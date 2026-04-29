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    Roberto Angelini y la megarreforma de Kast: “Estamos alineados con lo que dice ese proyecto, ojalá se apruebe”

    El presidente de Empresas Copec actualizó el estado del proyecto Sucuriú en Brasil, cuyo compromiso de inversión de US$ 4.600 millones "está financiado", apuntó. Angelini reveló que Sucuriú tiene ya un avance de 60%. También analizó los desafíos de Chile. “El crecimiento no es un fin, pero sí un medio habilitador indispensable para llevar bienestar a las personas", afirmó, junto con llamar a no normalizar el bajo nivel de actividad y el alto desempleo.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Empresas Copec. Macarena Arellano

    En un discurso de cerca de media hora, el presidente del directorio de Empresas Copec, Roberto Angelini, dio inicio a la junta de accionistas este miércoles.

    En su alocución, el líder del grupo analizó la actualidad y afirmó que el nuevo ciclo político del gobierno arranca con el desafío de lograr acuerdos amplios y con respaldo técnico para retomar el camino del crecimiento económico. Diagnóstico que, observó, es compartido por “una amplia mayoría”.

    “El crecimiento no es un fin, pero sí un medio habilitador indispensable para llevar bienestar a las personas, llevar bienestar a toda la sociedad. Como país no podemos normalizar los bajos niveles de actividad y, con ello, los elevados índices de desempleo que se han registrado durante un largo periodo”, sostuvo.

    El empresario fue consultado luego por la prensa por su opinión sobre la megarreforma de José Antonio Kast presentada al Congreso la semana pasada. “Estamos alineados, todo lo que sea pro crecimiento, pro inversión, pro ahorro, eso se trasunta después en beneficio para empresas y para los trabajadores y para el país. Entonces estamos alineados en eso, ese es nuestro propósito de seguir adelante”, dijo Angelini respecto de

    “Por supuesto que estamos alineados con lo que dice ese proyecto, que ojalá se apruebe y se apruebe en bien del país... de las empresas, de los trabajadores y del país”.

    Sucuriú al 60%

    En la junta de accionistas, Angelini actualizó además el estado de avance del proyecto forestal más importante que está ejecutando la compañía a través de Arauco en Brasil: Sucuriú.

    “Tengo el gusto de señalarles que el proyecto ya alcanza cerca de un 60% de avance, cifra por sobre lo programado. Un tremendo logro, dada la escala y complejidad técnica de la iniciativa, y con la meta de estar produciendo a plena capacidad en el 2028”, afirmó. En la memoria 2025 de Empresas Copec, el holding había reportado un avance de 50%.

    El grupo estima que se termine la construcción del proyecto Sucuriú en el cuarto trimestre del 2027, iniciando la primera producción en ese plazo.

    “Está financiado todo, no hay problema”, dijo Angelini en un punto de prensa posterior, al ser consultado por las finanzas de la iniciativa, cuyo presupuesto llega a los US$4.600 millones, la inversión más grande del grupo en su historia.

    En ese contexto, Angelini lanzó un dardo a los retrasos en el otorgamiento de permisos en Chile. “La competitividad no se mide solo por una tasa impositiva, sino que también por la predictibilidad y simplicidad de las reglas”, sostuvo.

    “El quehacer global de nuestro grupo empresarial nos permite conocer de cerca cómo impactan estas diferencias entre un país y otro. Por ejemplo, cuánto más fácil resulta avanzar en un proyecto en Brasil que en Chile. No podemos seguir entrampados en un laberinto de aprobaciones regulatorias. Traigamos de vuelta la confianza y la responsabilidad a la relación público-privada”.

    En la memoria de la compañía, Angelini ya había mencionado que su plan de inversiones para este 2026 llegaba a los US$ 4.443 millones, de los cuales el 98% iba dirigido a sus áreas forestal y energético; y el 82% está vinculado a proyectos de crecimiento, donde destacó el proyecto Sucuriú.

    Angelini especificó que “US$ 1.000 millones de eso van a ser en Chile. O sea, vamos a seguir invirtiendo acá y afuera y seguir adelante todo lo que estamos haciendo”.

    El negocio de los combustibles

    A fines de marzo, el gobierno anunció un alza en los combustibles explicada por el conflicto en Medio Oriente: $370 por litro en bencinas y $580 en diésel. “Enfrentado a esta crisis histórica, con una estrechez económica también muy aguda, heredada de las administraciones anteriores, tenemos que tomar decisiones duras, difíciles, probablemente también históricas”, sostuvo tras el anuncio el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    Eduardo Navarro y Roberto Angelini. Empresas Copec. Macarena Arellano

    Copec es el mayor distribuidor de combustibles en Chile y sus directivos fueron consultados por el efecto en el volumen de sus ventas tras el shock de precios. Roberto Angelini sostuvo que “ha habido un poquito de baja, sobre todo el día que subió el precio del combustible hubo una baja importante… la venta de combustible de todo el sistema. Pero después se ha ido normalizando”.

    “Copec, en este caso, que es la empresa a la que nos referimos, sigue adelante con sus proyectos, con sus trabajos, con sus inversiones. La empresa es tomadora de precios, o sea, no es que gane o pierda cuando sube el combustible… Es distinto, va por otros caminos. No es que si sube el precio de la bencina, gana Copec o gana Shell”, sostuvo Angelini.

    El gerente general de Empresas Copec, Eduardo Navarro, aclaró que “todavía es muy temprano para sacar conclusiones, está recién ocurriendo así que… se verán los efectos”.

    Angelini puso paños fríos a la afectación. “No hay que pensar en que si sube la bencina gana más la empresa que distribuye. En general, me refiero yo, a todas las empresas. Las distribuidoras son tomadoras de precios”, insistió.

    Angelini detalló que las “empresas hoy día en general, particularmente Copec, se abastecen del Golfo de México -o del Golfo ¿cómo se llama ahora? El señor Trump le cambió el nombre a Golfo de América- de ahí viene el combustible, no viene del estrecho de Ormuz ni de todos esos países lo que se distribuye acá”.

    Navarro concluyó sobre el tema que finalmente, un actor compra caro, otro vende más, y viceversa. “Incluso con estos niveles de precios más altos, es más difícil lograr el margen que busca la compañía, más allá de los efectos que mayores precios pueden afectar el volumen, la demanda. Así que este no es un escenario que… si le duele a los clientes le duele a la compañía”.

    Más sobre:Empresas CopecJunta de accionistasCombustiblesAraucoCopecForestal

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