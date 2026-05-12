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    Gobierno inicia en La Florida Plan Nacional de Ordenamiento y Retiro de Cables: se realizarán más de 66 mil intervenciones en el país

    Según detallaron las autoridades, se espera en un plazo de tres años alcanzar una cobertura de 319 comunas en las 16 regiones del país.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Gobierno inicia en La Florida Plan Nacional de Ordenamiento y Retiro de Cables: se realizarán más de 66 mil intervenciones en el país Ministerio de Transporte

    Desde el gobierno informaron este martes que dieron inicio al Plan Nacional de Ordenamiento y Retiro de Cables.

    En una actividad realizada en La Florida, encabezada por el ministro de Transporte Louis de Grange y la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido; junto al alcalde de esa comuna, Daniel Reyes, y el presidente de Idicam, Rodrigo Ramírez; se detalló que se espera la realización de más de 66 mil intervenciones a nivel nacional en las 16 regiones del país.

    “El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las familias, la inserción urbana de los proyectos de telecomunicaciones que favorecen la conectividad en las zonas urbanas y rurales, y generar mejores ciudades tanto para las actuales como para las futuras generaciones”, destacó de Grange.

    Ministerio de Transporte

    El plan se inició precisamente en La Florida, donde actualmente hay más de 400 puntos de retiro de basura aérea, según informó la subsecretaria Garrido.

    Se espera que durante su primer año de aplicación se cubra un total de 34 comunas y 9 regiones, para alcanzar finalmente una cobertura de 319 comunas en las 16 regiones del país.

    “Que este plan nacional comience en La Florida demuestra que nuestra comuna está liderando iniciativas que impactan directamente en la vida cotidiana de las personas”, señaló al respecto el alcalde Reyes.

    Ministerio de Transporte

    A lo que agregó: “Este es un ejemplo de que cuando el Gobierno, los municipios y las empresas trabajan coordinados, las soluciones llegan. Aquí no estamos hablando de promesas, estamos viendo cómo comienza en terreno un plan concreto para retirar cables en desuso y recuperar nuestros barrios”.

    Mientras tanto, el presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam), Rodrigo Ramírez, señaló que “el plan de retiro y ordenamiento de cables ya completó sus etapas preparatorias y logró un hito clave: consolidar un modelo colaborativo multioperador que permitió coordinar capacidades técnicas, operativas y territoriales”.

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    Más sobre:Plan Nacional de Ordenamiento y Retiro de CablesCablesLouis de GrangeDaniel ReyesLey Chao CablesRetiroLa Florida

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