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    Lewis Hamilton rompe su maleficio con Ferrari en Barcelona: gana una carrera tras dos años y enciende la Fórmula 1

    El heptacampeón consiguió su primer triunfo desde 2024 y el primero con la Scuderia. El británico se metió en la pelea por el título tras una competencia marcada por los retiros, principalmente el de Kimi Antonelli, que se quedó sin sumar en el cierre del evento.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Lewis Hamilton se impuso en el GP de Barcelona. Foto: @F1 (X).

    Lewis Hamilton volvió a encumbrarse por todo lo alto. El británico dejó atrás su primera pésima temporada con Ferrari y selló un fin de semana redondo en Montmeló. El heptacampeón rompió su maldición y volvió a coronarse en la Fórmula 1. Se impuso en el Gran Premio de Cataluña, alcanzando su victoria número 106 en la categoría reina del automovilismo.

    El piloto de 41 años, que venía de dos segundos puestos consecutivos, volvió a las alegrías tras dos años. Su último triunfo había sido en julio de 2024, en el GP de Bélgica. También se convirtió en el más ganador en la Ciudad Condal con siete victorias, superando a Michael Schumacher.

    De esta forma, se metió de lleno en la pelea por el título que lidera Kimi Antonelli (Mercedes). Por su parte, el joven italiano sufrió una retirada mecánica que lo sacó de la carrera, al igual que otros siete pilotos, que tampoco pudieron terminar un accidentado evento en Barcelona.

    En tanto, George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren) lo acompañaron en el podio, formando el primer trío británico absoluto desde 1968.

    Hamilton revivió la disputa por el Mundial de la F1, que era ampliamente dominado por Antonelli. El británico alcanzó los 115 puntos ante los 156 del italiano, mientras que Russell se metió con 106 unidades.

    Hamilton se mete en la pelea por el Mundial

    Fue una carrera estratégica de principio a fin, marcada por el intenso calor de Barcelona que complicó los neumáticos de los monoplazas. Hamilton, Verstappen y Hülkenberg se la jugaron en salir con blandos, ya que todos salieron con medios.

    Mercedes intentó continuar con su dominio, pero Ferrari salió a brillar. No sería otra repetitiva jornada, sino que la Scuderia logró dar el golpe, algo que se necesitaba para la emoción del Mundial.

    Russel salió de gran manera tras ganar la pole y se defendió de Hamilton. Más atrás los siguieron Antonelli y Norris, mientras que Leclerc comenzó a recortar distancia tras largar décimo, entre otras acciones. Fue una largada emocionante, con diferentes cambios de posiciones, que recordó a los viejos tiempos de la Fórmula 1.

    Con el paso de las vueltas, comenzaron a aparecer los numerosos abandonos. El primero fue Lance Stroll (Aston Martin) por un problema en la caja de cambios, siendo seguido por Valteri Bottas (Cadillac).

    Russell mantenía el liderato sobre Hamilton, Antonelli y Norris. Más atrás, algo distanciados, venían Verstappen y Leclerc. Esa era el panorama en una carrera pensada a dos o tres paradas debido al calor.

    Fernando Alonso se quedó sin batería y debió dejar la competencia. Esto provocó la salida de un Virtual Safety Car, que terminaría siendo clave. Hamilton y Verstappen aprovecharon para cambiar sus neumáticos cuando otros ya lo habían hecho, como los Mercedes. Además, Alex Albon fue otro que sufrió un problema mecánico, al igual que Oliver Bearman.

    El británico comenzó a imponer un ritmo demoledor, alejándose de los Mercedes que seguían teniendo sus roces por el segundo lugar. La diferencia fue cada vez más grande, lo que encaminó a Hamilton a su primera victoria desde viste los colores del Cavallino Rampante.

    Sin embargo, antes de pasar la línea de meta, Antonelli superó a su compañero, pero se vio obligado en abandonar la sesión tras sufrir un problema en la unidad de potencia. El italiano rompió su racha de cinco victorias consecutivas. En tanto, un Leclerc sin dirección asistida en las vueltas finales también se quedó sin sumar.

    Más sobre:Fórmula 1F1Gran Premio de BarcelonaLewis HamiltonKimi AntonelliAndrea Kimi AntonelliPolideportivoMotorsportAutomovilismoFerrari

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