El cobre marca un nuevo máximo histórico y se dispara 62% desde el piso que dejaron los aranceles de Trump

El cobre sigue dando buenas noticias a la economía chilena que enfrenta un momento complicado debido a la estrechez fiscal, las bajas tasas de crecimiento económico y una inflación al alza debido a los efectos de la guerra.

Claro porque el precio alcanzó este martes un nuevo récord histórico en la Bolsa de Metales de Londres (LME), al cotizarse en US$ 6,29 por libra (US$13.872 por tonelada), un alza de 1,46% según datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

La cifra supera por un margen estrecho el máximo previo de US$6,28 por libra, registrado el 29 de enero de este año.

El hito se produce en medio de una escalada que acumula un alza de 59,7% desde el inicio de 2025.

Los aranceles de Trump

El punto de partida más revelador, sin embargo, es otro: el 9 de abril de 2025, en pleno shock del “Liberation Day” arancelario de Donald Trump, el metal rojo tocó su mínimo del período en US$3,87 por libra.

Desde ese fondo hasta el cierre de hoy, la recuperación llega a 62,4%.

La aceleración del rally tomó fuerza en el cuarto trimestre de 2025. El promedio mensual del cobre, que se había mantenido en torno a US$4,35 por libra entre enero y septiembre de ese año, escaló a US$4,85 en octubre, US$4,90 en noviembre y US$5,35 en diciembre.

En enero de 2026 promedió US$5,94. La corrección de febrero y marzo de este año, que llevó el precio hasta US$5,36, quedó completamente absorbida: en lo que va de mayo el promedio supera los US$6.

Dos factores están detrás del impulso reciente. Por el lado de la oferta, China prohibió las exportaciones de ácido sulfúrico desde mayo hasta al menos diciembre, lo que elimina aproximadamente 3 millones de toneladas del mercado marítimo global.

El insumo es crítico para el proceso de refinación del cobre mediante lixiviación, y Chile obtenía cerca de un tercio de su ácido desde China en 2025. El conflicto entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz agrava el problema al interrumpir los envíos desde Medio Oriente.

“La decisión de China de de suspender las exportaciones de un insumo necesario para lo que es la producción de cobre, sobre todo de producción de cobre más refinado, lógicamente, con con la disminución de ese insumo genera problemas o expectativas de que puede haber una oferta menor de este cobre más refinado”, dijo Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital.

Las proyecciones

Goldman Sachs advirtió el 21 de abril que estas disrupciones ponen en riesgo unas 200.000 toneladas de producción chilena, equivalentes al 1% del suministro global.

Por el lado de la demanda, están las proyecciones sobre un mayor consumo, en general, para sostener el vertiginoso crecimiento de las tecnologías y los centros de datos e instalaciones energéticas que son intensivas en el uso de cobre.

Desde del punto de vista más estructural respecto a su consumo están los datos de China, el mayor consumidor mundial de cobre. El PMI manufacturero de China alcanzó su nivel más alto en más de cinco años, y los acuerdos entre las principales empresas tecnológicas para expandir centros de datos refuerzan las perspectivas de consumo de largo plazo.

Los grandes bancos de inversión han ido ajustando sus proyecciones al alza. Bank of America, en un informe de septiembre de 2025, elevó su proyección para el precio promedio de 2026 a US$ 5,13 por libra y anticipó que el metal podría romper los US$7 por libra en 2027.

Citi, por su parte, proyecta que el cobre alcanzará US$6,35 por libra en los próximos tres meses, impulsado por una eventual desescalada geopolítica. Goldman Sachs mantiene su proyección de precio promedio para 2026 en US$12.650 por tonelada (US$5,74 por libra), aunque reconoce riesgos al alza por las disrupciones de ácido sulfúrico.

El precio de hoy supera ya el promedio anual proyectado por Bank of America para todo 2026 y se acerca al umbral de US$6,35 que Citi considera alcanzable en el corto plazo.