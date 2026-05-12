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    Cómo solicitar la Tarjeta Bip! para adulto mayor y pagar una tarifa reducida en el transporte público

    Existen dos tarjetas diferenciadas que se encuentran dirigidas a este grupo de la población. Revisa a continuación cómo se solicitan estos beneficios.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Cómo solicitar la Tarjeta Bip! para adulto mayor y pagar una tarifa reducida en el transporte público. Foto referencial Red Movilidad

    Uno de los beneficios a los que pueden acceder las personas adultas mayores corresponde al pago de una tarifa reducida en el transporte público, lo que permite aliviar el gasto dirigido a los traslados en la Región Metropolitana.

    En concreto, existen dos tarjetas dirigidas a este grupo de la población que aplican a Santiago, donde cada persona puede solicitar el programa que se ajuste mejor a sus necesidades.

    Revisa a continuación el detalle de cada iniciativa, cuáles son los requisitos para acceder y cómo se solicitan, según detalla Red Movilidad.

    Tarjeta Adulto Mayor Intermodal

    La Tarjeta Adulto Mayor Intermodal o TAM permite realizar viajes y combinaciones en Bus, Metro y TrenNos, pagando una tarifa de $390 en todo horario.

    El trámite puede ser realizado por adultos mayores de 65 años de forma gratuita en una Caja de Compensación, o bien, se permite comprar la tarjeta por un costo de $1.550. El retiro de la misma se puede gestionar en oficinas de Metro o en sucursales de ChileAtiende.

    Tarjeta Adulto Mayor solo Metro

    La Tarjeta Adulto Mayor también tiene su versión exclusiva para viajar en Metro, dirigida a mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años que perciban una pensión previsional, asistencial o jubilación.

    Dicho beneficio permite acceder a viajes con una tarifa de $260 en cualquier horario, mientras que la solicitud tiene un costo de $1.550.

    Para solicitar la tarjeta se deben realizar una inscripción en oficinas de atención de Metro, con la siguiente documentación.

    • Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados.
    • Última liquidación de pensión.
    • Jubilados en el extranjero deben tener documentación con apostilla.
    Más sobre:TransporteTarjeta Bip!Adulto mayorTarjeta Bip! Adulto MayorPasajeTarifaCómo solicitarRequisitosRed MovilidadSantiagoRMRegión MetropolitanaTAM

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