Cómo funcionará el comercio durante el feriado del jueves 21 de mayo. Foto referencial de archivo

Avanzan las semanas de mayo y en los próximos días llegará un siguiente festivo, el segundo programado dentro de este mes.

La jornada se sitúa tras el reciente feriado irrenunciable del viernes 1, donde se conmemoró el Día del Trabajador y también instaló un fin de semana largo marcado por cambios en el comercio.

Feriado del 21 de mayo

En tanto, el siguiente feriado corresponde al jueves 21 de mayo, marcado por ser el Día de las Glorias Navales .

Cabe considerar que la jornada no está categorizada como irrenunciable, por lo que se permite el funcionamiento habitual por parte de los establecimientos del comercio.

Dicho día marcado en el calendario tampoco da espacio a un fin de semana largo, por lo que aquellos que esperen un próximo descanso de tres días deberán esperar hasta el siguiente festivo del lunes 29 de junio, donde se conmemora a San Pedro y San Pablo.

Además, los siguientes feriados irrenunciables llegarán en el marco de las esperadas Fiestas Patrias, los días viernes 18 y sábado 19 de septiembre.

Cómo funcionará el comercio durante el feriado del jueves 21 de mayo. Foto referencial de archivo

Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados: