Más de 100 diputados laboristas firman carta donde dicen que “no es momento para una contienda por el liderazgo” mientras Starmer se niega a dimitir

Keir Starmer interviene durante la sesión de preguntas al primer ministro en la Cámara de los Comunes, en Londres, el 29 de enero de 2025.

Más de 100 diputados laboristas han firmado una carta en la que afirman que “no es momento para una contienda por el liderazgo”, mientras el primer ministro británico, Keir Starmer, se niega a dimitir, informó este martes The Guardian.

Según el diario británico, 103 diputados y secretarios parlamentarios privados han firmado una declaración en la que afirman que “no es momento para una contienda por el liderazgo”, en una muestra de respaldo a Starmer.

La declaración fue organizada por un grupo de diputados, muchos de ellos pertenecientes a la promoción de 2024. Hasta el momento, el número de firmantes supera al de quienes piden la dimisión de Starmer. Según los organizadores, la cifra va en aumento, destaca el periódico.

Over 100 Labour MPs signed a letter backing Keir Starmer. — Clash Report (@clashreport) May 12, 2026

La carta dice: “La semana pasada tuvimos unos resultados electorales devastadores. Esto demuestra que tenemos una ardua tarea por delante para recuperar la confianza del electorado”.

“Esa tarea debe comenzar hoy mismo, con todos nosotros trabajando juntos para lograr el cambio que el país necesita. Debemos centrarnos en eso. No es momento para una contienda por el liderazgo”, continúa.

Esto significa que el bando pro-Starmer supera en número al bando anti-Starmer, pero por un margen muy estrecho. Según el recuento de LabourList, 88 diputados laboristas han manifestado que el primer ministro debería dimitir.