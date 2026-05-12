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    Detienen a tres integrantes de la “Jauría del Parque Los Reyes”: obligaban a víctimas a realizar transferencias bancarias

    Los sujetos amenazaban a quienes se encontraban en el parque con el fin de sustraerles dinero.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
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    Durante la madrugada de este martes personal de Carabineros, llevó a cabo un operativo policial con el fin de detener a los integrantes de la banda criminal la “Jauría del Parque Los Reyes”, violenta banda que se dedicaba a cometer robos en el recinto capitalino.

    En el procedimiento se allanaron cuatro domicilios ubicados en las comunas de Pudahuel, Cerro Navia, Quinta Normal y Recoleta, logrando la detención de tres sujetos de nacionalidad extranjera.

    Los detenidos corresponden a dos ciudadanos dominicanos y un colombiano, dos de los cuales mantenían antecedentes policiales por distintos delitos.

    Según detalló el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Felipe Olivari, los integrantes de la banda seleccionaban a víctimas que transitaban solas o en pareja por el Parque Los Reyes, principalmente durante la noche.

    “Ellos se fijaban en personas que estuvieran solas o en pareja transitando por ese parque y los intimidaban con armas cortantes o con armas de fuego, o que parecieran ser de fuego, y los obligaban a desbloquear sus celulares y a realizar transferencias electrónicas bancarias”, explicó el persecutor.

    De acuerdo con la investigación, la agrupación habría participado en al menos seis delitos y utilizaba cuentas propias para recibir el dinero sustraído a las víctimas.

    “Habían dos personas, que son dos de los detenidos, un colombiano y un dominicano, que eran los líderes de este grupo. De hecho, ellos participan en la mayoría de los robos y las víctimas los identifican como quienes ejercían más violencia y daban instrucciones a los demás”, agregó el fiscal.

    Asimismo, el fiscal indicó que, una vez concretadas las transferencias, el dinero era distribuido entre los integrantes de la banda e incluso enviado al extranjero.

    Respecto al operativo, Olivari detalló que “ingresamos a cuatro domicilios y pudimos detener a tres personas: a dos de los líderes de esta banda, un ciudadano colombiano de 18 años y un dominicano de 20 años, además de un tercero que ejercía como destinatario frecuente de las transferencias, por lo que también formaba parte de la organización”.

    Durante los allanamientos también se incautaron armas, chalecos antibalas y varias armas de aire comprimido, así como una ballesta.

    Según la Fiscalía, el grupo operaba principalmente entre las 20:00 y las 23:00 horas, desplazándose a lo largo del Parque Los Reyes para cometer los robos.

    Más sobre:CarabinerosPolicialJauría del Parque Los Reyes

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