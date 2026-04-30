Bank of America sube pronóstico para el precio del cobre 2026 y espera que rompa los US$ 7 el próximo año

La invasión conjunta de Estados Unidos e Israel sobre Irán ha tensionado a los mayores mercados del mundo, particularmente el del petróleo que por estos días está en su nivel más alto desde el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, en 2022.

Chile ha padecido como pocos el impacto del alza del barril debido a que es un importador neto. Esto provocó un alza histórica en el precio de las bencinas, un aumento de la inflación y además una corrección en las expectativas para la tasa de interés.

Pero la adversa coyuntura tendría un lado amable para Chile: el cobre. Aunque el conflicto bélico afectó inicialmente al precio, el principal producto de exportación del país se recuperó y ha estado cerca de situarse en los nivele previos a la guerra.

Y las proyecciones apuntan a que seguirá subiendo. En su reporte Global Metals Weekly, el Bank of America elevó en un 1,1% su proyección para el precio del cobre este año, a US$ 6,05 por libra (US$ 13.331 la tonelada). Y las cosas para el metal rojo se ponen mejor para 2027 porque la entidad estimó una libra en US$ 7,03 (US$ 15.500 por tonelada).

En una mirada trimestral, el banco proyecta una escalada desde US$ 13.000 por tonelada en el segundo trimestre hasta US$14.000 en el último cuarto del año, llegando a un peak US$ 16.000 en el tercer trimestre del próximo año.

El reporte estima un balance deficitario de 512.000 toneladas en 2026 y de 754.000 toneladas en 2027, lo que sustenta el alza de precios.

Chile en el centro del problema de oferta

El informe es explícito al señalar que “la producción chilena de cobre ha caído a mínimos de varios años” en enero y febrero. Agrega que los tres mayores yacimientos del mundo -Escondida, Kamoa-Kakula y Grasberg- han perdido 660.000 toneladas de producción desde 2024, con Escondida afectada por trabajos de extensión de vida de mina.

El ácido sulfúrico es otro factor crítico con efectos directos en Chile. El reporte consigna que “Chile es uno de los mayores importadores de ácido sulfúrico, con compras que rondan las 4 millones de toneladas anuales” -el mayor comprador mundial, con un 27% de las importaciones marítimas globales.

China, Perú y Japón concentran cerca del 75% del abastecimiento chileno. La suspensión de exportaciones de ácido sulfúrico desde China, anunciada para mayo, ya está generando tensión: Antofagasta Minerals, del Grupo Luksic, reportó que los costos en efectivo de su mina Antucoya subieron 23% interanual en el primer trimestre, atribuyendo el aumento a los costos de ácido sulfúrico y diésel.

¿Cuánto costará el litio?

En su reporte, BofA describe un cuadro mixto para el litio. Los precios han repuntado tras la decisión del gobierno chino de restringir la producción de lepidolita (mineral filosilicato, fuente principal de litio y rubidio) el año pasado.

El reporte advierte que IGO Limited también redujo recientemente su guía de producción para la mina Greenbushes en Australia.

En esa línea, proyecta un precio de US$ 20.056 por tonelada de litio (carbonato de litio, precisamente), un leve aumento de 0,9% respecto al cálculo anterior. Para 2027, no obstante, la previsión se modera a US$ 18.667 la tonelada.

Roberto Candia

Sin embargo, el banco introduce una advertencia importante: “reconocemos que China tiene capacidad latente, que en última instancia podría volver al mercado, por lo que no esperamos otro impulso significativo al alza en los precios”.

El argumento es que los precios actuales ya comprimen los márgenes de los productores de baterías, reduciendo su apetito por seguir empujando cotizaciones más altas.

El balance de oferta y demanda de litio pasaría de un superávit de 169.673 toneladas en 2024 a un déficit de 36.188 toneladas en 2026, lo que explica el repunte reciente.

Bank of America recuera que Chile es el tercer productor mundial de litio, con un 19% de la oferta global, detrás de Australia (32%) y China (21%).

Más allá de los shocks de corto plazo, BofA argumenta que la guerra de Medio Oriente está acelerando la transición energética como respuesta geopolítica.

“Los desarrollos en Medio Oriente nos recuerdan una vez más los riesgos de depender demasiado de los combustibles fósiles”, cita el reporte, con palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.