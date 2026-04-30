Bernardo Larraín y megarreforma de Kast: “Es coherente con que el desafío de reactivación económica requiere tocar varias teclas”

Si el miércoles el presidente del directorio de Empresas Copec, Roberto Angelini, valoró la megarreforma del gobierno de José Antonio Kast, señalando que estaban “alineados con lo que dice ese proyecto”, y que “ojalá se apruebe”. Ahora el presidente de CMPC, Bernardo Larraín Matte, también concede sus aprecios a la fórmula del gobierno.

Observa dos virtudes del proyecto, al menos. “Uno, es un proyecto integral. Lo que es coherente con que el desafío de reactivación económica es un desafío que requiere tocar varias teclas, no es solamente la cuestión tributaria, permisológica, laboral. O sea, la señal de que hay cambios tributarios, en permisos y en temas laborales, es una señal positiva”, sostiene en una conversación con la prensa luego de la junta de accionistas de CMPC.

Distingue este proyecto misceláneo de otros. “A diferencia de otros proyectos misceláneos que hemos visto en el pasado, son bien sustantivas, mueven la aguja, siempre los proyectos misceláneos son miles de cosas más bien marginales. Aquí hay cosas quirúrgicas sustantivas”.

Larraín Matte examina que el proyecto no debe mirarse como un beneficiador de algunos grupos empresariales, sino que “impactan a todas las divisiones de inversión”.

En particular, considera que el impuesto de primera categoría es “reactivador”, y da el ejemplo comparativo con los países de la Ocde: “solamente Chile lo ha subido, es el único país que está en un camino inverso”.

Financiamiento de Natureza

El proyecto más importante de CMPC es Natureza, en el estado de Rio Grande do Sul en Brasil, por US$ 4.500 millones. La planta está actualmente en el periodo de tramitación ambiental mientras la empresa avanza en los mecanismos para financiarlo, considerando que la celulosa lleva seis trimestres con ciclos de precio bajos.

“El directorio y la administración está analizando todas las opciones de financiamiento. Primero de refinanciamiento para los vencimientos que vienen, hay US$ 500 millones de vencimientos que tienen lugar en los próximos dos años. Y segundo la política financiera de financiamiento que habilita una decisión de inversión respecto del proyecto Naturaleza”, inicia Larraín ante la consulta de un accionista por si consideran un aumento de capital.

31 Marzo 2026 Fachada Cmpc Foto: Andres Perez Andres Perez

El ejecutivo dijo que “el espectro es amplio, desde financiamiento convencional tradicional, hablamos de monetización de activos, hay financiamiento de la agencia de exportación según cuál sea el origen de los propios equipos, hay financiamientos locales en BNDES en Brasil,... así que estamos analizando toda la curva de oferta, por así decirlo, de opciones de financiamiento. Y respecto a lo que usted pregunta, obviamente le compete a los accionistas de la compañía”.

El CFO de la compañía, Sebastián Moraga, explica que BNDES es un banco en Brasil que promueve el desarrollo de inversiones, sobre todo cuando se trata de grandes plantas como Natureza, que involucra una capacidad de mano de obra de 17 mil trabajadores para construirla. Estiman una línea de financiamiento que ronda entre los US$ 1.000 y US$ 1.200 millones.

Otro camino paralelo para sostener el presupuesto del proyecto es a través de agencias de crédito a la exportación (ECAs, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es promocionar que los países, principalmente europeos y asiáticos, vendan sus productos al mundo.

“Una ECA puede ser sueca o finlandés. Entonces lo que ellos hacen es que tú compras el producto en Finlandia o en Suecia y ellos acompañan al productor con financiamiento. Entonces eso para estos proyectos grandes también es una fuente súper eficiente”, sostuvo Moraga. Para este financiamiento se estima un monto similar al del banco brasileño, de cerca de US$ 1.000 y US$ 1.200 millones.

Respecto de la enajenación de activos, el CEO de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, agregó que están con foco en lo forestal e inmobiliario. “Son bosques que llegaron a la zona urbana, por decirte así. Entonces hoy día tienen características más bien de desarrollo inmobiliario”, afirmó el ejecutivo. De estos se han ido vendiendo lotes pequeños -como en San Pedro de La Paz donde tienen 120 hectáreas-, mientras estudian si pueden acelerar este proceso y extraer mayor valor.

Avance del proyecto en Brasil y plan de inversiones

Hasta ahora, el proyecto lleva cerca de dos años en tramitación ambiental. Larraín Matte explica que en Brasil son variados los permisos que se requieren: prelicencia, licencia de instalación y licencia de operación. Estiman que el primero, y el más importante, esté a mediados de este año.

La papelera ya cuenta con un 55% de las plantaciones que necesitará la compañía para asegurar el abastecimiento de la planta Natureza, que son 115 mil hectáreas y suficientes para los primeros cinco años de operación del proyecto. Para esto CMPC ya ha desembolsado cerca de US$ 300 millones.

CEO de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle

Ruiz-Tagle dijo que tienen “un plan de ir adicionando una cantidad de hectáreas año a año. Lo que ha ocurrido es que estamos totalmente dentro del plan. El plan viene haciéndose muy programado, bien hecho en el Estado de Rio Grande do Sul”.

Por otro lado, la inversión que planifica el grupo a nivel general alcanza los US$ 658 millones. En Chile la papelera del grupo Matte desembolsará US$ 311 millones, significando el 47% del presupuesto considerado.

Otra buena parte del capex será destinado para Brasil por US$ 290 millones. Cerca de US$ 64 millones es para los demás países donde la empresa dispone de líneas de negocio.