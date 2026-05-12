Detenidos tienen antecedentes y club refuta versión del diputado: qué se sabe de la agresión que denunció Javier Olivares

“Ambos detenidos son personas con un historial policial conocido, presentan un amplio prontuario con reiteraciones delictuales y uno de ellos incluso una condena cumplida recientemente”.

Así, el prefecto de Carabineros Marga Marga, coronel Alex Oporto, describió a los detenidos por la investigación respecto a la agresión que el diputado del Partido de la Gente (PDG) Javier Olivares denunció haber recibido durante la mañana del domingo en la celebración del aniversario del club de fútbol Montevideo de Olmué.

Los imputados son los hermanos Francisco Enrique Pinto Pinto, de 37 años, y su hermano Cristian Andrés Pinto Pinto, de 39 años.

Francisco tiene dos condenas por lesiones menos graves y una por desacato.

La indagatoria de la Fiscalía de Valparaíso

La fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Daniela Quevedo, sostuvo que la denuncia ingresó al Ministerio Público aproximadamente las 0.25 del domingo 10 de mayo.

Al respecto, detalló que el diputado Olivares sostuvo que “mientras se encontraba bailando, en compañía de su abogada, y también acompañado por uno de sus asesores, fue agredido por un sujeto desconocido con un golpe de puño en el rostro”.

Quevedo añadió que los acompañantes del parlamentario lo trasladaron hacia el exterior de la sede deportiva “donde nuevamente es abordado por este sujeto desconocido, quien además estaba acompañado por otro individuo, quienes empujan a la víctima, cayendo este al suelo, y comienzan a agredirlo nuevamente, interviniendo su asesor, quien también es agredido”.

El comunicado del diputado

El domingo por la mañana, la oficina parlamentaria de Olivares difundió un comunicado en el que entregó su versión de los hechos y acusó un ataque de carácter político.

Según el texto, el diputado fue “cobardemente agredido por la espalda” por un jugador del club deportivo.

De acuerdo al texto, mientras agredía al diputado, el atacante gritaba “la izquierda siempre vive”.

En un mensaje en redes sociales, posterior, el diputado insistió en la supuesta motivación política en el hecho.

“Mi equipo y yo seguiremos presentes en el territorio, en cada rincón de mi Distrito 6. No será la violencia política de extrema izquierda la que silencie mis convicciones”, afirmó.

La versión del club

El Club Deportivo Montevideo de Olmué también emitió una declaración a raíz de lo denunciado por el diputado, precisando que Olivares “asistió al evento por iniciativa propia, sin tener la calidad de invitado oficial de la actividad”.

“El parlamentario ingresó al recinto aproximadamente a las 00.27 horas del día 10 de mayo, manteniendo una actitud festiva y altamente extrovertida, acompañado de un equipo que registraba audiovisualmente distintos momentos de la jornada. Considerando su comportamiento, expresiones y forma de actuar durante la actividad, se presume que el diputado se encontraba bajo los efectos del alcohol”, plantearon.

El texto indica que “en ese contexto, se produjo un incidente con una de las asistentes al evento, a quien posteriormente el diputado dirigió expresiones ofensivas e insultos, situación que generó la reacción de su cónyuge, quien le propinó un golpe de puño en el rostro".

“Precisar, además, que, en dicho contexto, no existió por parte de esta persona ninguna expresión de carácter político”, puntualizaron.

El relato prosigue haciendo ver que luego de este incidente el legislador “reaccionó de manera agresiva, instando a continuar el enfrentamiento fuera del recinto, contribuyendo con ello a intensificar el conflicto”.

En esa línea, sostienen que la persona que propinó el puñetazo “también fue víctima de agresiones físicas por parte del propio diputado Javier Olivares y de integrantes de su equipo, quienes le propinaron golpes de puño y patadas de manera reiterada luego de darle alcance cuando este se retiraba del recinto”.

“En dicha instancia intervino el hermano de la persona afectada, con el propósito de defender a su familiar, generándose posteriormente una riña entre ambas partes”, sostiene el club en su comunicado difundido este martes.

“Yo no entablé diálogo con nadie”

“Yo no tomo, por tanto, eso está claro, no bebo alcohol. Segundo, no llegué a las 2.00 de la mañana, llegamos a las 2.20 y está todo además en video”, aseguró Olivares en el Congreso este lunes.

El legislador anunció que presentaría una querella por los hechos y negó haber provocado a los asistentes.

“Yo no entablé diálogo con nadie, no se gritó ninguna consigna política de mi parte hacia nadie", afirmó.