llevar esta extraordinaria película a la gran pantalla y a los suscriptores de Disney+ de todo el mundo”.

    Con un acceso sin precedentes y material inédito, la película es una producción de magna studios, presentada por Sony Music Vision en colaboración con Sony Music Entertainment UK. Los productores son Sam Bridger (Lewis Capaldi: Cómo me siento ahora, Nos vemos en el baño) y Guy Heeley (Peaky Blinders: El hombre inmortal). Entre los productores ejecutivos se encuentran Kate Shepherd, Marisa Clifford, Tom Mackay, Krista Wegener, Isabel Davis y Tim O’Shea, con los mezcladores de sonido ganadores de un Oscar® James Mather (Top Gun: Maverick, Belfast) y Tarn Willers (Zona de interés), junto con el director de fotografía Haris Zambarloukos (Belfast, Beetle Juice Beetle Juice) al frente del equipo técnico creativo.

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