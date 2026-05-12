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    Hay diligencias en curso: Fiscalía defiende reserva en investigación por muerte de carabinero Javier Figueroa

    La fiscal regional, Carmen Gloria Wittberg, aseguró que estas labores que desarrolla la PDI y la policía uniformada, una vez finalizadas, "permitirán establecer lo ocurrido en este caso".

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Mediante una declaración en video, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, se refirió este martes al reportaje de televisión que dio cuenta que la llamada al 133 que generó el procedimiento en que el carabinero Javier Figueroa resultó con un impacto de bala en su cabeza, el 11 de marzo de este año, en Puerto Varas, fue realizada desde un celular de propiedad del uniformado.

    El aparato ya sin chip fue encontrado en la mochila del policía.

    El funcionario permaneció varios días con muerte cerebral en el Hospital de Puerto Montt y el 19 de marzo se informó de su deceso.

    El reportaje de T13 también menciona que el disparo que le costó la vida al carabinero habría sido percutado con su arma de servicio.

    Si bien, inicialmente el caso fue catalogado como un homicidio, la declaración de la fiscal omite esa palabra.

    “Ante las últimas informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación respecto a la investigación que lideramos como Fiscalía Regional de Los Lagos por la muerte de un funcionario de carabineros ocurrida durante el mes de marzo recién pasado en la comuna de Puerto Varas, es importante señalar que se trata de una investigación de carácter reservada y que mientras la investigación se mantenga en esa condición, como Fiscalía no entregaremos antecedentes sobre esta", manifestó la persecutora.

    Asimismo, Carmen Gloria Wittwer advirtió que “de no respetarse lo que establece el artículo 182 del Código Procesal Penal sobre el principio de reserva de la investigación penal, las personas que lo incumplan arriesgan sanciones penales y administrativas”.

    “Lo que es importante informar es que hemos desarrollado junto a funcionarios de la PDI y carabineros múltiples diligencias investigativas, algunas ya realizadas y otras actualmente en curso, las que al finalizar en su totalidad nos permitirán establecer lo ocurrido en este caso", afirmó Wittwer.

    En esa línea, la fiscal regional de Los Lagos recalcó que la reserva del trabajo que están realizando “es muy importante, primero, para evitar la revictimización de la familia del funcionario de Carabineros fallecido y, segundo, para no perjudicar las diligencias investigativas y los resultados obtenidos”.

    Más sobre:Javier FigueroaPuerto VarasCarmen Gloria WittwerFiscalía de Los LagosCarabineros

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