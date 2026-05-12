Cómo solicitar la Tarjeta Bip! para adulto mayor y pagar una tarifa reducida en el transporte público
Existen dos tarjetas diferenciadas que se encuentran dirigidas a este grupo de la población. Revisa a continuación cómo se solicitan estos beneficios.
Uno de los beneficios a los que pueden acceder las personas adultas mayores corresponde al pago de una tarifa reducida en el transporte público, lo que permite aliviar el gasto dirigido a los traslados en la Región Metropolitana.
En concreto, existen dos tarjetas dirigidas a este grupo de la población que aplican a Santiago, donde cada persona puede solicitar el programa que se ajuste mejor a sus necesidades.
Revisa a continuación el detalle de cada iniciativa, cuáles son los requisitos para acceder y cómo se solicitan, según detalla Red Movilidad.
Tarjeta Adulto Mayor Intermodal
La Tarjeta Adulto Mayor Intermodal o TAM permite realizar viajes y combinaciones en Bus, Metro y TrenNos, pagando una tarifa de $390 en todo horario.
El trámite puede ser realizado por adultos mayores de 65 años de forma gratuita en una Caja de Compensación, o bien, se permite comprar la tarjeta por un costo de $1.550. El retiro de la misma se puede gestionar en oficinas de Metro o en sucursales de ChileAtiende.
Tarjeta Adulto Mayor solo Metro
La Tarjeta Adulto Mayor también tiene su versión exclusiva para viajar en Metro, dirigida a mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años que perciban una pensión previsional, asistencial o jubilación.
Dicho beneficio permite acceder a viajes con una tarifa de $260 en cualquier horario, mientras que la solicitud tiene un costo de $1.550.
Para solicitar la tarjeta se deben realizar una inscripción en oficinas de atención de Metro, con la siguiente documentación.
- Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados.
- Última liquidación de pensión.
- Jubilados en el extranjero deben tener documentación con apostilla.
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