Cómo funcionará el comercio durante el feriado del jueves 21 de mayo
La jornada se encuentra marcada en el calendario del mes por la conmemoración de las Glorias Navales.
Avanzan las semanas de mayo y en los próximos días llegará un siguiente festivo, el segundo programado dentro de este mes.
La jornada se sitúa tras el reciente feriado irrenunciable del viernes 1, donde se conmemoró el Día del Trabajador y también instaló un fin de semana largo marcado por cambios en el comercio.
Feriado del 21 de mayo
En tanto, el siguiente feriado corresponde al jueves 21 de mayo, marcado por ser el Día de las Glorias Navales.
Cabe considerar que la jornada no está categorizada como irrenunciable, por lo que se permite el funcionamiento habitual por parte de los establecimientos del comercio.
Dicho día marcado en el calendario tampoco da espacio a un fin de semana largo, por lo que aquellos que esperen un próximo descanso de tres días deberán esperar hasta el siguiente festivo del lunes 29 de junio, donde se conmemora a San Pedro y San Pablo.
Además, los siguientes feriados irrenunciables llegarán en el marco de las esperadas Fiestas Patrias, los días viernes 18 y sábado 19 de septiembre.
Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados:
- Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales
- Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo (fin de semana largo)
- Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
- Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
- Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
- Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo)
- Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable) (fin de semana largo)
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