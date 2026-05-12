Rodrigo Vergara y megarreforma: “Está bien que la discusión se centre en los riesgos fiscales y busquemos formas de mitigarlos”

El expresidente del Banco Central ha llamado la atención en las últimas semanas, sobre todo desde que afirmó que aunque la megarreforma implica riesgos fiscales “el mayor riesgo es no hacer nada”.

En conversación con Money Talks de La Tercera, Vergara trató el panorama económico actual en Chile. Con un Imacec promedio para el primer trimestre de 0,3 y un nivel de desempleo en aumento, Vergara admite que existían expectativas para el nuevo gobierno que no se cumplieron.

“La verdad es que se generaron expectativas de que esto iba a empezar a mejorar relativamente rápido. Simplemente no se dieron esas expectativas”.

Además, explica que los resultados de primer trimestre “no se pueden atribuir a la guerra”, ya que sus efectos en la economía comenzaron a sentirse hacia fines de marzo.

Con respecto a la serie de advertencias que emitió el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sobre los riesgos fiscales que implica la megarreforma, el expresidente del Banco Central expresó que si bien existen riesgos y es deber del CFA advertirlos, “son los riesgos que en general hay en cualquier proyecto”.

“Está bien que la discusión de los riesgos fiscales se centre ahí, y que busquemos medidas o formas de mitigar. Ahora, hablando de riesgos, acá hay un riesgo fiscal, es cierto, estamos con un déficit estructural alto. Yo, personalmente, esto puede ser una herejía, pero prefiero correr ese riesgo que seguir creciendo menos”, declaró.

La reforma tributaria de 2014

Sobre el eje de rebaja al impuesto corporativo, el economista recuerda especialmente la reforma tributaria de 2014, cuando el impuesto se fijó en el actual 27%.

Al respecto, Vergara declaró que la consideraba “una muy mala reforma tributaria” y la identificó como el momento en que chile quedó “completamente desfasado” en materia de impuesto a las empresas.

“Yo creo que durante el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet se cometieron muchos errores, y yo creo que esos errores nos han pasado la cuenta por mucho tiempo. Yo creo que son una parte importante de este estancamiento económico que hemos tenido. Y uno de esos errores fue lo que se hizo en materia tributaria”.

Las posibles perillas de Hacienda

Respecto a la discusión sobre la megarreforma que se dará en el Congreso, Rodrigo Vergara fue consultado sobre posibles “perillas” que el ministro de Hacienda pueda usar para equilibrar la discusión política.

Al respecto, Vergara considera que aunque el Partido Comunista y el Frente Amplio, “que se van a oponer a todo independiente de las perillas que se puedan mover”, espera que parte de la Concertación “se sume” al proyecto.

La principal medida que considera movible es el subsidio al empleo formal, esto ya que significa un alto costo fiscal y no existe, a su juicio, evidencia suficiente del impacto que esta medida atraiga para incentivar la contratación.

“Se vende como una protección al empleo, pero me da la impresión de que la evidencia no es muy favorable y el costo es muy alto. Entonces, en términos de costo-efectividad, esta es una medida que podría estar en el debate para ser eliminada o reemplazada”.