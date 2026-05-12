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    Política

    Kast descarta preocupación tras renuncia de Araos por diferencias con Lincolao en Ciencia: “Va todo caminando muy bien”

    El Mandatario se refirió brevemente a la dimisión del subsecretario, la primera salida relevante del gabinete.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    Rocío Latorre
    Presidente José Antonio Kast.

    “No. Va todo caminando muy bien”.

    Esta fue la breve respuesta del Presidente José Antonio Kast para descartar algún tipo de preocupación tras la renuncia del subsecretario de Ciencia, Rafael Araos.

    El Mandatario se refirió a la dimisión, la primera relevante de su gabinete, al ser consultado por la prensa tras asistir a la cuenta pública del Servicio Electoral (Servel).

    La salida de Araos se concretó este lunes, tras un quiebre irreconciliable con la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao.

    La ahora exautoridad se fue a despedir de los funcionarios, en la misma jornada en que la secretaria de Estado volvió desde su gira a Estados Unidos. Su partida a Norteamérica, de hecho, había dejado en pausa su conflicto con Araos.

    Por la noche, luego de la publicación de su salida, la Oficina del Presidente informó mediante un comunicado que el Mandatario aceptó la renuncia del subsecretario.

    En reemplazo de Araos, de manera subrogante, asumirá Carolina Rossi, directora de Tecnologías Emergentes del ministerio, que llegó a trabajar con Lincolao a inicios de abril.

    Las discrepancias de Araos con la ministra se dieron luego de que en el ministerio comenzara a correr entre los funcionarios fuerte la idea de que se consumarían despidos. Esa crisis había arrancado antes, el jueves 30 de abril, cuando la ministra le solicitó al subsecretario ejecutar un plan de desvinculaciones dentro de la repartición.

    Araos se negó y según diversas fuentes no quiso firmar los despidos, ofreciendo su renuncia.

    A esta dimisión se sumó la salida de la jefa de gabinete, Camila Skewes; y la jefa de la División Jurídica, Alejandra Tagle.

    Más sobre:José Antonio KastRafael AraosXimena LincolaoGobiernoMinisterio de Ciencia

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